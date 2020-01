L’Inter se resserre pour Eriksen, voici la première offre: chiffres, bonus et vérité sur la Juve | Primapagina

Les phrases de José Mourinho ont la saveur d’un destin marqué. Oui maintenant Christian Eriksen envisage sérieusement de quitter Tottenham immédiatement pour passer à l’Inter: le milieu de terrain danois est déjà arrivéok à l’offre contractuelle proposé par Marotta et Ausilio ces derniers jours, le feu vert d’Eriksen est valide exclusivement pour janvier car il faudrait peut-être repenser un accord à paramètre zéro pour juin avec des conditions économiques différentes. Bref, oui du danois mais actuellement valable pour cette fenêtre de marché.

Écoutez “Inter, offre Tottenham pour Eriksen. Juve …” sur Spreaker.

CHIFFRES ET BONUS – Pour cela, leL’Inter a activé hier soir en présentant une première offre officielle à Tottenham pour 10 millions d’euros: un chiffre naturellement non conforme à la valeur objective d’Eriksen, mais jugé approprié pour l’expiration du contrat dans seulement cinq mois, lorsque Mourinho perdrait le Danois sans frais. Les Britanniques ont soulevé en demandant 20 millions, il y a encore de la distance mais les deux clubs sont en contact pour trouver une solution; la proposition pourrait être bientôt amélioré avec quelques bonus liés aux performances d’EriksenL’Inter y travaille car ils veulent amener l’ancien Ajax à Conte dans les plus brefs délais.

LA VÉRITÉ SUR JUVE – Pendant ces heures, en Angleterre, il y a eu plus d’une rumeur sur un potentiel Intérêt de la Juventus pour réserver Eriksen sur un transfert gratuit en été. Un autre grossier à l’Inter? En fait, Paratici a toujours respecté le Danois et avait eu plus d’un contact avec son entourage en juin, mais avant de prendre Dejan Kulusevskiune opération pour le présent et l’avenir – même onéreuse – qui a vu la Juve préférer un talent de classe 2000 comme le Suédois à l’affaire Eriksen. avec L’Inter qui a trouvé un chemin libre, mais devra maintenant atteindre la ligne d’arrivée. Et quand il s’agit de champions comme ça, ce n’est jamais pris pour acquis.