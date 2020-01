L’Inter travaille également pour l’été: défi à Naples pour deux bijoux Hellas

SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Objectifs pour le présent, idées pour l’avenir. C’est un Inter qui évolue sur plusieurs fronts et qui, ces jours-ci, ne travaille pas seulement pour renforcer immédiatement l’équipe, mais planifie également les mouvements pour l’été prochain.

LE PRÉSENT – Hier, le club Nerazzurri a perfectionné l’échange Spinazzola-Politano avec la Roma, une négociation qui non seulement résout le problème numérique de gauche mais permet au duo Marotta-Ausilio de placer la seule redondance présente dans la première équipe et, par conséquent, de donner la agression dans les prochains jours contre Olivier Giroud.

Ce seront deux des trois achats promis à Antonio Conte d’ici la fin du mois, les deux premiers avant celui de Christian Eriksen qui est déjà le grand objectif de l’Inter pour janvier et qui sera au centre d’une négociation serrée dans les prochains jours.

L’AVENIR – Hier, cependant, l’Inter a également eu l’occasion de rencontrer les agents de deux joueurs de Hellas Verona: Marash Kumbulla et Sofyan Amrabat.

Mohamed Sinouh (photo), qui a également discuté du Tahoth Chong de Manchester United avec les officiels de Nerazzurri, a apprécié l’appréciation de l’Inter pour le milieu de terrain marocain pour lequel Hellas avait depuis longtemps un accord avec Naples, y compris Rrahmani. . Cependant, il n’y a toujours pas d’accord entre Amrabat et le club napolitain, et cette fumée très grise a permis aux Nerazzurri d’entrer.

Mais comme objectif commun, il n’y a pas que l’ancien joueur du Club de Bruges car les deux clubs sont sur la piste d’un autre joyau de Hellas Verona: le défenseur de la classe 2000 Marash Kumbulla.

Encore une fois, le club Nerazzurri a accueilli son agent hier pour confirmer son intérêt pour l’été. Dans ce cas également, il y a la concurrence de Napoli à battre mais pas seulement celle de Napoli: 25 millions d’euros d’enchères.

