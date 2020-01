Lionel Messi et sa rivalité avec Cristiano Ronaldo: “Ce fut un duel qui restera pour toujours”

Depuis neuf ans, Lionel messi et Cristiano Ronaldo ils ont vu leurs visages dans les classiques auxquels ils ont fait face Barcelone et Real Madrid. Mais depuis CR7 il est parti à Juventus, ils ne se sont pas revus.

Messi Il a parlé de cette rivalité. “C’était spécial, c’était un duel qui restera pour toujours car il y a eu tant d’années et il n’est pas facile de rester au plus haut niveau pendant tant d’années. De plus, dans les deux équipes qui étaient si exigeantes, tant Madrid comme Barça, qui sont les deux meilleurs au monde. Le duel a été très agréable personnellement et je pense que les gens ont apprécié Madrid ou de Barça ou en général, qui aime le football “, at-il dit.

“Evidemment, quand Chrétien J’étais dans le Madrid, bien que tous les jeux soient spéciaux, qu’il est, avec ce qu’il veut dire, il l’a rendu beaucoup plus spécial, mais ce sont des étapes qui sont laissées derrière et c’est ce qu’il y a maintenant “, at-il reconnu le 10 Barça.

En outre, il a évoqué les prétendus combats. “Je n’ai pas de problème. Plusieurs fois, j’ai dit que je n’avais pas de problème avec lui, que nous n’étions pas amis, mais parce que nous n’avions pas partagé de vestiaire ni de temps ensemble. Chaque fois que nous nous voyions, c’était dans des galas ou des récompenses, mais je n’ai pas pas de problème. Même lors du dernier gala, c’était là que nous parlions le plus, le plus près de nous », a-t-il déclaré en dialogue avec Dazn.

“Je ne sais pas s’il y aura de la nourriture ou pas car il nous est difficile de traverser des questions évidentes, qu’il est ailleurs, chacun a ses engagements, mais s’il faut le donner je l’accepterai évidemment”, a conclu Messi.