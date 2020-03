L’Italie gagnante de la Coupe du monde 2006 recueille plus de 130 000 euros pour

Les 23 membres du champion du monde Italie en Allemagne 2006 ont promu un initiative pour lever des fonds pour la lutte contre le coronavirus qui en quelques heures a déjà obtenu des dons de plus de 130 000 euros.

“Les champions du monde 2006 se replient sur le terrain pour collecter des fonds pour la Croix-Rouge italienne et aider notre pays dans l’urgence du coronavirus”, lit le message de l’équipe de champions du monde 2006, avec des membres comme Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero ou Andrea Pirlo.

“Faites partie de notre équipe. Ensemble, nous gagnerons à nouveau!” L’initiative utilise la plateforme en ligne “Gofundme” et, en quelques heures, 135 000 euros ont déjà été collectés, pour un objectif fixé à 1 million d’euros.

L’Italie connaît des moments d’urgence maximale en raison du coronavirus, qui a déjà causé 1 809 décès et plus de 24 000 personnes infectées dans le pays. Face à l’urgence, le gouvernement a ordonné la fermeture de toutes les entreprises, à l’exception des pharmacies et des supermarchés, afin de réduire les infections.

Au cours des derniers jours, plusieurs protagonistes du football italien, parmi eux les joueurs du Juventus Turinle Milanle Inter Milanle Naples ou le RomeIls ont fait des dons pour aider les hôpitaux, les cliniques et les régions les plus touchées par la pandémie.