L’Italie prévoit déjà d’arrêter indéfiniment la série A en raison d’un coronavirus

La grave crise sanitaire à laquelle l’Italie est confrontée à la suite de la pandémie de coronavirus Covid-19 a un impact énorme dans tous les domaines de la société, ainsi que dans le sport.

25/03/2020

Ainsi, le journal ‘Tuttosport’ évoque déjà ouvertement sa couverture, la possibilité que la série A arrête indéfiniment la compétition 2019/20 et prévoit l’ombre de ne pas terminer les 38 jours du championnat. Un débat qui aurait conduit à un échange de puyas et d’ironies, entre dirigeants de clubs comme Andrea Agnelli (Juventus) et Claudio Lotito (Latium).

UN POINT ET DOUZE OU TREIZE JOURS

Il suffit de revoir comment le classement de la Serie A a été après l’arrêt motivé par la pandémie de Covid 19 pour comprendre ce qui est enfoui dans le pique dialectique entre Agnelli y Lotito. La compétition a été gelée entre les jours 25 et 26. La Juventus est le leader avec 26 matchs joués et 63 points; un de plus que la Lazio, qui a également disputé 26 matchs. L’Inter est troisième, avec 25 points mais 54 points., Donc déjà un peu décroché.

Par conséquent, la route pour le «Scudetto» est entièrement ouverte, avec douze (ou treize) jours à parcourir … tout comme la lutte pour la descente. Brescia est en bas avec 18 points, SPAL est vice-en bas avec 18 points, et ekl Lecce est avant-dernier avec 25 points … comme Gênes. Sampdoria en a 26, Torino 27 et Udinese 28, certains avec 26 jours de congé et d’autres avec 25. Un drame.

REQUIEBROS ET IRONÍAS

Au milieu de ce contexte, la série A a tenu un nouvel assemblage virtuel par vidéoconférence et il y a eu un échange de blagues plus ou moins piquantes entre le leader du club “ biancoceleste ” et le club “ biaconero ”, explique le journal.

Lotito Il était plus optimiste quant à la reprise possible du championnat, tandis qu’Agnelli était plus sceptique quant aux options selon lesquelles la saison de Calcio pourrait être complétée dans son intégralité dans la campagne 2019/20 actuelle.

Dans les informations de «Tuttosport», ils se sont demandé si Claudio Lotito “C’est juste” l’optimisme de la volonté “ou s’il a vraiment réussi à construire un fond épidémiologique en si peu de temps.”

Le fait est que lors de la rencontre virtuelle par visioconférence de mardi, c’est le propriétaire de la Lazio qui a animé la rencontre virtuelle de la Ligue de Serie A pour semer la certitude sur le redémarrage du championnat.

DIALOGUE ENTRE LES CHANZAS

“Avez-vous vu les données? Oh, c’est une rémission!”, Et a ajouté pour justifier ses propos que “je parle avec les médecins qui sont en première ligne, pas avec ceux des équipes …”, a-t-il commencé. Lotito.

Entre les sourires et les blagues de certains des participants, la réponse de Andrea Agnelli, suite à la blague mais lançant une puja: “Bien sûr, maintenant vous êtes aussi devenu un virologue expert”.

Malgré les blagues, ils assurent qu’un point de tension ou de confrontation n’a pas été atteint et qu’un accord n’a pas été contraint à une date pour reprendre la compétition. Les présidents des clubs de Serie A se seraient résignés à s’adapter à l’évolution de la virulence de l’épidémie de coronavirus et, par conséquent, aux décisions du gouvernement Iatliano, pour savoir quand Calcium reviendrait.