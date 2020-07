Lionel Messi aujourd’hui: César Menotti assure que l’Argentin parviendra à un accord avec Barcelonao | Ligue d’Espagne | Football

Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

L’entraîneur historique argentin a évoqué les rumeurs sur l’avenir du «10» culé.

Photo:

Archive THE TIME

Pour:

Écriture Futbolred

04 juillet 2020 à 19h10

L’air qui transite autour de Barcelone n’est pas le meilleur. Aux résultats défavorables du dernier tronçon de la Liga s’ajoute la controverse sur la prétendue décision de Lionel Messi de ne pas renouveler son contrat valable jusqu’en 2021. Dans ce scénario, une référence culé et argentine comme César Luis Menotti a parlé de la situation et a assuré qu ‘ »il pense que Messi et Barcelone parviendront à un accord ».

Mundo Deportivo a compilé une interview avec l’ancien culé de TyC Sports, dans laquelle le Sud-Américain de 81 ans a exprimé sa conviction que la star argentine continuera dans l’équipe catalane: «Je pense qu’ils parviendront à un accord. Je ne vois aucune raison pour laquelle le Barça ne lui offrirait pas de renouvellement de contrat. Messi représente Barcelone plus que Bartomeu. Il est né là-bas … Ce n’est pas un problème économique. Ils ont acheté Griezmann … La vérité est que je ne pouvais pas le comprendre », a-t-il précisé.

De même, l’Argentin a déclaré que Barcelone ne traverse pas son meilleur moment de compétition et que Messi se sent aussi de plus en plus seul: «Ne le traitons pas comme s’il avait 50 ans. Je ne dis pas 18 ans, mais c’est la même chose qu’il y a cinq ans. Il n’a subi aucune blessure. C’est bien préparé. Je ne sais pas s’il sera à cent pour cent maintenant à cause de toutes les difficultés qu’il éprouve. «

« Il y a une réalité dans l’équipe et c’est qu’il ne trouve pas les moyens, l’opération … Il y a beaucoup de changements et ça n’aide pas. Messi se sent plus seul, plus obligé de gagner les matchs lui-même, ce qu’il a déjà fait plusieurs fois » conclu

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

S’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer