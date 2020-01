Lionel Messi et regrette la défaite de Barcelone contre l’Atlético de Madrid 2020 | Ligue d’Espagne

Leo Messi a décrit comme un “coup dur” la défaite contre l’Atlético Madrid en Super Coupe d’Espagne après que Barcelone ait joué un bon match, qui a perdu en raison de “situations spécifiques” qui révèlent ce que l’équipe du Barça doit améliorer.

“Nous avons eu un grand match et c’était une honte. Nous sommes partis pour des moments spécifiques et des erreurs d’enfants. C’est un résultat que nous avons dû fermer avant. C’était une honte”, a déclaré Messi.

“C’est un résultat difficile. C’est un résultat qui fait mal car c’est un titre et au-delà de ce dont on a parlé nous voulons le gagner. Il est vrai que nous avons donné une image différente de ce que nous donnions contre des équipes comme l’Espanyol ou la Real Sociedad. Nous avons joué un grand match et c’était dommage “, a déclaré Messi.

“Nous devons continuer à travailler, essayer de nous améliorer, nous avons plus de jours pour que le prochain match pense au deuxième tour (de la Ligue). Il y a beaucoup à améliorer au-delà du fait que nous ne faisons pas de bons matchs”, a déclaré le capitaine de Barcelone. “Aujourd’hui, comme je l’ai dit, nous avons beaucoup à améliorer. Nous avons franchi une étape au-delà de la défaite. Nous ne faisons pas les choses comme nous le souhaitons et nous essaierons de suivre la voie avant et de ne pas commettre les erreurs que nous commettons”, a-t-il déclaré.

Messi a gardé le discours: “Nous avons fait quatre-vingt très bonnes minutes. Au-delà de ce qui a été dit et du format et de ce qui a été dit, nous voulions ce trophée. C’est un coup dur pour nous, d’autant plus que c’est arrivé, parce que nous étions très supérieur mais par erreur nos contre générés qui étaient ses objectifs “. “Nous avons été supérieurs presque tout le match, mais nous devons marquer les buts. Nous avons marqué deux buts en dix minutes et ils nous ont retournés. Au-delà, si c’est injuste ou non, nous l’avons perdu”, a insisté Messi.