Lionel Messi peut quitter Barcelone gratuitement, Manchester City en alerte – Report

Lionel Messi peut quitter Barcelone gratuitement à partir de l’été prochain, selon un nouveau rapport. Auparavant, la signature était pratiquement impossible car il disposait d’une clause de libération de 700 millions d’euros. L’été prochain, tout le monde peut passer un coup de téléphone, à condition de pouvoir lui verser 50 millions de dollars de salaire net et de le convaincre de rejoindre, selon la rumeur.

La nouvelle arrive à un moment où le conflit de Messi avec le secrétaire technique et ex-coéquipier Éric Abidal a dominé la nouvelle. L’Argentin a été publiquement bouleversé par la déclaration d’Abidal selon laquelle certains joueurs n’avaient pas travaillé dur pendant le règne d’Ernesto Valverde, l’ancien entraîneur de Barcelone.

Manchester City estime que si Messi quittait Barcelone, ils seraient les premiers dans la file d’attente pour le récupérer, selon le Manchester Evening News. City a quelques cadres qui sont de vieilles connaissances du # 10 à Ferran Soriano et Txiki Begiristain. Ils ont aussi peut-être le meilleur ami de Messi sur le terrain de football, Sergio Agüero, et l’entraîneur préféré de Messi, Pep Guardiola.

Certes, si Messi voulait partir, tous les grands clubs européens tomberaient sur eux-mêmes pour faire une offre, y compris, probablement, le Real Madrid, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Liverpool, et bien, n’importe qui d’autre qui pourrait rassembler l’argent.

Cependant, Messi s’est montré totalement fidèle à Barcelone dans le passé et a laissé entendre qu’il ne jouerait pour aucun autre club européen.

Un précédent rapport sur la clause de libération gratuite a déclaré qu’elle ne s’applique qu’aux équipes non européennes. Si tel est le cas, une avenue s’ouvre pour que Messi rejoigne Newell’s Old Boys, le club argentin dans lequel il a commencé sa carrière de joueur enfant dans sa ville natale de Rosario, quand il sent qu’il n’est pas au niveau des meilleurs européens le football plus.

Cependant, le dernier rapport ne mentionne pas ce détail et explique plutôt pourquoi un club européen tel que City voudrait désespérément en profiter.

Gardez à l’esprit, pour le moment, rien n’indique que Messi veut réellement partir. Moisés Llorens, un journaliste de Barcelone bien connecté à ESPN, a déclaré que Messi ne partirait pas. De plus, il dit que les rencontres entre Abidal et Messi se sont bien passées et peut-être que nous voyons la fin du conflit.