Lionel Messi ne songe pas à rejoindre Manchester City – rapport

Lionel Messi ne quittera pas Barcelone cet été pour rejoindre Manchester City, selon un nouveau rapport. Des rumeurs circulaient dans les médias selon lesquelles la star argentine pourrait partir gratuitement l’été prochain s’il le souhaitait, et City se considérait comme le favori pour l’atterrir.

La page Web officielle de Manchester City est même allée jusqu’à publier des nouvelles des rumeurs, citant, entre autres, ce site comme source.

Sky Sports rapporte que la star argentine ne songe pas du tout à partir, malgré la rumeur d’intérêt des superclubs. Au lieu de cela, il aurait voulu rester jusqu’à ce qu’au moins son accord actuel expire, 2021, mais serait disposé à le prolonger.

Messi a déclaré publiquement dans le passé qu’il évaluera année après année s’il peut continuer au plus haut niveau.

Il y a une certaine controverse sur la clause du contrat de Messi qui lui permettrait censément de partir gratuitement à partir de l’été prochain. Certains rapports ont déclaré que la clause de libération gratuite ne s’applique qu’aux clubs en dehors de l’Europe, bien que d’autres rapports ne disent pas que c’est une limitation.

Même si cela se limitait à un transfert dans une équipe non européenne, on se demande si, par exemple, une équipe asiatique pourrait le signer gratuitement et le mettre en vente dans un club européen juste après. Bien sûr, dans n’importe quel scénario, le joueur lui-même devrait accepter le mouvement.

Dans l’état actuel des choses, il semble que Messi soit tout simplement trop fidèle pour faire un changement.