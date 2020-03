“Je ne comprends pas comment on pourrait penser à faire jouer les Européens en juin et les JO entre juillet et août.” Marcello Lippi, interviewé par la Repubblica, se penche sur la reprise et le retour du sport après la grande peur: «Ce serait comme dire après-demain. A la limite on joue les Européens dans un an, mais pas maintenant. Et nous sauvons les championnats nationaux, ce que je préférerais ».