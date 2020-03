L’Italie est-elle fermée à la maison? De ‘Scudetto’ à ‘Metal Slug’: des jeux vidéo pour se distraire, les conseils de la rédaction Primapagina

Le football s’est arrêté. Arrêt aux principales ligues européennes et Champions et Ligue Europa sont également suspendus. Tout pour le coronavirus, ce qui a contraint Conte non seulement à fermer la Serie A et les championnats, mais aussi les magasins et activités de première nécessité. Rester à la maison est le meilleur moyen de lutter contre la propagation de Covid-19, mais comment faire face à l’isolement? Ces derniers jours, la rédaction de Calciomercato.com il a donné son conseils sur les livres et les films pour continuer à respirer l’air calcique, mais les pages écrites et les films ne sont pas le seul moyen de passer quelques heures de loisirs et de détente à la maison.

Joystick ou clavier, smartphone ou joypad et pourquoi pas, même les armoires de cabine nostalgiques et encombrantes: depuis plus d’un demi-siècle, les jeux vidéo accompagnent petits et grands dans leurs moments libres et ceux d’emprisonnement à la maison pour influence ou pour «mariner» l’école. Grâce à l’avènement du online, ils peuvent rejoindre des amis physiquement éloignés via un écran. Et ces dernières années, elles sont aussi devenues un vrai métier avec la naissance de ESports compétitifs, mais c’est une autre histoire …

Pendant ce temps, même notre rédaction se laisse emporter, pas seulement par le football où les campagnes se déroulent Entraîneur de football, le maître de PES et Ultimate Team de Fifa ce sont les maîtres. Du A du réalisateur Agresti au Z de Zanon, chacun révèle les jeux qui ont le plus enthousiasmé et tenu compagnie, un titre lié au sport et un autre loin d’eux: nouveau et rétro, console PC ou arcade voici nos souvenirs et nos astuces. Et bien sûr, vous aussi, vous nous conseillez dans les commentaires, échange entre rédaction et lecteurs, comme il se doit. #iorestoacasa est le slogan que nous aussi Calciomercato.com nous nous embrassons pour combattre et vaincre le coronavirus éloigné mais uni, mais en attendant rien ne vous empêche d’être distrait et de vous amuser seul ou avec des amis, même pour quelques heures seulement: amusez-vous!

Federico Albrizio

Jeu de sport: NBA2k20 (2019)

Jeu non sportif: Assassin’s Creed (2008 – …)

Stefano Agresti

Jeu de sport: Tetris (1984)

Jeu non sportif: Space Invaders (1978)

Alessandro Cosattini

Jeu de sport: Fifa 18 (2017)

Jeu non sportif: Uncharted (2007-2016)

Alessandro Di Gioia

Jeu de sport: Virtua Tennis (1999)

Jeu non sportif: Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001)

Luca Fazzini

Jeu de sport: Football Manager (1982 – …)

Jeu non sportif: Grand Theft Auto (1997 – …)

Cristian Giudici:

Jeu de sport: Scudetto – Championship Manager 01-02 (2001)

Jeu non sportif: SingStar (2004 – …)

Daniele Longo

Jeu de sport: Scudetto – Championship Manager 01-02 (2001)

Jeu non sportif: Metal Slug (1996-2009)

Gianluca Minchiotti

Jeu de sport: Re-Volt (1999)

Jeu non sportif: Gyruss (1983)

Carlo Pallavicino

Jeu de sport: Pong (1972)

Andrea Sereni

Jeu de sport: Top Spin (2003-2011)

Jeu non sportif: Dragon Ball Z – Budokai Tenkaichi 2 (2006)

Angelo Taglieri

Jeu de sport: NBA 2k20 (2019)

Jeu non sportif: Kid Chameleon (1992)

Emanuele Tramacere

Jeu de sport: Mario Sports Mix (2010)

Jeu non sportif: Age of Empires 2 (1999)

Federico Zanon

Jeu de sport: ISS Pro (1999)

Jeu non sportif: Metal Slug (1996-2009)