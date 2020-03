Lionel Messi a également fait don d’un million d’euros »Presse football

Mardi 24 mars 2020

La star argentine de Barcelone a fait un don d’un million d’euros, divisé en deux parties. Un demi-million ira dans les coffres de la Clinique hospitalière de Catalogne, tandis que l’autre moitié de l’argent ira à un centre médical dans son Argentine natale.

Au milieu de la crise sanitaire mondiale due à la pandémie de coronavirus, nous voyons jour après jour comment différentes personnalités de tous les horizons de la société ont offert leur aide pour lutter contre l’urgence. Dans ce cas, la personne impliquée est Lionel Messi, qui a fait deux dons importants.

Le capitaine de Barcelone a fait don d’un million d’euros, divisé en deux parties. La première moitié de l’argent sera distribuée en Catalogne, plus particulièrement à la Clinique Hospitalière, dans le but de pouvoir acheter plus de fournitures médicales. “Leo Messi fait un don pour lutter contre COVID-19. Merci beaucoup Leo pour votre engagement et votre soutien », a écrit le centre médical via Twitter.

En revanche, la seconde moitié du million d’euros ira à l’Argentine, où Messi fera un don à un centre médical, dont aucun détail n’est connu. Maintenant, l’administration de cet argent restera entre les mains de ces centres hospitaliers, mais il semble certain qu’il ira à l’achat de fournitures de base pour la protection du personnel, ce qui est devenu rare dans tous les hôpitaux du monde en raison de la pandémie.

Le don de Lionel Messi s’ajoute à celui de Josep Guardiola, qui a confirmé il y a quelques heures qu’il donnerait un million d’euros à une fondation médicale de la ville de Catalogne, un lieu particulièrement touché par l’impact du coronavirus.