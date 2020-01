Lisandro López: “Le départ du Chacho m’a énervé, je l’ai re-baisé quand il est parti, ha”

Lisandro López est le capitaine et la référence maximale de l’équipe de Courses. Par conséquent, il est autorisé de parler de tous les sujets de l ‘”Académie”.

Il a donc évoqué le départ de Eduardo Coudet Pas de poils sur la langue. “Le départ du Chacho m’a énervé. Il avait ses raisons et je le respecte profondément. Je lui en suis reconnaissant, mais nous étions au milieu du championnat et ça aurait été bien de continuer”, a-t-il déclaré.

“Ensuite, je lui ai dit d’autres choses que je ne peux pas dire à l’antenne, je l’ai dit encore une fois, ha. Les choses se sont passées comme ça pour quelque chose, mais il n’y a pas de mal à ce que cela ne vienne pas pour de bon”, a déclaré Licha.

En ce sens, il a parlé de Sebastian Beccacece. “Avec Diego (Milito) Nous avons discuté plusieurs fois et il m’a demandé qui j’aimais entraîner. Mon goût a coïncidé avec le choix. Beccacece C’est un entraîneur que j’aime beaucoup, je l’ai aimé depuis que j’ai commencé à le suivre dans le football argentin et, quand Diego me l’a dit, je lui ai dit que j’aimais l’idée “, a-t-il déclaré.

Quand Milito m’a dit que Beccacece était l’entraîneur, j’ai adoré l’idée

Pendant ce temps, il a reconnu qu’il était surpris de quitter Alejandro Donatti. “À propos Donatti Je n’ai pas très bien compris, mais ce sont des décisions. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans un marché à laissez-passer. Vous devez voir ce qu’ils ont fixé parmi les dirigeants, mais je n’ai pas compris “, a-t-il déclaré. Lisandro.

Enfin, il a consacré quelques mots à Ricardo Centurion après son départ pour Vélez. “Sûrement Centu Cela fera très bien si vous mettez les piles. Cela aidera beaucoup à Vélez mais rien ne m’émeut que la vérité soit partie “, a-t-il conclu en dialogue avec Fox Sports.