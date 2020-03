L’Italie pourrait paralyser tout événement massif pendant 30 jours

Le coronavirus sévit en Italie, en particulier dans le nord du pays. Covid-19 a déjà contraint de suspendre plusieurs rencontres, la dernière correspondant aux demi-finales de la Coppa Italia entre la Juventus et Milan qui devraient se jouer demain, comme annoncé en Italie mais sans confirmation officielle. Et il semble que cela ira plus loin. Malheureusement, beaucoup plus.

03/03/2020

À 21:39

CET

SPORT.es

Parce que le Premier ministre italienGiuseppe Conti, a commenté lors du dernier Conseil des ministres, recommandé par la communauté scientifique, éviter toute agglomération dans les 30 prochains jours. Et cela pourrait être l’un des décrets à respecter.

Si ça finit comme ça, pourrait même être suspendu non seulement la série A, mais tout acte qui rassemble de grandes masses de personnes. La dernière mesure de respecter un mètre de distance est totalement irréalisable dans un acte comme un parti d’élite italien, afin de protéger la santé des citoyens de leur pays, le gouvernement italien envisage de suspendre toutes les compétitions de tout le sport Le pays transalpin suspendrait partiellement son activité pendant près d’un mois.