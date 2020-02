Lionel Messi de Barcelone explique pourquoi il a riposté à Eric Abidal

Lionel Messi a accordé une longue interview à Mundo Deportivo où il a parlé de sa dispute publique avec Eric Abidal.

Le capitaine de Barcelone a riposté contre le directeur sportif du club après avoir critiqué les joueurs pour ne pas avoir travaillé assez dur sous l’ancien entraîneur Ernesto Valverde.

Messi a riposté avec un post sur Instagram défiant Abidal de nommer des noms et a expliqué pourquoi il était irrité par les commentaires de son ancien coéquipier.

«Je ne sais pas ce qui lui a traversé la tête pour dire cela, mais j’ai répondu parce que je sentais que j’étais attaqué. Je sentais qu’il attaquait les joueurs. Et il y a déjà trop de choses à dire sur ce vestiaire, la façon dont nous contrôlons tout, que nous décidons quels entraîneurs vont et viennent, que nous invitons certains joueurs – et la plupart de ces informations s’adressent à moi. Comme si j’avais le pouvoir et prendre des décisions.

«Cela me dérange donc que quelqu’un au club, un directeur du football … place les joueurs au milieu de la ligne de tir lorsqu’un entraîneur est limogé. C’était fou. Le directeur du football est celui qui prend les décisions et devrait simplement faire son travail. C’est pourquoi je suis sorti pour clarifier les choses. Je ne pouvais pas permettre à un directeur du football de m’attaquer de cette façon. “

Source | Mundo Deportivo

La dispute entre Messi et Abidal a incité à spéculer que le Français pourrait être limogé par Barcelone, mais le club semble avoir décidé de rester avec lui pour le moment au moins.