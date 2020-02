Lionel Messi GOLES AUJOURD’HUI à Barcelone contre. Eibar LIVE: poker argentin et 4-0 au Camp Nou avec Martin Braithwaite pour la Liga Santander | Espagne | VIDEO Espagne

Mis à jour le 22/02/2020 à 12:11

Lionel Messi ne se lasse pas de marquer. Le ’10 ‘était la star de Barcelone contre Eibar pour la Santander League. Le match semblait commencer plus que compliqué pour les Catalans mais l’Argentin avait la capacité de marquer un «coup du chapeau» avant la fin de la première mi-temps, ce qui a donné à Quique Setién la tranquillité d’esprit face à ce qui restait de temps. On attendait d’eux qu’ils baissent les bras, mais ce n’était pas le cas.

À 88 minutes de jeu, encore une fois, Messi entra dans la surface. Martin Braithwaite réussit à tirer en croix, le gardien Dmitrovic dévia le ballon. Lorsque ‘Lio’ l’a pris, il a fait deux coups de feu pour le laisser “ramper” et condamner 4-0 au Camp Nou.

LE PREMIER DU MESSI

Le but de Messi à Barcelone vs Eibar pour LaLiga. (22/02/2020)

Messi ajoute avec ces quatre buts, 18 tout au long de la saison.

L’équipe du Barça en a eu assez des quatre buts de l’Argentin, trois dans les 45 premières minutes, et un autre d’Arthur pour décider d’un match marqué par des mouchoirs et les cris de “Démission de Bartomeu” dans les premières étapes.

Messi 2-0 contre Eibar

C’était Lionel Messi 2-0 à Barcelone contre. Eibar (22/02/2020)

Messi a ouvert la boîte à la 14e minute et, avant la pause, a quitté le match vu avec une phrase avec deux autres buts à la 37e et à la 40e minute.

A la reprise, Eibar a généré plus de danger dans le but de Ter Stegen, mais Messi, à la 87e minute, et Arthur, en 89, ont clôturé la victoire pour le Barça, qui compte désormais 55 points, deux de plus que le Real Madrid. .

Le troisième but de Messi contre Eibar au Camp Nou.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

“Bartomeu démissionne!”: Le blanchiment du Camp Nou pour exiger le départ du président après un désordre avec ‘I3 Ventures’

Lo Celso a presque partagé une jambe en deux et n’a vu aucune carte malgré l’intervention du VAR [VIDEO]

Carles Pérez a accusé Barcelone de mauvais traitements pour son départ forcé à Rome: «Ils ont emporté mon rêve»

Neymar ne va pas au Carnaval de Rio: la raison qui l’a fait rester à Paris avec le PSG