L’Inter regarde Kumbulla: 007 Nerazzurri à la Dacia Arena, Ausilio rêve d’un nouveau coup porté à Skriniar | Primapagina

En regardant vers l’avenir, Piero Ausilio et Beppe Marotta observent le marché des jeunes, les perspectives d’avenir à Škriniar et Bastoni. Les Nerazzurri sont toujours à la recherche d’un jeu avancé, Marash Kumbulla est sur le cahier, un défenseur de classe 2000 qui a suscité l’intérêt de nombreuses équipes. Napoli le suit depuis quelque temps, quelque chose bouge également du Premier ministre, car le talent et le physique promettent bien et course après course, le garçon grandit également en personnalité.

SCOUT À L’ARÈNE DACIA – L’Inter l’observera également aujourd’hui à l’occasion du match entre Vérone et l’Udinese qui se jouera à 12h30. Les scouts Nerazzurri seront présents à la Dacia Arena pour retracer leurs forces et leurs faiblesses avant d’envoyer un autre rapport sur le bureau d’Ausilio, qui ces dernières années, en ce qui concerne les centres de défense (de Vrij, Skriniar, Bastoni) a toujours bien pêché. Kumbulla jouera pour la quinzième fois titulaire, figure pertinente pour une classe 2000 dans un championnat comme celui d’A. Vous avez besoin de personnalité, qui devait supporter le poids des chemises plus lourdes.