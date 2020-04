“Lionel Messi terminera sa carrière à Barcelone” »Presse football

Dimanche 19 avril 2020

L’actuel joueur monégasque a commenté l’avenir incertain de la star argentine dans l’équipe catalane et a assuré que l’attaquant historique prendrait sa retraite au Camp Nou, un club où il a joué toute sa vie. De plus, l’Espagnol a décrit sa quarantaine de France.

L’ancien joueur de Barcelone et actuel de Monaco, Cesc Fabregas, a commenté l’incertitude de Lionel Messi dans l’équipe catalane et a assuré que l’Argentin continuera en Liga jusqu’à ce que le joueur transandinien raccroche.

“Je parle à Messi, son idée a toujours été de mettre fin à sa carrière à Barcelone, alors mille choses peuvent arriver au club mais je suis convaincu que sa carrière à Barcelone prendra fin”, a déclaré l’Espagnol.

Maintenant, le milieu de terrain de Monaco a décrit la vie de la quarantaine. «Jusqu’au 11 mai, nous devons être confinés au plus tôt; et de voir si les clubs parviennent à un accord avec l’Etat pour commencer la formation un peu plus tôt », a-t-il mentionné.

Enfin, le champion du monde 2010 a déclaré qu’en France “on voit des options pour s’entraîner deux par deux, à des heures différentes, mais on attend”.