Lionel Messi n’a pas tourné et a révélé qu’il aimerait que Barcelone embauche deux attaquants: Neymar et Lautaro Martínez

Lionel Messi a accordé une interview exclusive à Mundo Deportivo et a parlé de nombreux problèmes importants qui ont fait du bruit. Par exemple, l’Argentin a révélé qu’il ne prévoyait pas de quitter Barcelone, mais en même temps, il a précisé que Rosario manquait beaucoup. De plus, il a parlé de ses problèmes avec Eric Abidal et des conflits avec la direction ces derniers temps.

Pour sa part, la puce ne s’est pas retournée et a précisé que voulez-vous que le club catalan embauche Neymar et Lautaro Martínez. Messi n’a pas hésité et a félicité les deux attaquants.

“Je souhaite qu’ils puissent tous venir se battre, et la Ligue des champions. Lautaro a beaucoup de ressemblance avec Luis, les deux se débrouillent très bien avec le corps, tiennent le ballon, au moment du chargement, au moment du but, ils ont des choses similaires. Lautaro est spectaculaire, il a des conditions impressionnantes. On aurait dit qu’il allait être un grand joueur, maintenant il a explosé et le montre. Il est très fort, il a un très bon contre un, il a beaucoup de buts, dans la zone où il se bat avec n’importe qui, il endure, il se retourne, il le cherche seul. Il a beaucoup de qualité. C’est très complet “, a expliqué l’Argentin.

Dans le même esprit, il a demandé Neymar: “Je le dis plusieurs fois, au niveau sportif, Ney est l’un des meilleurs au monde et j’aimerais y retourner. Il a vraiment hâte de revenir, il a toujours semblé désolé. Il a fait beaucoup pour revenir et ce serait la première étape pour essayer d’arriver. C’était une personne très heureuse, il était toujours heureux, il s’amusait aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Cela a fait que les costumes ont une joie différente“at-il ajouté.

“Ça m’a aussi dérangé de nous quitter Et allez comme ça. Nous avons fait tout notre possible pour le convaincre de ne pas le faire “, a lancé Messi lors du départ du Brésilien. La vérité est que l’Argentin a clairement fait savoir qu’il souhaiterait que Lautaro et Messi arrivent à Barcelone dans un proche avenir. En Espagne, ils savent que c’est le cas. difficile de les embaucher pour un problème de fair-play financier, mais il est probable qu’ils les chercheront pour la prochaine saison.