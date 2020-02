Lionel Messi FC Barcelone: ​​révèle que Neymar veut rendre les rêves de Lautaro Martínez comme signant | Espagne Espagne

Mis à jour le 20/02/2020 à 07:13

À la fin de la saison dernière, on a beaucoup parlé du retour possible de Neymar mettre la chemise de Barcelone. Que le Brésilien était déçu du PSG et qu’il voulait rejouer à côté de Lionel messi. Enfin, cela ne s’est pas produit et l’ancien Santos vit sa troisième saison avec l’équipe parisienne.

Lionel messi Il était de ceux qui espéraient avoir à côté, encore une fois, Neymar dans Barcelone. Le journal Mundo Deportivo a publié jeudi une partie de l’entretien avec la figure argentine et le vainqueur à six reprises du Ballon d’or a parlé de son ancien coéquipier au magasin du Barça.

«Il veut revenir et il veut vraiment le faire. Il a regretté (comment il a quitté le Barcelone). Il a fait beaucoup pour revenir et c’est déjà un grand pas. Il a un très haut niveau, il est différent, il déséquilibre les uns contre les autres et a un objectif », a-t-il souligné. Messi concernant Neymar.

Messi et Neymar ont tout gagné avec le maillot de Barcelone. (Photo: .)

Messi ne veut pas seulement Neymar à Barcelone

Il a également été interrogé sur la possibilité de voir «Ney» avec Lautaro Martínez, son compatriote qui se démarque à l’Inter Milan, avec les couleurs de «Barza». Il sait que ce n’est pas impossible. «Ce serait la bombe. Je souhaite qu’ils puissent venir combattre tout cela. Il ressemble beaucoup à Suarez parce qu’il tient bien le ballon », a-t-il ajouté.

Enfin, Lionel Messi jeté des fleurs sur Lautaro, qui voit dans de bonnes conditions devenir une figure mondiale. «Maintenant, il a explosé. Il a beaucoup de qualité et son jeu est très complet », a terminé Leo. Le verrons-nous à court terme dans Barcelone?

