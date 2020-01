Lionel Messi affirme qu’El Clasico n’est pas aussi «spécial» sans Cristiano Ronaldo

Dans une interview avec DAZN, Lionel Messi a parlé de la nature «spéciale» de sa rivalité avec Cristiano Ronaldo, et comment El Clasico n’est tout simplement pas le même sans la superstar portugaise.

«Ce fut un duel spécial et il restera [in people’s minds] pour toujours, car cela a duré de nombreuses années et il n’est pas facile de maintenir de tels niveaux pendant longtemps », a déclaré Messi.

«De plus, les équipes dans lesquelles nous avons joué étaient également très exigeantes, à la fois le Real Madrid et le Barça, les deux meilleures équipes du monde.

“En compétition sur un pied d’égalité pendant tant d’années, je pense que cela restera [in people’s minds] pour toujours.

Il est difficile de discuter avec Leo ici. Ce que Ronaldo et Messi ont combattu l’un contre l’autre restera dans l’histoire comme l’un, sinon le moment le plus spécial, pour être un fan de football, jamais. Ce sont les deux plus grands joueurs de tous les temps à y jouer pendant des années – d’une manière que nous ne verrons peut-être plus jamais se reproduire.

«Le duel sportif entre nous a été très agréable sur le plan personnel et je pense que les gens se sont aussi amusés, qu’ils soient fans de Madrid ou du Barça, ou même uniquement fans de football en général.

«Évidemment, quand Cristiano était au Real Madrid, les matchs étaient toujours spéciaux.

«Les matches contre le Real signifient toujours beaucoup, mais lorsque Cristiano était là, ils sont devenus beaucoup plus spéciaux.

“Mais c’est un temps qui est passé, que nous avons vécu. Maintenant, nous devons regarder vers l’avenir. »