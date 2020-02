Lionel Messi ajoute aux inquiétudes de Barcelone sur les blessures

Selon un rapport d’ESPN, Lionel Messi a traversé la douleur et la frustration d’une blessure à la cuisse pendant “plusieurs semaines”. La décision de continuer à jouer malgré la blessure est due aux options offensives de Barcelone qui continuent d’être terne dans sa profondeur.

Le rapport indique clairement que, selon leurs sources à Barcelone, la blessure ne présente aucun problème à long terme pour la santé de Messi. La principale préoccupation étant que jouer à travers la douleur peut parfois entraîner d’autres blessures étant donné que la forme physique n’est pas parfaite.

Ce rapport inquiétant indique également que depuis que Setien a pris ses fonctions de patron, l’intensité accrue de l’entraînement a rendu cette blessure plus inconfortable.

“Les séances sont différentes et certains exercices sont plus intenses”, a déclaré une source à ESPN. “Certains joueurs semblent ressentir un peu plus la fatigue et c’est alors que la douleur peut apparaître.”

Malgré le fait que le club reste optimiste sur le fait que la blessure ne sera pas dommageable à long terme, il s’agit toujours d’un rapport extrêmement préoccupant. Le manque de profondeur de Barcelone s’est avéré sérieux lorsque Luis Suarez est tombé, mais je ne sais pas si quelqu’un a réalisé que le club pensait si peu profond que jouer Messi à cause d’une blessure était nécessaire.