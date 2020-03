Lionel Messi a déclaré que Barcelone aurait besoin de réductions de salaire dès le premier jour – Bartomeu

Le président de Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a déclaré que le capitaine Lionel Messi avait clairement indiqué dès le premier jour que les joueurs devraient réduire leurs salaires en raison de la crise des coronavirus.

Les joueurs ont confirmé lundi qu’ils bénéficieraient d’une réduction de salaire de 70% et contribueraient davantage à garantir que les employés du club recevraient tous leurs salaires.

Leur déclaration a également exprimé sa frustration face aux critiques adressées aux joueurs pour ne pas être parvenus à un accord plus rapidement, et Bartomeu a maintenant offert ses réflexions sur les développements.

«Dès le premier instant, Messi a dit que cela devait être fait. C’est un geste qui montre son engagement envers le club », a-t-il déclaré.

«De l’intérieur du club, il y a ceux qui essaient de nous mettre sous la loupe et d’essayer d’ajouter de la pression. Peut-être que les joueurs ont été gênés par des choses que les gens à l’intérieur et à l’extérieur du club ont dites, mais ils n’ont pas toutes les informations. Les négociations n’ont été menées que par Oscar Grau et moi et nous n’avons rien dit. »

Source | sport

Bartomeu a également été interrogé sur ses réflexions sur le moment où la Liga pourrait reprendre et a déclaré qu’il ne s’attendait pas à ce que les matchs recommencent avant la fin juin au plus tôt.