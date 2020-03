Lionel Messi élu joueur de la Liga du mois de février

Le capitaine de Barcelone Lionel Messi a été nommé Joueur du mois de février en Liga.

Le GOAT a récolté six passes décisives et quatre buts en quatre matches pour remporter le prix devant Lucas Ocampos de Séville et Alexander Isak de la Real Sociedad.

Messi a récolté deux passes décisives dans la victoire contre Levante, une contre Getafe, trois contre le Real Betis et a ensuite marqué quatre contre Eibar.

Ce prix est le deuxième de la saison de Messi. Il a également été nommé Joueur du mois de novembre.