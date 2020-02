Lionel Messi: Est-ce qu’il se produit de la même manière en Argentine qu’à Barcelone? répond à Scaloni 2020 | Équipes nationales

L’entraîneur argentin, Lionel Scaloni, a déclaré jeudi à San Mamés, stade domicile du prochain Eurocopa 2020, dans le cadre du IV Sommet international de football de Bilbao (BIFS’20), que Leo Messi “joue avec la même responsabilité à Barcelone et en Argentine”.

“Je ne vois pas qu’il joue moins d’un côté que de l’autre, car sa responsabilité est la même à Barcelone qu’en Argentine. Bien que les gens pensent qu’il n’a pas joué un bon match, il a été le meilleur sur le terrain”, a déclaré Scaloni. L’étoile de Rosario, qui, “même quand il ne marque pas ou semble ne pas apparaître, est la meilleure sur le terrain”. De plus, l’entraîneur de l’Albiceleste a souligné la capacité défensive de Messi “dans la première ligne de pression”, en particulier “quand il sent le sang et quand il voit le but”.

“Dans la première pression, si ce n’est la meilleure, oui parmi les meilleures au monde car cela rend les choses très rapides”, a-t-il déclaré. Oui, il a admis que dans les équipes nationales, il n’y a pas autant de possibilités de créer des “sociétés” que dans les clubs. “On trouve rarement des sociétés comme celle de Messi avec Jordi Alba, qui est bien connu”, a-t-il déclaré. Scaloni a mis en garde contre la “pression” que sera son équipe pour jouer la prochaine Copa América, que l’Argentine et la Colombie organiseront, à domicile et voulait placer la valeur qu’elle donne maintenant dans le contexte sud-américain et mondial.

“L’Argentine est toujours un candidat, mais les gens croient que c’est l’un des meilleurs au monde, et je ne pense pas que ce soit l’un des meilleurs au monde. Bien qu’il puisse rivaliser avec n’importe qui et qu’il s’agit d’une sélection importante”, a-t-il déclaré, y compris le L’Albiceleste fait partie des “cinq” équipes qu’il considère comme favorites pour le tournoi américain avec le Brésil, la Colombie, le Chili et l’Uruguay. “” Ces équipes rivalisent à égalité avec les équipes européennes “, a-t-il dit, ajoutant que le fait que la Bolivie et L’Equateur joue en altitude et le Paraguay a “un entraîneur qui les fait bien jouer”, l’entraîneur de l’Athletic Club Bilbao Eduardo Berizzo, multiplie les options pour chacun d’eux.

“Si nous voulons dire que nous allons être des protagonistes, mais personne ne peut en assurer plus. Personne ne peut dire que nous allons gagner la Ligue des champions et il y a des sélections au niveau de l’Argentine”, a-t-il déclaré. Quant à son équipe, il reconnaît qu’il a “de nombreux joueurs en demi-terrain devant” de qualité et qu’ils peuvent aspirer à être détenteurs.

“En Argentine, l’attaquant du demi-terrain de nombreux joueurs similaires et dans les onze ne peuvent pas tous jouer. Dans l’équipe d’entraîneurs, nous en tenons compte lors de la liste”, a-t-il révélé. Il a également estimé que, même avec un bloc défensif, ils “jouaient pratiquement toujours la même chose” et manquaient de “pièces de rechange” dans ce domaine. Scaloni a salué les apparitions de Lautaro (Martínez), (Leandro) Paredes, “qui peut être une référence mondiale en position centrale médiane, (Rodrigo) De Paul ou (Marcos) Acuña, qui” n’avaient pas le rôle principal qu’ils pouvaient avoir “, même si cela donnait une grande importance d’avoir des minutes de jeu.” Leandro est dans un grand club, son entraîneur le fait jouer et c’est important pour nous. Nous n’aimons pas que nos joueurs jouent peu. Nous avons besoin qu’ils jouent parce que pour nous, c’est important et c’est notre faiblesse », a-t-il déclaré.

“Les portes ne peuvent être fermées à personne, mais il fallait leur en donner la possibilité à d’autres joueurs”, a-t-il dit, critiquant également le fait que les joueurs argentins, “dès qu’ils sont bons depuis six mois”, partent-ils. “Si je pouvais demander, je demanderais qu’ils ne deviennent pas si jeunes. En Argentine, celui qui fait du bien il y a six mois et qui ne fait peut-être pas bien, il vaudrait mieux se faire en Europe”, a-t-il déploré.