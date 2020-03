L’Inter rejette la reprogrammation du duel contre la Juventus »Pressfootball

Mardi 03 mars 2020

Le président de l’Inter Milan, Steven Zhang, a interrogé le président de la Serie A, Paolo Dal Pino, pour la modification du duel dans lequel l’équipe lombarde devait se rendre à la Juventus le 1er mars. Le duel initialement reprogrammé pour mai, a finalement été accepté le 9 mars.

La reprogrammation finale du duel entre la Juventus et l’Inter Milan a déclenché la controverse en Italie. Le président de l’ero neroazurri ‘, Steven Zhang, a critiqué le leader de la Serie A, Paolo Dal Pino, pour avoir modifié le jeu une semaine seulement après l’avoir annulé en raison du risque de contagion du coronavirus.

Le duel qui aurait officiellement dû être joué le 1er mars au Juventus Stadium, avait été initialement reporté au 13 mai, ce qui n’avait pas causé beaucoup d’inconfort dans les deux équipes. Cependant, les dernières informations de la série A indiquent que le compromis entre la «vecchia signora» et les Lombards aura lieu le lundi 9 mars.

C’est pourquoi Zhang a lancé les fléchettes contre Dal Pino, soulignant les dangers d’une modification à court terme. «Jouer avec le calendrier et mettre la santé publique en arrière-plan. Tu es probablement le clown le plus gros et le plus sombre que j’aie jamais vu. Quoi d’autre? Quelle sera votre prochaine étape? », A déclaré l’homme d’affaires chinois à travers ses réseaux sociaux.

Le pilote de l’équipe de Milan a continué d’attaquer le leader italien, faisant appel à l’intégrité des équipes des deux équipes, qui pourraient être exposées à la maladie dangereuse, car le duel pourrait être joué avec le public dans les tribunes, ce qui n’est pas encore confirmé. par les autorités italiennes.

«Maintenant, vous parlez d’esprit sportif et de compétition loyale? Et si nous ne protégeons pas nos joueurs ou nos entraîneurs et ne leur demandons pas de jouer pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Oui, je vous parle. Notre président de la Ligue. Il est temps de vous lever et d’assumer votre responsabilité. C’est ce que nous faisons en 2020 », a déclaré Zhang.