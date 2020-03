Lionel Messi, Martin Braithwaite et Ivan Rakitic travaillent à domicile

Les joueurs de Barcelone s’auto-isolent à la maison au milieu de l’épidémie de coronavirus mais n’ont pas hésité à se rendre sur les réseaux sociaux pour publier des mises à jour de ce qu’ils ont fait.

Lionel Messi est le dernier joueur à avoir participé au défi «10 tuques» et, comme vous pouvez l’imaginer, cela a semblé assez facile.

Voici comment il s’est débrouillé:

Pendant ce temps, Martin Braithwaite rêvait de se retrouver un jour pour Barcelone en Ligue des champions …

Marc-André ter Stegen a de nouveau montré sa classe en partageant l’engagement de l’équipe nationale allemande d’envoyer 2,5 millions d’euros en «aide d’urgence» pour aider à lutter contre le coronavirus.

Voir ce post sur Instagram

Hallo Deutschland, der Fußball steht momentan still – die Gesundheit der Menschen und die Eindämmung des Virus über allem. Wir sehen aber, dass einige von Euch nicht stillstehen, nicht stillstehen dürfen. Wir sehen Euren Einsatz und das Engagement da draußen. Wir sehen, wie Ihr Euch gegenseitig unterstützt, Euch gegenseitig helft. In den Krankenhäusern, den Altenheimen, in den Supermärkten und den Treppenhäusern, von Nachbar zu Nachbar. Das ist großartig! Nie war Solidarität wichtiger als heute. Wir als Mannschaft wollen unseren Teil beitragen und helfen. Deshalb haben wir uns entschieden, 2,5 Mio. Euro als Soforthilfe zur Verfügung zu stellen. Jede Geste, jede Hilfe zählt. Wir alle sind mehr gefordert denn je. Bleibt gesund und passt auf Euch auf! Eure Mannschaft

Un post partagé par Marc Ter Stegen (@ mterstegen1) le 18 mars 2020 à 7h21 PDT

Pendant ce temps, Ivan Rakitic a montré des méthodes d’entraînement plutôt inhabituelles avec sa femme …

Il y a aussi eu une mise à jour de Frenkie de Jong, qui rayonnait de fierté après avoir accueilli un nouveau membre dans sa famille: