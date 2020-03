L’intérêt de Liverpool pour 86,9 M £ Torres s’estompe alors que la super-puissance rejoint la course

Date de publication: Mercredi 4 mars 2020 9h17

Les espoirs de Liverpool de signer l’ailier de Valence Ferran Torres ont subi un revers après qu’il soit apparu que Barcelone et le Real Madrid envisageaient des mesures pour lui avant le mercato estival.

Le contrat de 20 ans au Mestalla expire à l’été 2021 et Los Che fait face à une bataille désespérée pour essayer de le convaincre de signer un nouvel accord au milieu de liens avec certains des plus grands clubs européens.

Selon les rapports de l’année dernière, Liverpool a gardé un œil sur les progrès de l’ailier et cherchait à l’amener à Anfield à la fin de la saison si Valence était forcé de vendre.

Bien que Torres ait une clause de rachat de 86,9 millions de livres sterling (100 millions d’euros) dans son contrat, Valence chercherait probablement à le déplacer cet été s’il refusait de signer une prolongation, des frais de 25 millions d’euros étant censés être suffisants pour convaincre les vendre.

Mais Mundo Deportivo affirme que Liverpool n’est pas seul dans sa poursuite de Torres avec Barcelone et le Real Madrid surveillant également sa situation et prêt à lancer des offres rivales pour obtenir sa signature.

Et la publication espagnole affirme que Torres serait favorable à un déménagement au camp de Nou s’ils suivaient leur intérêt, ce qui porterait un coup à Liverpool dans le processus.

C’est en partie parce que Barcelone pourrait bientôt avoir une ouverture disponible dans leurs larges zones d’attaque, Blaugrana est prêt à laisser Ousmane Dembele, un record unique de signature, quitter le camp de Nou cet été après avoir échoué à impressionner pendant ses deux saisons au club.

Et tandis que les Reds sont également liés à Dembele, l’expert espagnol du football Guillem Balague estime que l’intérêt des Merseysiders pour Dembele s’est quelque peu refroidi ces derniers mois.

“Il y avait des points d’interrogation sur sa capacité à s’adapter à Barcelone et à être professionnel, et ces points d’interrogation demeurent même s’il a beaucoup amélioré la nutrition et tout le reste”, a déclaré Balague le mois dernier.

“Il n’est pas un joueur de Liverpool, mais Barcelone sera ouvert aux offres cet été.”

Et il y a une croyance croissante en Espagne que Torres pourrait être un pour prendre sa place dans leur équipe la saison prochaine.

Torres a fait 34 apparitions dans toutes les apparitions pour Valence cette saison, marquant cinq buts.

Le manager de Liverpool Jurgen Klopp, quant à lui, a défendu les sélections de son équipe et a fixé son camp un objectif immédiat après leur troisième défaite en quatre matchs à Chelsea mardi soir.