Lionel Messi: “Pendant deux saisons, Ronaldinho était le même ou meilleur que lui”, prévient l’ancien président du FC Barcelone Espagne

L’ancien président de FC Barcelona Sandro Rosell a assuré que, bien que ce ne soit pas “objectif”, pendant deux saisons, le Brésilien Ronaldinho est devenu “égal ou meilleur” que Lionel Messi, qu’il considère cependant comme le meilleur de l’histoire.

“Messi il est le meilleur de l’histoire toutes saisons, mais pour moi, et je ne suis pas objectif », Ronaldinho Il était tout aussi bon ou meilleur que Messi pendant quelques saisons “, a déclaré Rossell dans la première partie d’une interview accordée exclusivement à” Mundo Deportivo “.

L’ancien leader a été décisif dans l’embauche de «Dinho» à l’été 2003, grâce à son amitié avec le joueur brésilien, qui avait pratiquement effectué son transfert à Manchester United du Paris Saint Germain, pour lequel Alex Ferguson lui-même est venu s’installer dans la capitale française.

Selon Rosell, Ronaldinho C’était une “pièce fondamentale” pour changer “le pessimisme collectif” dont souffrait alors le club. Et il souligne qu’en plus, il était le mentor de Messi.

Neymar

D’un autre côté, Sandro Rosell était en faveur de récupérer “sans aucun doute” l’attaquant brésilien Neymar da Silva “, mais avec un contrat variable pour les résultats sportifs et les résultats sociaux et comportementaux”.

Après avoir passé 643 jours en prison préventive, pour un crime économique présumé dont il a finalement été déclaré innocent le 24 avril 2019, Rosell risque d’être enfermé ces semaines, comme le reste de la population, en raison de la pandémie de coronavirus. . Pour lui, «par rapport à deux ans de prison», cette quarantaine lui semble «de l’eau bénite».

«J’ai beaucoup plus d’espace que les 12 mètres carrés que j’avais là-bas, maintenant je suis avec ma famille, la nourriture est bonne, j’ai ma salle de bain privée et ma connexion au monde, et il est impossible que cela dure deux ans. Mais savez-vous ce qui m’a le plus fait réfléchir? Qu’en prison, je savais que j’étais innocent étant enfermé et maintenant, je ne sais pas si en tant que société nous sommes si innocents. Nous avons oublié le monde, la planète, dans tous les sens du terme », a-t-il déclaré.

