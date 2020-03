Lionel Messi de Barcelone dit “ce sont des jours difficiles pour tout le monde”

Lionel Messi s’est rendu sur les réseaux sociaux pour exprimer ses réflexions sur le coronavirus qui a vu Barcelone suspendre toute activité de la première équipe jusqu’à nouvel ordre.

Vendredi, le capitaine de Barcelone et ses coéquipiers ont été renvoyés de chez eux après l’entraînement.L’Espagne devrait rejoindre l’Italie pour entrer en lock-out.

Messi a posté une photo sur Instagram avec sa famille et le message suivant:

«Ce sont des jours difficiles pour tout le monde. Nous vivons inquiets de ce qui se passe et nous voulons aider en nous mettant à la place de ceux qui traversent une situation pire, soit parce que cela les a touchés directement, soit leur famille et leurs amis, soit parce qu’ils travaillent en première ligne pour combattre dans les hôpitaux et les centres. Je veux leur envoyer beaucoup de force.

«La santé doit toujours venir en premier. Il s’agit d’un moment exceptionnel et les indications des organisations de santé et des pouvoirs publics doivent être suivies. Ce n’est qu’alors que nous pourrons le combattre efficacement.

“Il est temps d’être responsable et de rester à la maison, et c’est parfait pour profiter de ce temps avec le vôtre que vous ne pouvez pas toujours avoir. Un câlin et j’espère que nous pourrons renverser cette situation dès que possible. »