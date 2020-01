L’intérêt de Tottenham pour l’attaquant de la Real Sociedad de 21 millions de livres sterling s’estompe

Date de publication: Lundi 27 janvier 2020 1h56

L’intérêt de Tottenham s’estompe pour l’attaquant de la Real Sociedad Willian Jose après le rejet d’une offre, selon des informations.

Éperons Le patron Jose Mourinho aurait identifié le joueur de 28 ans comme sa principale cible de transfert dans la fenêtre de janvier et, lorsque le joueur a déclaré à la Sociedad qu’il voulait quitter le club la semaine dernière, un accord semblait probable.

Maintenant, bien que tout accord potentiel pour l’attaquant brésilien semble diminuer, malgré le fait que le joueur, une fois de plus, demande à être exclu de l’équipe du Real qui a joué à Majorque dimanche.

Cela suggérerait que Jose souhaite sceller un transfert en Premier League, mais Marca (via Sport Witness) rapporte que “les Spurs perdent tout intérêt pour la signature”.

La source cite que l’accord est difficile à conclure après que les Spurs aient une offre pour le joueur rejeté la semaine dernière.

On pense que la Real Sociedad devrait accorder une partie importante des frais aux représentants du joueur et tient donc à ne pas accorder trop de rabais aux Spurs.

Jose a une clause de libération dans son contrat, estimée à 70 millions d’euros (58,8 millions de livres sterling), mais la Sociedad est consciente qu’elle ne va pas s’approcher de cela pour un joueur qui a marqué huit buts en 20 matchs de Liga cette saison.

Le Daily Star a affirmé que le chef des Spurs, Daniel Levy, aurait fait une offre de 10 millions de livres sterling, la Sociedad détenant 21 millions de livres sterling, ce qui pourrait bien être la «complication» majeure de l’accord.

AS a rapporté mercredi dernier que Jose se rendait à Londres pour un examen médical avec Tottenham, et bien qu’ils aient peut-être bien sauté le pistolet, les Spurs étaient très intéressés et espéraient conclure un accord avec l’attaquant.

Cela pourrait bien laisser le joueur dans une position difficile à Saint-Sébastien avec le remplaçant de Jose, Alexander Isak, impressionnant avec deux buts en deux matchs.

Marca revendique le Real avec Isak, 20 ans, en tête, impressionné par un Victoire 3-0 contre Majorque dimanche, et il devra peut-être retourner la casquette en main au club si son mouvement souhaité vers les Spurs ne se concrétise pas.