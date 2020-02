Lionel Messi mérite une meilleure planche de Barcelone

BARCELONE, ESPAGNE – 02 FÉVRIER: Lionel Messi du FC Barcelone regarde pendant le match de Liga entre le FC Barcelone et Levante UD au Camp Nou le 02 février 2020 à Barcelone, Espagne. (Photo de David Ramos / .)

Lionel Messi a été trahi par le conseil d’administration de Barcelone. Le président Josep Maria Bartomeu et le dernier numéro de son conseil d’administration ne sont en fait qu’un échec, mais ce conseil de Barcelone a permis au talent et à l’équilibre de l’érosion de s’éroder année après année. Maintenant, l’explosion de Lionel Messi est la configuration d’un problème plus dramatique.

Le conseil d’administration de Barcelone gaspille Lionel Messi

Entretien avec Eric Abidal

Le dernier épisode d’incompétence commence par une interview SPORT avec Eric Abidal. L’ancien arrière gauche de Barcelone, vainqueur de trois titres, est l’actuel directeur sportif de ce régime. Abidal a dit un certain nombre de points intéressants dans son interview, mais c’est ce qu’il a dit à propos des joueurs qui ont créé la dernière controverse.

Abidal a déclaré: «Beaucoup de joueurs n’étaient pas satisfaits ou ne travaillaient pas dur et il y avait aussi un problème de communication interne.» Remettre en question l’éthique de travail des joueurs était une erreur. Il semblait qu’il le savait au moment où il l’avait dit, mais dire que cela signifiait qu’il avait mis en colère l’homme le plus important du club: Lionel Messi.

Messi a répondu à Abidal sur son histoire Instagram. Il a nié que l’éthique de travail des joueurs ait été quelque chose de moins que leur meilleur, il a demandé pourquoi Abidal le dirait même et il a mentionné de manière cruciale la nécessité pour tout le monde dans le club de faire de son mieux pour le club.

Le conseil d’administration de Barcelone n’a pas fait de son mieux pour le club, mais ce n’est pas seulement Abidal qui est le problème. Le conseil d’administration de Barcelone fait défaut au club depuis des années et les choses ne font que commencer.

Le Conseil de Barcelone

Barcelone a employé quatre directeurs sportifs différents au cours des cinq dernières années. D’Andoni Zubizarreta à Robert Fernandez et Pep Segura, à aujourd’hui Eric Abidal. Chacun d’eux a connu une série de succès et d’échecs qui ont laissé Barcelone dans la position dans laquelle ils se trouvent aujourd’hui.

Zubizarreta a pu signer Luis Suarez, Marc André Ter Stegen, Ivan Rakitic et Alexis Sanchez. Zubizarreta a été limogé en janvier 2015 parce que les choses semblaient sombres. C’était la même période où Messi et l’entraîneur de l’époque, Luis Enrique, étaient en désaccord. Ils ont fini par remporter les triples cette saison.

Le remplacement de Zubizarreta, c’est quand les choses ont vraiment commencé à se dégrader. Robert Fernandez était de loin le pire directeur sportif de Barcelone au cours de la dernière décennie. S’il y a une raison pour laquelle Barcelone n’a pas réussi à faire tourner correctement son équipe au cours des dernières années, c’est probablement lui.

Les années Fernandez

Fernandez a supervisé l’arrivée d’environ 22 joueurs pendant son séjour à Barcelone. Il n’en reste que sept, dont Philippe Coutinho et Arda Turan. Le mandat de Fernandez restera évidemment dans les mémoires par la façon dont il a mal géré la vente de Neymar, mais c’était loin d’être sa seule erreur.

L’été avant de vendre Neymar, Fernandez et le conseil d’administration de Barcelone ont tenté de signer une collection de joueurs de nouvelle génération. Le conseil d’administration a décidé de recruter des joueurs pour rivaliser avec les habitués de la première équipe.

Andre Gomes, Denis Suarez, Lucas Digne, Paco Alcacer et Samuel Umtiti sont tous arrivés à l’été 2016. Seul Samuel Umtiti a pu devenir un starter régulier. Il est le seul de ces cinq à Barcelone, et même il a raté un temps considérable en raison d’une blessure.

Les dépenses de Fernandez après la vente de Neymar sont ce qui a vraiment mis Barcelone dans cette position. Il a réussi à dépenser gros pour Philippe Coutinho, Ousmane Dembele, Paulinho, Nelson Semedo et Yerry Mina. C’est un montant fou pour la production qu’ils ont vue en retour.

Il est difficile de quantifier les effets d’une telle terrible planification à long terme, mais cela peut se résumer ainsi. Quatorze joueurs ont joué 1 000 minutes pour le Barça cette saison et un seul a été signé par Fernandez.

L’équipe actuelle

Après l’expiration du contrat de Fernandez en juin 2018, Abidal a pris le relais. Son entreprise à l’été 2018 a vu Barcelone terminer la fenêtre de transfert avec une dépense nette positive. Selon Transfermarkt, c’est la première fois que cela se produit depuis 2005, mais la fin décevante de la saison dernière a forcé des mouvements plus importants.

Abidal a contribué à faire venir Frenkie De Jong d’Ajax. Il a également joué son rôle dans la signature d’Antoine Griezmann et le prêt de Coutinho au Bayern Munich, mais à part cela, il a dû prendre une foule de décisions difficiles sur les jeunes joueurs qui veulent jouer.

Avec les recrues en difficulté et les jeunes joueurs voulant partir plus longtemps, Abidal a du pain sur la planche, mais laisser partir de jeunes joueurs comme Carles Alena ou Marc Cucurella va à l’encontre du tissu de ce club.

L’importance de la jeunesse

Pour une organisation fière des idées de Cruyffist, utiliser La Masia pour combler le déficit de transfert du club est un sacrilège. L’une des idées les plus importantes de Johan Cruyff est l’importance de l’académie des jeunes d’un club. Regardez Ajax. Leur glorieuse course vers la demi-finale de la Ligue des champions l’année dernière s’est accompagnée de performances incroyables de la part des produits pour les jeunes.

Vous pouvez même trouver des exemples de l’importance de La Masia pour Barcelone. Ansu Fati, la sensation de 17 ans, par exemple, a été l’un des meilleurs joueurs de Barcelone cette saison. Il n’a pas de compétence hors concours, mais le temps passé par Fati à La Masia l’a entraîné à faire les bonnes lectures et les bons mouvements qui aident l’équipe à gagner.

L’équipe de jeunes est censée être là pour les urgences. Les équipes sont censées se tourner vers l’équipe de jeunes lorsque des stars comme Luis Suarez et Ousmane Dembele descendent pour la saison. Au lieu de cela, Barcelone demande à la FA espagnole d’obtenir une exception de blessure pour signer un autre attaquant.

Lionel Messi et le futur de Barcelone

Toutes ces raisons expliquent pourquoi Barcelone échoue à Lionel Messi. Leurs erreurs dans l’évaluation des joueurs et la dynamique de l’effectif ont laissé à l’équipe une ombre de ce qu’elle était il y a même cinq ans, et comme l’a souligné Dermot Corrigan sur Twitter, cette dernière série de problèmes pourrait conduire à des élections présidentielles cet été.

Pour l’instant, il semble qu’Eric Abidal va garder son travail. Bartomeu a décidé de calmer la situation plutôt que de l’enflammer. Avec SPORT rapportant que Messi et Abidal en ont parlé, il semble que les choses vont continuer pour l’instant, mais une autre crise va bientôt survenir.

Barcelone est entrée dans cette saison à la recherche du titre de Champions League. En prenant la configuration du terrain, il est difficile de remettre Barcelone sous sa forme actuelle, même parmi les cinq meilleurs gagnants. Liverpool est en feu, le Real Madrid est 13 invaincus, le Bayern et le Paris Saint-Germain et la Juventus sont tous très sérieux. À l’extérieur, il y a aussi Chelsea, Tottenham Hotspur et l’Atletico Madrid.

Barcelone se situait quelque part dans ce dernier groupe et ils se moqueraient de penser le contraire. Comment une équipe avec le meilleur joueur du monde ne peut-elle pas être considérée comme une favorite? Après ce que ce tableau de Barcelone a fait à cette équipe, il faut tout le pouvoir de Messi juste pour les garder où ils sont.

