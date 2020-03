Lionel Messi à Barcelone contre. Real Madrid: Orlando Gatti et la critique de l’Argentine après sa disparition dans ‘Classic’ | Espagne | VIDEO Espagne

Mis à jour le 03/02/2020 à 06:48

Real Madrid dépassé Barcelone dans le Santiago Beranbéu par Liga Santander. Ceux menés par Zidane ont gagné 2-0 avec des buts de Vinicius Junior et Mariano Díaz, dans un match dans lequel Lionel messi Ce n’était pas la même chose que toujours. L’Argentin était très peu participatif. Bien qu’il ait essayé de s’associer avec ses coéquipiers, il n’a pas eu la clarté de filtrer les passes décisives ou de marquer. Il a même perdu une chance nette contre Thibaut Courtois en première mi-temps.

La critique de l’azulgrana ’10 ’ne tarda pas à venir et les plus dures furent de la chaîne de télévision espagnole El Chiringuito. «Où était Messi? Où était le petit garçon? Il regardait le sol, il n’a pas levé la tête », Edu Aguirre s’est demandé qui couvre le Real Madrid. “Aujourd’hui, ce n’était pas le jardin de Messi, c’était le jardin de Vinicius”, a ajouté Tomás Roncero.

Mais qui n’a pas eu pitié de l’Argentin, c’est son compatriote et exportateur, Hugo Orlando Gatti, qui a condamné: Madrid a bien gagné et c’est fini. Barcelone était de la merde sur le terrain et Madrid ne l’était pas. Messi est le meilleur du monde, mais quand il doit apparaître dans un grand match, il n’apparaît pas. Et ça me fait mal de le dire parce qu’il est argentin et parce que je le veux. Quand Messi ressemble à un vétéran, je dis aussi champion. Il ressemble à un ancien footballeur ces derniers temps, mais comme Messi l’est, il en a plein, car ici il est léger, mais aujourd’hui c’est un ancien footballeur, donc concret“

«Il a perdu de la vitesse dans sa main, il est mentalement vaincu, son visage est généralement triste; Mais il est plus triste, il ne répand rien. Il perd 2-0, s’il gagne, il gagne la Ligue; crie quelque chose » at-il ajouté.

Barcelone est venue frapper Eibar au Camp Nou, où Lionel Messi a marqué quatre buts, alors Gatti a poursuivi: «Je n’ai rien avec Messi. Lui, dans le jardin de sa maison, qui est le Camp Nou, et contre certaines équipes, ressemble à Pelé, Maradona, Cruyff, Di Stéfano. Mais il y a quatre jours, il a joué avec Napoli et n’a pas touché le ballon. Quand il l’attrape de temps en temps, il vous laisse tranquille car c’est un phénomène. Vous devez faire une injection pour lever. Si l’Argentine pense à Messi pour qu’en trois ans, je le soulève, une mauvaise affaire. Le temps sera témoin“

Ovación et pifias Lionel Messi au Real Madrid contre. Barcelone par LaLiga Santander (03/01/2020)