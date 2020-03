Lionel Messi aujourd’hui: la Real Sociedad défend avec tous les lancers francs de la puce | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

L’e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

La Real Sociedad a réussi à combler les lacunes que l’Argentin pouvait voir dans un ballon immobile.

Messi a marqué le but du triomphe du Barça.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

7 mars 2020 18 h 26

Barcelone a battu la Real Sociedad samedi 1-0 et est un leader partiel de la Ligue espagnole. Lors d’une réunion fermée et controversée, seul Lionel Messi – sur penalty – pourrait faire la différence et donner trois points importants à son équipe pour être partiellement en Ligue d’Espagne.

Le jeu était enveloppé de controverse sur l’utilisation du VAR et pour ne pas avoir détecté de jeux clairs, y compris un fort manque de Messi qui pourrait être une expulsion. À la fin du match, les joueurs de la Real Sociedad ont protesté, mais rien ne s’est produit.

Le visiteur a tout fait pour ne pas perdre la partie; et comme il savait que Messi pouvait blesser de plusieurs façons. Donc, dans un coup franc, Real a montré qu’il avait l’intention de contrôler le ballon immobile du ‘Flea’.

C’est ainsi que les joueurs de la Real Sociedad se sont arrêtés avant le coup franc de Messi.

Photo:



Extrait de Twitter

La Royal Society a placé trois joueurs sur la barrière et les autres étaient derrière. Tout le monde dans la région. L’un était attentif à Antoine Griezmann, quatre presque au bord de la petite surface et deux sur les bâtons, avec le gardien au milieu du but. Messi a observé la situation, entendu quelque chose que Jordi Alba a dit et était seul devant le ballon. Le gaucher, qui est allé au milieu du but, a été rejeté par l’un des adversaires qui se tenait au bord de la petite surface.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer les articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré.

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez