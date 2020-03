Lionel Messi est-il enfin en déclin à Barcelone?

Est-ce enfin l’année? L’année du déclin de Messi? C’est une question qui tourmente les cercles de football depuis que Messi a traversé le mauvais côté de 30. Peut-être que c’est pertinent, alors? On ne peut le nier, l’Argentine ne rajeunit pas. Il aura 33 ans en été.

Cette saison a été intéressante pour Messi. Bien qu’il reste le meilleur buteur et fournisseur d’assistance de la Liga, avec 19 et 12 respectivement, beaucoup ont l’impression que cela pourrait être le début de la fin. Messi a souvent l’air découragé sur le terrain, presque indifférent. Sans son partenaire dans le crime Luis Suarez, il est isolé dans l’attaque, chargé de tous les aspects du jeu d’attaque. Dans la première moitié de la saison, Messi produisait à un rythme insoutenable. Au moment du départ d’Ernesto Valverde (5 janvier), Messi avait un xG de 6,70. Il avait déjà marqué 13 buts à ce moment-là. Il prenait toutes les chances qu’il avait, que ce soit à l’intérieur de la boîte ou loin de là.

Par exemple, le Barça a un out of box xG de 5,72, mais il a marqué 12 de cette situation, avec Messi en marquant huit. Maintenant, oui, les situations hors boîte ont toujours une faible valeur xG qui leur est attachée. Mais, le fait que la différence soit importante et que les ¾ des buts viennent de Messi, indique que la différence vient de lui, pas du collectif.

Depuis la nomination de Quique Setien, la tendance s’est inversée. Le patch violet est parti. Depuis l’arrivée du Cantabrique, Messi a marqué six buts en Liga contre un xG de 8,47 (il est important de noter que quatre de ces buts sont survenus dans le même match). Dans le même temps, Messi a également pris près du double des tirs p90 comme il l’a fait sous Valverde (6,75 à 3,94). En huit matches sous Setien, le Barça a marqué 14 buts contre un xG de 18,1. Le Barça a également créé 4,13 grandes chances p90 dans ces matchs (contre 2,79 sous Valverde) mais a néanmoins vu ses objectifs p90 chuter à 1,63 contre 2,36.

Dans quelle mesure cette saison est-elle différente des précédentes, alors? Est-ce vraiment un ralentissement * haletant? Eh bien pas vraiment. Les chiffres créatifs de Messi ont légèrement baissé par rapport au 18/19, mais pas au point que cela devienne inquiétant. De plus, la saison 18/19 a été bizarre dans tous les sens du terme, il va y avoir au moins une légère baisse.

Messi en tant que buteur / fournisseur

Cette saison, Messi a un xG + xA p90 de 0,96, contre 1,08 la saison dernière. Donc, oui, il y a une baisse, mais c’était inévitable. La version 1.08 n’est pas viable au cours de plusieurs saisons, et les données en témoignent. En 17/18, son xG + xA était de 1,01 et il était de 0,9 en 16/17. À travers cette lentille, 0,96 ne semble pas du tout anormal.

En termes de coups et de dribbles, cette saison n’est pas si différente non plus. En 19/20, Messi a une moyenne de 4,5 tirs sur la cible p90 aux côtés de 10,5 dribbles réussis, contre 5,2 et 10,8 en 18/19, 5,4 et 11,3 en 17/18 et 4,2 et 10,2 en 16/17.

Messi en tant que dribbleur / tireur

Les chiffres semblent suggérer qu’il ne s’agit pas du tout d’une baisse. Messi fonctionne toujours dans le cadre du statu quo ante, des saisons précédentes. C’est une histoire similaire en termes de passage créatif. Cette saison, Messi enregistre en moyenne 8,49 passes dans le dernier tiers, 6,4 passes dans la surface et 4,6 à travers les balles p90, contre 9,5, 8,5 et 4,3 respectivement en 18/19 et 8,9, 7,1 et 3,7 en 17/18. Pas de dépose. Nada.

Messi en progresseur de balle

Peut-être, pour comprendre cette forme de patch «mauvais», au moins par rapport à la saison dernière, nous devons examiner les circonstances autour de Leo. La saison dernière, Messi avait une chanson Suarez autour de lui aux côtés d’un large soutien d’Ousmane Dembele. Sans l’un d’eux, Messi a été contraint à la fois de créer et de mettre la fin des chances. Un ralentissement est donc à prévoir. Une mauvaise planification sur le marché des transferts a signifié que, dans l’état actuel des choses, Messi n’a pas d’adjoint compétent dans les deux départements. Ce n’est qu’un témoignage de ses capacités qu’il met en place des chiffres sous-jacents similaires à tous les niveaux comme il l’a fait lors des saisons précédentes.

Cependant, et c’est important, le club doit traiter cette situation comme s’il y avait eu une baisse, même si ce n’est pas le cas. Il doit y avoir une sorte de partage de la charge de travail, pour s’assurer que Leo ne s’épuise pas. C’est essentiel. Ses dernières années doivent être utilisées correctement, afin d’assurer une transition en douceur. Le «burnout» temporaire de cette saison pourrait être un signe de choses à venir dans un proche avenir. Après tout, l’horloge ne tourne que dans un sens. Bientôt, ces burnouts pourraient être plus longs et plus graves. Le club doit veiller à ce que cela ne se produise pas, et cette façade complaisante doit être supprimée.

Oui, il serait prématuré de tirer des conclusions à long terme de cette «dépose» (si vous pouvez l’appeler ainsi). Cependant, il est peut-être révélateur de l’avenir. Et c’est quelque chose qui ne peut être ignoré.

Espérons que le Barça y prête attention.