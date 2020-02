Lionel Messi nommé co-vainqueur du Laureus World Sportsman of the Year

Le capitaine de Barcelone Lionel Messi et le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton ont été nommés co-gagnants du Laureus World Sportsman of the Year Award 2020 à Berlin.

Les deux stars ont reçu le même nombre de votes des membres de la Laureus Academy, ce qui signifie qu’ils partagent le prestigieux prix.

Messi est le premier footballeur à remporter le prix et également le premier issu d’un sport d’équipe.

Le trophée est encore un autre à ajouter à la collection de Messi et fait suite à une année qui l’a vu remporter un sixième Ballon d’Or record et réclamer à nouveau la Liga.

Messi n’était pas présent à la cérémonie en Allemagne mais a offert ses remerciements via un message vidéo que vous pouvez consulter ci-dessous: