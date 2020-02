Lionel Messi s’installe dans une folle performance inspirée de Quique Setien

Nous voulions du football à 100 km / h, et c’est exactement ce que nous voyons sous Quique Setien.

Quel jeu fou au Benito Villamarin dimanche soir, mais qui est la manne du ciel par rapport aux jours de Valverde rassis et fatigués.

Il y a encore énormément de choses à travailler, la défense étant le principal problème, mais il est indéniable que le football du Barça est redevenu passionnant à regarder.

Même à 3-2, la possibilité d’un retour des Betis dans le match avait le cœur battant. Mais c’est pour cela que nous vivons.

À peine un classique au sens littéral, c’était un jeu qui avait tout.

Pauvres décisions VAR – (combien de temps cela va-t-il prendre avant que nous n’ayons le frottement de ce vert particulier de la même manière que le Real Madrid) – cartons rouges, buts à gogo, histrionique, une atmosphère féroce.

C’était fou mais beau tout en même temps.

Et qui était là encore pour écrire le récit?! Messi n’a peut-être pas marqué, même s’il s’est rapproché puissamment, mais trois passes décisives en un match … allez mec!

Pour tout autre joueur, réaliser un tel exploit serait considéré comme tout à fait sensationnel, mais quand il le fait, il y a toujours une tendance à dire «Messi typique». Cette attente ne va pas changer maintenant cependant.

La façon dont il a retardé cette passe à Frenkie de Jong pour le premier but valait à lui seul l’argent de la porte. Cette balle devait être exactement sur l’argent, et son coup de pinceau habile a permis au Néerlandais de contrôler la balle sur sa poitrine et de rentrer à la maison.

Les coups francs de Messi … eh bien, nous connaissons tous ceux que nous ne connaissons pas. Le meilleur coup franc direct ou indirect au monde aujourd’hui. Un chuchoteur extraordinaire.

Vous connaissez la différence entre ce match et tous les autres sous Valverde cette saison? Après avoir concédé le deuxième but, je perdrais tout espoir, mais avec Setien, l’équipe était soutenue jusqu’à la fin, confiante que les bonnes idées étaient en place.

Busi et Lenglet ne seront pas trop souvent sur la feuille de match dans le même jeu, et vous pouvez parier que Setien a apprécié ces objets de collection.

En fait, l’entraîneur a certainement un effet marqué sur la façon dont l’équipe joue en ce moment, mais si quelqu’un devait être trop critique, l’équipe a parfois l’air lamentable à l’arrière.

Cela dit, le Barça et leurs supporters savaient exactement ce qu’ils obtenaient avec Setien, et rien de ce que nous avons vu au cours du mois environ, il était au club n’a changé d’avis.

C’est un véritable tour de montagnes russes, avec des bosses sur la route attendues, mais qui sont plus que compensées par le genre de sommets que nous n’avons pas vus de cette équipe depuis un bon moment.