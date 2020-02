Lionel Messi donne tout à Abidal par accusation: Barcelone brûle! | Ligue d’Espagne

Un énorme gâchis s’est armé au FC Barcelone à cause des déclarations de deux poids lourds, qui laissent entrevoir la situation interne difficile que vit le club.

L’histoire se compose de deux parties: les accusations voilées d’un manager et la réponse furieuse du capitaine Lionel Messi, rien de moins.

Celui qui a armé le mess était Éric Abidal, secrétaire technique du Barça, qui dans une interview au journal Sport a expliqué la manière dont le départ du précédent entraîneur, Ernesto Valverde, a été décidé.

Le manager a déclaré qu’en plus de la défaite contre l’Atlético de Madrid en Super Coupe, il y avait des raisons pour que le vestiaire décide du changement d’entraîneur: “De nombreux joueurs n’étaient pas satisfaits ou travaillaient dur et il y avait aussi un problème de communication interne. La relation d’entraîneur. “Le costume a toujours été bon, mais il y a des choses que je peux sentir en tant qu’ancien joueur. J’ai dit au club ce que je pensais et une décision devait être prise.”

La suggestion que dans le vestiaire il y avait une gêne contre Valverde a déclenché la fureur de Messi, qui dans son compte Instagram a répondu avec tout: “Honnêtement, je n’aime pas faire ces choses mais je pense que tout le monde doit être responsable de ses tâches et être fait En charge de leurs décisions, des acteurs de ce qui se passe sur le terrain et nous sommes aussi les premiers à reconnaître quand nous n’étions pas bien, les responsables du domaine de la gestion sportive doivent également assumer leurs responsabilités et, surtout, prendre en charge les décisions qu’ils prennent. Enfin, je pense que lorsque nous parlons de joueurs, nous devons donner des noms car sinon nous devenons sales pour tout le monde et nourrissons des choses qui sont dites et qui ne sont pas vraies.

Il a ajouté: “Les responsables du domaine de la gestion sportive doivent également assumer leurs responsabilités et surtout prendre les décisions qu’ils prennent. Enfin, je pense qu’en parlant de joueurs, il faut donner des noms car si on ne se salit pas tout et nourrir les choses qui sont dites et non vraies. “

Abidal se réfère probablement à une situation que Rakitic a dénoncée cette semaine, à savoir les abus apparents qu’il a ressentis de la part du personnel d’entraîneurs de Valverde.

La vérité est que l’ambiance est tendue et que la situation, loin de se calmer avec l’arrivée de Quique Setién, pourrait être compliquée. Il n’est pas habituel que Messi se rende publiquement pour cibler ses propres patrons, mais s’il l’a fait, c’est parce qu’il parle au nom de plus d’un poids lourd.