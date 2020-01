L’Inter profite d’Eriksen et surmonte les «tirages»: le trident ne brille pas, Barella oui | Primapagina

L’Inter a atterri en demi-finale de Coppa Italia, mais battre la Fiorentina (2-1) a été moins facile que prévu. Barella décida, à mi-chemin de la seconde mi-temps (67e), d’un prodigieux contrepoids. Mais seulement trois minutes plus tôt, c’était Handanovic qui avait sauvé le tirage au sort en faisant un détour par Vlahovic.

La Fiorentina n’aurait pas mérité de gagner, mais nous savons comment se déroulent les matchs à sec. Parfois, ils punissent injustement même ceux qui ont mieux joué. Et l’Inter, sans exalter, a fait le match en première et en deuxième mi-temps, a tiré beaucoup au but, a été vu annuler un but de Lautaro, dans la seconde moitié, il était dangereux pour presque chaque balle qu’il portait sur l’autre partie du domaine.

Cependant, l’équipe de Conte n’est pas brillante, attaque trop souvent au milieu, parfois c’était prévisible et pas très rapide. Rien de grave, c’est un peu une période spéciale, après avoir tant couru les Nerazzurri reprennent leur souffle. Le point est autre: si et quand l’intensité baisse, l’Inter est moins “contiana” que son entraîneur ne le souhaite et, comme il l’a dit après Lecce, cela devient une équipe normale.

Sans les prouesses de Barella et, d’abord, une erreur sesquipedale de la défense de Viola, il aurait eu du mal à marquer et ce n’est pas acceptable pour une formation qui fait fureur son carburant.

Contre la Fiorentina, Conte a choisi le 3-4-1-2, puis une équipe de traction avant, en pratique avec trois points (Lukaku, Lautaro et Sanchez) dans lesquels, cependant, le Chilien a tenté d’opérer entre les lignes. Le problème est qu’Iachini a appris à la Fiorentina à se défendre méthodiquement et sans laisser le moindre trou. Il n’est pas important d’établir si l’entraîneur est un italianiste ou, pire, un catenacciaro. L’important est de comprendre que contre de telles équipes (3-5-2 avec les outsiders sur la ligne des défenseurs), le score devient toujours un problème.

En effet, l’Inter n’a réussi qu’à la 44e minute et à cause d’un malentendu entre le gardien Terracciano, sortant, et le centre Ceccherini, qui a glissé, qui a laissé le ballon en toute disponibilité de Candreva, auteur du penalty classique en mouvement et en plus avec une porte vide. Le Var a confirmé que Lautaro, proche de Ceccherini, non seulement n’a commis aucune faute, mais a anticipé à juste titre le défenseur finissant par servir Candreva.

L’Inter avait détenu le ballon à 64 pour cent contre 36 pour cent, l’avait depuis longtemps introduit dans le milieu adverse pour rester coincé à partir de là. Au lieu de cela, la Fiorentina avait mieux commencé parce qu’elle gardait un rythme élevé et, après seulement 4 minutes, elle avait également tiré au but avec Lirola. Diagonale pas extraordinaire, mais cela avait mis Handanovic dans une légère gêne (il me semblait tard). La stratégie d’Iachini avait une logique: contenir pour recommencer. PMalheureusement pour lui, Chiesa n’est pas un point complémentaire, mais un attaquant extérieur qui ne sait faire des larmes qu’en tête-à-tête, tandis que Vlahovic combattait avec force et énergie mais avec peu de balles. Il faudrait attendre davantage des soi-disant “cinquièmes”, ou de Lirola et Dalbert qui, cependant, ne sont pas en mesure de faire tout le groupe si ce n’est sporadiquement.

Un match tellement bloqué s’est amélioré en seconde période grâce à l’Inter, qui a accéléré le rythme et contraint les temps avec l’intention de boucler rapidement l’engagement. Beaucoup ont essayé dans les dix premières minutes, mais ceux qui se sont le plus rapprochés du score ont été Lautaro et Sanchez. Puis (58e) c’est au tour de Vecino (croix de Young) avec Terracciano qui plonge dans la plongée.

Iachini a essayé de gagner en mètres et en confiance en insérant Cutrone pour Badelj et en passant au 3-4-2-1, où Chiesa et Vlahovic ont soutenu l’ancien joueur de Milan. Quelque chose de utile a été vu lorsque Dalbert a augmenté sa portée et, avec une croix, a trouvé l’église dans la région. Au lieu de battre à la volée comme l’aurait fait son père, le fils de l’art contrôlait et soutenait Lirola. Tir dévié et corner.

Cela semblait être une tentative irréaliste et à la place, le tirage au sort de la Fiorentina était né, une équipe qui spécule sur chaque situation. Caceres, marqué par l’imprudent Lautaro, se libéra facilement en sautant sur le dos de Godin. Objectif validé par Var après une évaluation approfondie. À ce moment-là (60e), un autre match était sur le point de naître et qui sait ce que nous aurions vu si Handanovic ne s’était pas opposé à Vlahovic après une grande action violette clôturée avec l’aide de l’Église.

Au lieu de cela, comme cela arrive souvent, ceux qui ont le plus de chiffres les montrent et l’Inter avait Barella, entre autres excellents dans le rôle de Brozovic. Une belle combinaison interiste, qui a cédé la place à Lautaro, a été rejetée à la limite et l’ancien joueur de Cagliari, sur l’aile droite, a frappé le coin gauche.

Grand but et grande émeute du peuple “bauscia” car, exactement une minute avant, le Danois Eriksen, nouvellement acquis par Tottenham, était entré pour la première fois sur le terrain avec le maillot de l’Inter. Le public commença donc à l’admirer et, un quart d’heure après la fin, même Moïse qui prit la place de Candreva.

Après trop de tirages, l’Inter est revenu à la victoire. Brisé le sort, il ne reste plus qu’à se jeter dans le championnat pour aller chercher la Juventus.

Inter-Fiorentina 2-1

marqueurs: 44 ’Candreva, 15’ s.t. Caceres, Civière 22’s.t.

aider: 44 ’Lautaro, 15’ s.t. Pulgar.

Inter: Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva (à partir de 29 s. Moses), Vecino, Barella, Young; Sanchez (de 21 ‘s. Eriksen); Lautaro; Lukaku (de 43 ‘s. Esposito).

Fiorentina: Terraacciano, Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola (à partir de 40 ‘s. Ghezzal), Benassi, Badelj (à partir de 11’ s. Cutrone), Pulgar, Dalbert; Église (à partir de 35 s. Sottil), Vlahovic.

ammonites: Caceres (F), Dalbert (F), Sottil (F)

expulsés:

arbitre: Daniele Doveri (de la section de Rome).