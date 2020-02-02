L’Italie et la Juventus ont battu la Fiorentina avec deux buts de pénalité CR7 et un but de De Ligt

ITALIE SÉRIE A, 22e JOUR
Samedi 01.02.2020
15h00 BOLOGNE-BRESCIA 2-1
18h00 CAGLIARI-PARME 2-2
20:45 SASSUOLO-ROMA 4-2
Dimanche 02.02.2020
12:30 JUVENTUS-FIORENTINA 3-0
15:00 ATALANTA-GENES
15h00 LAZIO-SPAL
15:00 MILAN-VERONA
18h00 LECCE-TORINO
20:45 UDINESE-INTER
Lundi 03.02.2020
20:45 SAMPDORIA-NAPOLI
ITALIE SÉRIE A, AFFICHÉ LE 17ÈME JOUR
Mercredi 05.02.2020
20:45 LAZIO-VERONE
CLASSIFICATION:
JUVENTUS 54
INTER 48
LAZIO 46
ROME 39
ATALANTA 38
CAGLIARI 32
PARMA 32
MILAN 31
BOLOGNE 30
VERONA 29
NAPOLI 27
TORINO 27
SASSUOLO 26
FIORENTINE 25
UDINESE 24
SAMPDORIA 20
LECCE 16
GENES 15
BRESCIA 15
SPAL 15