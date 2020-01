Lionel Messi et Luis Suarez mènent les adieux de Barcelone à Ernesto Valverde

Lionel Messi, Luis Suarez et une foule de joueurs de Barcelone se sont rendus sur les réseaux sociaux mardi pour faire leurs adieux à Ernesto Valverde.

Le patron de Barcelone a été limogé en tant que manager en début de semaine et remplacé par Quique Setien, mais l’équipe a tenu à adresser ses meilleurs voeux au manager sortant.

Gracias por todo, míster. Seguro que te irá genial allá donde vayas porque, además de ser un gran profesional, sos una …

Publié par Leo Messi le mardi 14 janvier 2020

Messi: Merci pour tout, míster. Je suis sûr que vous réussirez très bien partout où vous irez car, en plus d’être un excellent professionnel, vous êtes une personne formidable. Bonne chance et un gros câlin.

Luis Suarez: Merci beaucoup monsieur pour tous les moments que nous avons vécu en tant que professionnels. Je reste fidèle à la façon dont vous m’avez appris et au grand être humain que vous êtes. Merci à vous et à tout votre personnel pour le professionnalisme. Je vous souhaite bonne chance dans tout ce qui arrivera à l’avenir.

Ansu Fati: Monsieur, tout d’abord merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, vous m’avez donné l’opportunité de réaliser l’un de mes rêves, vous m’avez fait me sentir toujours comme un de plus, merci à tout votre personnel pour tout ce que j’ai appris en travaillant avec vous, Je vous souhaite plein succès et beaucoup de succès. Je serai éternellement reconnaissant. Je vous remercie!

Riqui Puig: Avec vous, j’ai débuté, grandi et appris dans la première équipe. Merci beaucoup et bonne chance, Ernesto.

Carles Perez: Merci monsieur de me faire confiance et de m’avoir donné l’opportunité de réaliser mon rêve. Je vous souhaite le meilleur à l’avenir, à vous et à votre groupe.

Gerard Pique: Vous quittez la première équipe et avez gagné 2 ligues en 2 ans. Ce fut un honneur de travailler à vos ordres et j’espère que vous irez tous très bien. C’est toujours un plaisir de croiser dans la vie des gens comme vous. Un gros câlin monsieur.

Jordi Alba: Merci monsieur pour le travail que vous avez accompli et pour l’excellente personne que vous êtes. Mes meilleurs vœux pour vous et votre personnel. Bonne chance.

Hoje se encerra um ciclo de uma pessoa muito importante desde a minha chegada ao FC Barcelona. Estou aqui para agradecer ao treinador Ernesto Valverde por ter me recebido tão bem no clube. Foi fondamentale na minha adaptação na Espanha. pic.twitter.com/oMfo9OLzqY

– Arthur Melo (@arthurhromelo) 14 janvier 2020

Arthur: Aujourd’hui se termine un cycle d’une personne très importante depuis mon arrivée au FC Barcelone. Je suis ici pour remercier l’entraîneur Ernesto Valverde de m’avoir si bien accueilli au club. C’était fondamental dans mon adaptation en Espagne. Merci pour toutes les conversations qui m’ont fait évoluer sur et en dehors du terrain. Je ne peux que souhaiter de bonnes choses et du succès dans les prochains chapitres de votre carrière.