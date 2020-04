Lionel Messi Wonderkids de 2015: où sont-ils maintenant?

Timo Werner de Red Bull Leipzig lors du huitième de finale de l’UEFA Champions League entre Red Bull Leipzig et Tottenham Hotspur FC au Red Bull Arena le 10 mars 2020 à Leipzig, Allemagne (photo de ANP Sport via .)

En 2015, Lionel Messi a apporté son soutien à quelques jeunes sélectionnés, avec la certitude qu’ils s’épanouiraient de Wonderkids en superstars de classe mondiale. Ces joueurs, il est juste de dire, ont donné des résultats très mitigés, certains se transformant en joueurs de première classe, d’autres flopant et échappant à la mémoire.

Lionel Messi 2015 Wonderkids: où sont-ils maintenant?

James Wilson

Indice de réussite – 2/10

L’un des talents les plus prometteurs de Manchester United au début de la décennie, James Wilson n’a pas été à la hauteur du battage médiatique.

Peu de temps après que Messi ait soutenu le jeune attaquant, il a été prêté à Brighton et Hove Albion. Après une période décevante là-bas, avec seulement cinq buts en 27 apparitions, il est retourné chez les Red Devils, avant de contracter un autre prêt, cette fois avec Derby County. Encore moins impressionnant cette fois, il ne s’est mérité que cinq apparitions et n’a marqué qu’une seule fois. Son temps a été écourté en raison d’une blessure et il est retourné à Old Trafford en février 2017, moins de six mois après son arrivée.

Les périodes de prêt échouées à Sheffield United et à Aberdeen ont suivi, mais la partie écossaise l’a acheté, malgré ses mauvaises statistiques.

Dans la dernière fenêtre de transfert de janvier, Manchester United l’a vendu, seulement une demi-saison après avoir rendu son accord temporaire permanent. Maintenant en Ligue 2, Wilson semble avoir trouvé son niveau, avec deux buts en six sorties pour Salford City, appartenant à la classe de 1992.

Timo Werner

Indice de réussite – 8,5 / 10

Sans aucun doute la star de Messi la plus titrée, Timo Werner s’est révélé être un excellent avant-centre. Il a rejoint le club actuel, RB Leipzig, du VfB Stuttgart en 2016, et a excellé depuis. Le buteur allemand a inscrit 26 buts et 10 passes décisives en 32 matches cette saison, suscitant l’intérêt de nombreux grands clubs européens comme Barcelone, Liverpool et Manchester United. Évalué à 88 millions de dollars, il ne serait pas bon marché, mais cela témoigne de la qualité du joueur de 24 ans. Bien que peu de prodiges de Lionel Messi 2015 lui aient donné raison, Werner l’a certainement fait.

Kenedy

Indice de réussite – 3,5 / 10

Le banni de Chelsea, Kenedy, a eu du mal depuis la prédiction de la légende de Barcelone. Il a fait 20 apparitions au cours de la saison 2015/16, mais cela semble avoir été le sommet de sa carrière.

Il a rejoint Watford en prêt pour la campagne 2016/17, mais est revenu chez les Bleus en décembre de la même saison, après avoir souffert de blessures et avec seulement 15 minutes de jeu. Resté à Londres pour le reste de la saison, Kenedy n’a pas fait beaucoup mieux, et le Brésilien a rejoint Newcastle United un an après son retour des Hornets, pour un autre contrat temporaire.

Bien qu’il ait joué régulièrement, son temps avec les Magpies n’a pas sauvé sa carrière. Après y avoir passé une demi-saison en 2017/18, ils ont estimé qu’il avait gagné une autre saison. Kenedy n’était pas particulièrement impressionnant pour Newcastle la saison dernière, cependant, et il est revenu à Chelsea en été. Il est actuellement prêté à Getafe, cependant, il y a beaucoup d’incertitude sur son avenir, avec on ne sait pas s’il restera avec Chelsea, alors qu’il essaie de retrouver sa capacité de football.

Jeremie Boga

Indice de réussite – 5/10

Un autre des prodiges de Messi en 2015 à l’époque à Chelsea, Jeremie Boga a depuis évolué. Les périodes de prêt ratées avec des joueurs comme le Stade Rennais FC, le Granada CF et Birmingham City, l’ont vu tomber en disgrâce à Londres. De 2015 à son départ de Chelsea, l’Ivoirien n’a marqué que sept fois lors de ses 93 apparitions sur différents prêts et avec le club londonien. Maintenant en Serie A avec Sassuolo au milieu de la table, la carrière de Boga semble avoir quelque peu repris, avec 12 buts et passes décisives en 24 matchs dans la compétition.

Khiry Shelton

Indice de réussite – 3/10

Estimé par Lionel Messi comme l’un des prodiges les plus prometteurs du monde, Khiry Shelton n’a pas quitté la MLS dans sa carrière, sauf un an avec le SC Paderborn en Allemagne. Il a joué pour le New York City FC pendant près de trois ans, avant de rejoindre le Sporting Kansas City. Son année en Allemagne, où il est parti du Kansas pour un transfert gratuit, s’est conclue par un retour dans son ancienne équipe du Midwest américain. Il n’a pas eu la chance de gagner beaucoup d’argent une fois que l’on pensait possible et semble être un joueur de MLS standard pour le reste de sa carrière, se battant pour le temps de jeu au Kansas.

Accursio Bentivegna

Indice de réussite – 1,5 / 10

L’un des talents les plus prometteurs d’Italie, Accursio Bentivegna était un joueur américain de Palerme. Malgré le soutien de l’un des plus grands talents du football, Bentivegna n’a pas impressionné, avec trois périodes de prêt ratées de la formation italienne. Il est finalement parti à l’été 2018, rendant son prêt à Carrarese Calcio 1908 permanent. Dans le troisième niveau de l’Italie, il a semblé plus à l’aise mais n’est jamais devenu le joueur de classe mondiale que beaucoup pensaient pouvoir.

Gyasi Zardes

Indice de réussite – 4,5 / 10

Pas nécessairement un échec, mais certainement pas un succès, Gyasi Zardes a connu une meilleure forme ces derniers temps. L’attaquant américain était solide pour le Los Angeles Galaxy de Californie, mais n’a jamais atteint son véritable potentiel ou du moins le potentiel que Messi croyait avoir. Il a quitté LA Galaxy peu de temps avant l’arrivée du légendaire avant-centre Zlatan Ibrahimovic et est depuis devenu une partie instrumentale de l’équipe du Columbus Crew SC, après avoir marqué 34 buts en 66 apparitions.

Rony Lopes

Indice de réussite – 6/10

Ancien de Manchester City, Rony Lopes a rejoint Monaco peu de temps avant de gagner le soutien de Messi. En janvier 2016, le club français l’a prêté au LOSC Nice pour un an et demi, et au retour de l’ailier portugais, il a rejoint l’équipe de départ de Monaco. Il était une partie importante de leur équipe qui a terminé deuxième en 2017/18, avec 15 buts et sept passes décisives, mais n’a pas encore atteint ces sommets, n’ayant pas impressionné en Ligue 1 la saison dernière. Après avoir rejoint Séville, Lopes ne fait pas mieux, avec seulement trois apparitions en championnat depuis son déménagement en Espagne.

Maxwel Cornet

Indice de réussite – 6/10

Maxwel Cornet a encore du temps de son côté. Le joueur de 23 ans est un atout important pour l’Olympique Lyonnais, où il a joué depuis que Messi l’a placé pour devenir quelque chose de grand. Cornet est constant depuis plusieurs années et, en tant que membre régulier de l’équipe première, il pourrait toujours se hisser parmi les meilleures équipes, avec de nombreuses années de carrière devant lui.

Aleksey Miranchuk

Indice de réussite – 4,5 / 10

Aleksey Miranchuk a été fidèle à son club d’enfance Lokomotiv Moscou, cependant, la loyauté est à peu près tout ce dont il peut être félicité. Il a été un bon joueur pour les géants russes mais n’est pas devenu le genre de joueur que Lionel Messi avait prédit. Le joueur de 24 ans a encore du temps, mais aucun club ne s’intéressant à lui, il est peu probable qu’il obtienne le coup de grâce dont il a osé rêver il y a de nombreuses années.

Photo principale

Intégrer à partir de .