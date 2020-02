L’Italie n’exclut pas davantage de suspensions en Serie A pour le coronavirus

Le premier ministre de l’Italie Giuseppe Conte Il n’a pas exclu que les restrictions qui ont affecté quatre matchs de la dernière journée de Serie A soient répétées dans les prochaines dates en raison des conséquences de l’expansion du coronavirus dans les zones de Lombardie.

Dans certaines déclarations dans «La 7», Giuseppe Conte Il a mis la situation en contexte, car en Italie, il y a déjà eu quatre décès en raison de l’incidence de l’épidémie de Covid-19.

Avant les réactions après les suspensions de rencontres le jour du week-end dernier, Conte a voulu être complet avec les fans des clubs mais a justifié la mesure. “Je suis aussi amateur et athlète, nous souffrirons un peu, mais je ne sais pas si nous garderons les mesures prises jusqu’à présent dans les manifestations publiques.”

Le Premier ministre italien a déclaré que “les évaluations politiques nationales et régionales sont prises en totale coordination et sur la base des évaluations des techniciens et des experts. Nous surveillerons constamment la situation, attentivement puis évaluerons. Si (ces mesures) ont eu un effet fort” de confinement, ils peuvent rassurer (la population). “

Pour cette même raison, Giuseppe Conte gardé cela “Je ne pense pas que ces mesures peuvent se détendre en quelques jours“, il a donc laissé la porte ouverte à la suspension du lendemain de Serie A.

Le président du Comité national olympique italien (CONI) a reconnu ce dimanche que le dôme de direction du football italien remue l’hypothèse de jouer à huis clos par l’alerte pour le coronavirus, mais a souligné la nécessité d’agir conformément aux décisions du gouvernement .

