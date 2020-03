L’Italie demande d’arrêter la Serie A pour le coronavirus

Les joueurs de Parme et la SPAL, qui aurait dû commencer son match de Serie A ce dimanche à 12h30, est resté dans le tunnel des vestiaires jusqu’à 13h45 en attendant la suspension du match et de l’intégralité du championnat par la Fédération italienne ( FIGC) en raison de la menace du coronavirus. Le match, programmé à huis clos au stade Ennio Tardini, a finalement commencé avec un peu plus d’une heure de retard.

En fait, le ministre italien des Sports, Vincenzo Spadafora, a été favorable à la demande du président des syndicats de footballeurs du pays, l’ancien joueur de Levante Damiano Tommasi, pour dicter suspension immédiate de la série A dans son intégralité, avant l’entrée en vigueur du décret du gouvernement italien, qui interdit du 8 mars au 3 avril, pour le moment, la circulation à tous les habitants de la Lombardie et autres 11 Provinces italiennes Au total, environ 16 millions de personnes sont touchées.

“Cela n’a pas de sens à l’heure actuelle de mettre en danger la santé des joueurs, des arbitres, des techniciens et des supporters qui se réuniront sûrement pour regarder les matchs juste pour ne pas suspendre temporairement le football et défendre les intérêts qui tournent autour d’eux”, a-t-il déclaré. Spadafora.

Ce matin, Spadafora a reçu une lettre de Tommasi, a également envoyé à tous les dirigeants du pays et du football, dans lequel il a demandé d’arrêter la Serie A. Spadafora Il a souligné que “d’autres fédérations ont judicieusement choisi de s’arrêter au cours des prochains jours. Je pense qu’il est du devoir du président de la Fédération italienne, Gravina, de réfléchir, et de ne pas attendre le premier cas de contagion, avant d’assumer cette grande responsabilité”.

Spadafora Il a également rappelé le rejet de la Ligue lors de la diffusion publique de tous les matches du championnat lors de l’alerte sanitaire: “Après tout, avant même que la situation ne devienne si dramatique pour le pays, la Serie A et la Sky League ils avaient déjà refusé d’accorder à des milliers d’Italiens, contraints contre leur volonté de rester chez eux, la possibilité de regarder les matchs, se cachant derrière de prétendues difficultés réglementaires qui auraient pu être surmontées dans une large mesure avec la bonne volonté de tous En effet, grâce à la collaboration de Rai et de Mediaset, les différents contacts ont approché une solution équitable pour tous les acteurs et, surtout, pour les passionnés de football, mais les intérêts économiques des entités qui ont ont toujours bénéficié d’un traitement privilégié et vivent désormais hors de la réalité. “

Les clubs de football évaluent désormais les clauses qui envisagent des mesures drastiques telles que la suspension totale des matches de SerieA.