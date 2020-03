L’Inter s’occupe de la nourriture de ses joueurs lors des repas à domicile

Malgré l’urgence du coronavirus, qui a confiné les Italiens chez eux pour limiter les infections, L’Inter Milan continue de prendre soin de la nutrition de ses joueurs avec la livraison à domicile de nourriture, en plus des “devoirs” sportifs que son personnel doit remplir depuis son domicile.

17/03/2020

Agir à 12:50

CET

EFE

Des hamburgers au poulet, des légumes, une salade d’avocat et des muffins protéinés font partie des plats que les joueurs de l’Inter reçoivent pendant cette période de quarantaine, après que le gouvernement italien a ordonné aux citoyens de rester chez eux et fermé toutes les entreprises, sauf les pharmacies et les supermarchés.

Et bien qu’il soit permis de sortir pour acheter de la nourriture, l’Inter du technicien Antonio Conte, un coach obsédé par la perfection et le souci du détail, s’occupe chaque jour d’envoyer des déjeuners et dîners personnalisés à ses joueurs.

Pour les clubs, il est essentiel que leurs footballeurs conservent leur statut athlétique arriver prêt quand il est possible de reprendre les compétitions nationales et internationales, qui sont suspendues jusqu’au 3 avril au moins en raison du coronavirus.

L’inter nutritionniste Matteo Pincella est en charge d’établir les plats que les footballeurs Interista devraient manger quotidiennement et les renvoie à la maison depuis la cuisine du centre sportif Appiano Gentile, comme on le voit sur certaines photos partagées par le milieu de terrain Nicoló Barella sur leurs réseaux sociaux.

En particulier, le dépliant sarde a reçu une boîte de pâtes à la sauce tomate et des hamburgers de poulet pour le déjeuner, tandis que son dîner a fourni des pâtes complètes et de la viande, en plus d’une salade d’avocats. Certains des aliments reçus contiennent également des instructions sur la façon dont ils doivent être préparés ou s’ils doivent être cuits au micro-ondes.

Chacun des footballeurs suit son propre régime en attendant la fin de l’urgence et pour qu’il retourne au travail et mange au centre sportif moderne Suning à Appiano Gentile, à environ 40 kilomètres du centre de Milan.

Le nutritionniste lui-même Pincella Il a partagé sur son compte Instagram une photo avec les différentes boîtes alimentaires prêtes à être livrées aux joueurs, accompagnée du message: “Coronavirus? Pas de problème. Livraison de nourriture pour les joueurs.” De plus, les footballeurs du Inter Ils doivent prendre soin de rester en forme avec des entraînements alternatifs à domicile, des exercices athlétiques et des poids.

Milieu de terrain croate Marcelo Brozovic et le défenseur slovaque Milan Skriniar, qui vivent la quarantaine ensemble, Ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux une photo sur laquelle ils sont vus travailler avec un vélo et un tapis roulant. Les redressements assis, les tractions, les squats et les exercices de mise en charge sont d’autres recommandations à suivre pendant cette période pour rester en forme, en attendant qu’ils retournent travailler avec le ballon sur le terrain.

Pour le moment, Le football italien est suspendu jusqu’au 3 avril au moins Par mesure de précaution pour la propagation du coronavirus, qui a déjà causé 2.158 morts et plus de 27.980 infectés, selon les dernières données officielles de la Protection civile.