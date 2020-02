LIVE – Campania de 1ère catégorie 20e journée, les courses du samedi commencent

Campanie de première catégorie, sur le terrain ce week-end le vingtième jour du championnat.

Voici les résultats et les mises à jour en direct du Groupes A, B, D et et:

1ère catégorie Campanie – Groupe A, 20e jour

Repos: Vis Frattaminore

Samedi 22 février

15h – EN DIRECT

Vis Capua-Frattaminorese 0-0

Dimanche 23 février

10 h 00

Villaricca-aragonais

10h30

Real Grumese-Atletico Cerreto

15h

San Nicola-Sessana

Casale-Newcales

Falciano-Virtus Liburia

19h

Lokomotiv Flegrea-Castel Volturno

1ère catégorie Campanie – Groupe B, 20e jour

Samedi 22 février

15h – EN DIRECT

Real Anacapri-Ville d’Arzano 0-0

San Pietro-Capri 0-0

Virtus Afragola-Paratina Chiaiano 0-0

Arzanese-San Francesco Soccer 0-0

16h

Loggetta-Red Star

Marianum-Maued Sport

18h

Montecalvario-Sporting Barra

Dimanche 23 février

10h30

Garçon Pianurese-Quarto

11 h 00

Sant’Antimo-Interpianurese

1ère catégorie Campanie – Groupe D, 20e jour

Samedi 22 février

15h – EN DIRECT

Atletico Baiano-Intercampania 0-0

Travail-Sporting Domicella 0-0

Mercogliano-Casamarciano 0-0

17h30

Lupo Fidelis-Parco Aquilone

Salerno-Abellinum olympique

Dimanche 23 février

10 h 00

Terzigno-Atletico Marzano 16

11 h 00

Valentino Mazzola-Prosangiorgese

15h

Polisportiva Baronissi-Striano

1ère catégorie Campanie – Groupe E, 20e jour

Reste: Virtus Vesuvius Octavian et Summa Rionale

Samedi 22 février

15h – EN DIRECT

Club de jeunes Tramonti-Atletico Pagani 0-0

Massa Lubrense-Napoli Est Barra 0-0

Agerola-San Vincenzo Unitis 0-0

18h

Victoria Marra-Valentin

18h30

Amis sportifs Poggiomarino-Stabia

Dimanche 16 février

10 h 00

Libertas Casalnuovo-Santa Maria Assunta

11 h 00

Barrese-Royal Acerrana

