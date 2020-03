Lionel Messi a pris une baisse de salaire, a obtenu le plein salaire des employés du club et a critiqué le conseil d’administration de Barcelone dans une seule déclaration

Lionel Messi a probablement abandonné sa déclaration la plus importante de toute sa carrière. La star de Barcelone a annoncé que la première équipe du club bénéficierait d’une réduction de salaire de 70% pendant la crise des coronavirus, qui a ravagé les revenus du club.

En outre, le capitaine a déclaré que les employés du club continueraient de gagner 100% de leur salaire pendant cette période difficile, l’argent de la poche des joueurs de la première équipe étant utilisé pour aider la cause.

Cette nouvelle intervient alors que la presse catalane avait rumeur que le club n’était pas content des joueurs car ils n’avaient pas accepté rapidement une réduction. Les fuites dans la presse qui ont peint les joueurs sous un mauvais jour ont apparemment agacé Messi. Dans la déclaration, Messi a déclaré que les joueurs étaient “surpris que de l’intérieur du club, il y ait des gens qui ont essayé de nous mettre sous la loupe et ont essayé de nous faire pression pour faire quelque chose que nous étions toujours sûrs que nous ferions.”

La relation déjà tendue entre le conseil d’administration et la plus grande star du club sera certainement encore plus tendue maintenant. Le président du club, Josep Maria Bartomeu, se remettait toujours d’un scandale qui l’avait vu accusé d’avoir mené une campagne secrète sur les réseaux sociaux contre ses ennemis présumés, y compris parfois Messi lui-même. Maintenant, il est certainement sous plus de pression.

Messi a parlé au nom de tous les joueurs en tant que capitaine de l’équipe, avec d’autres personnalités importantes comme Antoine Griezmann qui a publié la déclaration peu de temps après. L’Argentin est une figure énorme du club, bien sûr, mais il est désormais clairement le leader choisi par les joueurs sur les questions institutionnelles.

Bartomeu est bientôt limité dans le temps, mais il sera difficile pour son successeur trié sur le volet, quel qu’il soit, de remporter une élection s’il est considéré comme constamment en colère contre Messi.