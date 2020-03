L’Inter veut que trois joueurs du Barça libèrent Lautaro

Les Nerazzurri accepteront de se séparer de l’attaquant argentin tant que les Blaugranas accepteront d’inclure trois joueurs dans l’opération.

Le prochain été européen peut marquer la fin de l’étape de Lautaro Martínez à l’Inter et signifier le début d’une histoire à Barcelone. Pour cela, le club de Culé doit répondre aux exigences du géant italien qui recherche plus que l’offre de 70 M € plus Vidal ou Semedo.

Arthur Melo, Jean-Clair Todibo (à Schalke 04 comme cecido) et Carles Aleñá (dans le même état, mais à Betis) sont ceux qui visent à faciliter le départ du Bull, dont la clause de sortie passera à 111 M € au milieu de cette année.