LIVE TMW – Alarme Coronavirus – Lombardie et 11 provinces dans la zone rouge. Il y aura deux décrets

l’alarme coronavirus continue de garder le banc en Italie, avec des nouvelles des contagions qui augmentent également dans notre région et impliquant également nos ligues de football, à commencer par celle de Serie A. Suivez les dernières mises à jour sur TuttoMercatoWeb.com.

22:43 – La Ligue de Serie A confirme: non aux jeux gratuits – Lors d’une note confiée à l’ANSA, la Lega Serie A a confirmé qu’il n’était pas possible de retransmettre en clair les matchs de la ligue de haut niveau: “La diffusion en clair des matches de Serie A n’est pas possible. En fait, ils n’existent toujours pas pour les raisons déjà énumérées, les conditions légales pour la diffusion des matchs de championnat de Serie A en clair. ” La Ligue des A explique qu’elle a reçu aujourd’hui “une lettre du ministre Spadafora avec une demande pour évaluer, à la lumière de nouvelles perspectives, la possibilité d’accorder l’utilisation gratuite à la télévision des matches de Serie A les 8 et 9 mars”, conclut-il.

22:33 – Coronavirus, proposition de Mazzola – Interviewé par Il Giornale, l’ancien Nerazzurri Sandro Mazzola fait sa proposition pour permettre au pays de faire face à l’urgence du Coronavirus: “A une époque si compliquée pour notre pays, il est juste que même les joueurs fassent leur part et donnent un signal Ces enfants sont trop souvent étiquetés comme superficiels ou mercenaires, maintenant ils peuvent prouver le contraire en servant leurs clubs et la communauté.Les joueurs ont la possibilité de démontrer qu’ils existent et sont proches de la population. gagner des millions et pendant un mois, ils pourraient couper 5% de leur salaire, afin de l’allouer à leurs entreprises qui feront face à de lourdes pertes, et à la recherche contre le coronavirus. J’ai joué vingt ans entre l’Inter et le National. Le football en est un sports de contact Impossible de garder les distances sur le terrain imposées par le ministère de la santé Comment se mettre en travers des sanctions et des avertissements rsari sur des boules inactives? Le risque de contagion est là, inutile de le nier. Si j’étais un joueur, j’aurais un peu d’inquiétude, même si tu oublies tout sur le terrain. “

23:00 – Alarme Coronavirus, il y aura deux décrets – Nous nous dirigeons vers la publication de deux décrets par le gouvernement pour contenir l’infection par le coronavirus. Tel que rapporté par Sky TG 24, le premier concernera les zones où le nombre d’infections est plus élevé, limitant également la mobilité: la région de Lombardie et les provinces de Modène, Parme, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Venise, Padoue, Trévise, Asti et Alexandrie. Le deuxième dpcm concerne l’ensemble du territoire national et resserre les dispositions adoptées jusqu’à présent, confirmant pour l’instant la fermeture des écoles jusqu’au 15 mars, et introduisant de nouvelles restrictions telles que la suspension de l’activité des pubs, arcades et discothèques.

22:45 – Décret sur les coronavirus, prés. L’Emilie Romagne demande plus de temps – Après le commentaire du président de la région de Lombardie Attilio Fontana vient également celui du président de l’Émilie-Romagne Stefano Bonaccini concernant le projet, le décret de confinement du Coronavirus: “J’ai demandé au Président Conte et au Ministre Speranza, dans une logique de collaboration loyale, de pouvoir travailler encore quelques heures pour aboutir aux solutions les plus cohérentes et partagées”.

22:18 – Commencez en clair, la réponse de Sky à Spadafora – La source de l’ANSA a répondu au ministre des Sports aux microphones de l’ANSA Vincenzo Spadafora qui avait une fois de plus souhaité la retransmission en direct des matchs de Serie A: «La volonté de donner le match Juventus-Inter sur TV8 était absente depuis des jours, pour rencontrer des fans de football dans cette phase délicate, mais la Ligue Calcio, cependant, pour de nombreuses raisons, s’était opposé aux obstacles juridiques et réglementaires qui ne permettaient pas à Sky cette solution. Cela a été et demeure: les contraintes et les limites demeurent “.

22:02 – Coronavirus, Tommasi demande l’arrêt du championnat – A travers ses réseaux sociaux, le président de l’AIC Damiano Tommasi demande l’arrêt du championnat après les dernières mesures gouvernementales pour faire face à l’urgence du coronavirus: “Arrêtons le championnat! Besoin de plus? Arrêtez le football !!”.

21h21 – Dérogation pour les matchs dans la zone rouge – De nouvelles rumeurs arrivent sur le décret gouvernemental qui, dans les prochaines heures, rendra toute la région de la Lombardie rouge, ainsi que les onze provinces de Modène, Parme, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Venise, Padoue, Trévise, Asti et Alexandrie. En fait, comme l’écrit Repubblica.it, malgré l’obligation de fermer tous les gymnases, piscines, spas et centres de bien-être dans les zones susmentionnées, les compétitions sportives de plein air seront toujours autorisées, bien que toujours à huis clos. Si tout cela devait être officiellement confirmé, les matches de Serie A programmés demain entre Milan et Gênes et Parme et SPAL ne seraient pas menacés, comme Sassuolo-Brescia lundi.

21h03 – Spadafora: “Nouvelle chance pour les jeux gratuits” – Le ministre des Sports Vicenzo Spadafora, à travers un post sur son profil Facebook, il revient pour parler de la possibilité de voir les matchs de Serie A en clair: “Il y a une nouvelle possibilité pour les matchs en clair. Aujourd’hui, j’ai eu divers contacts téléphoniques avec la direction et le Réseaux de télévision et Agcom, parce que je continue de penser qu’il est important en ce moment d’offrir du divertissement aux citoyens dans leur propre maison. Il existe une solution possible, sur laquelle nous attendons les évaluations de la Ligue de Serie A. Pour cette raison, j’ai écrit à nouveau au président Dal Pino. Nous attendons une réponse “.

20.36 – Le nouveau décret gouvernemental arrive: la Lombardie et 11 provinces fermées – Les nouvelles mesures nationales de confinement d’urgence ont été définies. Dans l’article 1 du projet de nouveau décret gouvernemental, qui devrait être lancé ce soir, il y a une interdiction d’entrée et de sortie de Lombardie et de 11 autres provinces, et l’extension des zones contrôlées au Piémont et en Émilie-Romagne. En détail, les provinces qui sont devenues “zone rouge” sont les suivantes: Modène, Parme, Plaisance, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro et Urbino, Venise, Padoue, Trévise, Asti et Alessandria.

Le décret établit également la fermeture de tous les gymnases, piscines, spas et centres de bien-être dans les zones mentionnées ci-dessus.

19.05 – Di Biagio: “Portes fermées? Situation surréaliste” – L’entraîneur SPAL, Luigi Di Biagio, a commenté la décision de jouer tous les matches de Serie A à huis clos en raison de l’urgence du Coronavirus: “Ce sera une situation surréaliste, très mal sportive et humainement inquiétante. Nous espérons que tout pourra être résolu sous peu. Disons que le terrain vous aide à ne pas penser à ce qui se passe à l’extérieur, nous sommes capables de travailler de manière insouciante par rapport à ce qui se passe ailleurs “, ses déclarations à la veille du match loin de Parme.

17.23 – Le maire de Florence a rencontré Zingaretti – Le maire de Florence Dario Nardella sera obligé de rester à la maison par précaution, car il a récemment rencontré le secrétaire du PD Nicola Zingaretti, aujourd’hui testé positif au Coronavirus. C’est Nardella lui-même qui l’a annoncé via Facebook, précisant également qu’il n’avait révélé aucun symptôme et rassurant ainsi sa santé.

15.23 – Gravina: “Je n’exclus pas la suspension en cas de joueur positif” – Le président de la FIGC Gabriele Gravina il s’est entretenu avec les microphones de Rai en répondant également à une question qui a circulé avec une insistance croissante au cours des dernières heures, bien qu’il n’y ait pas de tels cas pour le moment: “Dans le cas où un joueur devrait tester positif pour Coronavirus, nous ne pouvons pas exclure la suspension de la championnat. Aujourd’hui, nous ne pouvons rien exclure. “

15h00 – Matchs de Serie C non cryptés jusqu’au 3 avril – (ANSA) – ROME, 07 MARS – À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 3 avril, les matchs de football de Serie C seront disponibles en clair sur la plateforme Eleven Sports. ANSA a publié une note de la Lega Pro. Le président Francesco Ghirelli et Eleven Sports Italia ont en effet signé aujourd’hui un accord qui donne aux Italiens la possibilité de regarder les matchs de football des 60 équipes de la Serie gratuitement et en direct. C. RAI, qui retransmet en direct les matchs de Serie C du report de lundi soir à la télévision, a donné toute sa disponibilité à l’opération. (ANSA).

14h20 – LeBron James: “Je ne joue pas à huis clos” – LeBron James, Star de la NBA des LA Lakers, a évoqué la possibilité de jouer à huis clos: “Jouer sans fans? Non, impossible. Je ne jouerai pas comme ça. J’ai toujours joué pour les fans qui sont dans les gradins. Si je devais arriver dans un bâtiment vide, Je ne jouerais certainement pas. Cela dit, ils font ce qu’ils veulent. “

13.19 – Zingaretti (PD) positif à Covid 19 – Le secrétaire du PD Nicola Zingaretti positifs pour le coronavirus. Cela a été annoncé directement par la personne concernée par une vidéo sur Facebook: “Les médecins m’ont dit que je suis positif à Covid19. Je vais bien mais je devrai rester chez moi pour les prochains jours. De là, je continuerai à suivre le travail qu’il y a à Courage à tous et à bientôt “.

12.56 – Villas Boas: “L’Italie un exemple” – S’exprimant lors de la conférence de presse, l’entraîneur marseillais André Villas-Boas revient sur l’urgence du Coronavirus et le report du Strasbourg-PSG: “Je l’ai déjà dit lors de la dernière conférence de presse. Vous ne pouvez pas jouer avec votre propre santé. Pour moi c’était une bonne décision (reporter Strasbourg-PSG, ndlr) car je crois que la santé passe avant tout. Je ne suis manifestement pas un expert, mais cette situation n’est pas à sous-estimer. Je pense que l’Italie en est un exemple. Si fermez le Louvre pour 5 mille personnes alors vous devez également fermer les stades “.

12.10 – Pour l’entraînement de la Juventus au stade – Entraînement au stade Allianz pour la Juventus, qui se terminera la veille du match contre l’Inter à 15h00. Il y a deux raisons qui ont poussé Sarri à faire jouer ses joueurs aujourd’hui à l’intérieur du stade: la première est de reprendre confiance avec le terrain après un long moment depuis le dernier match joué et la seconde est de s’habituer aux portes fermé. Pour le signaler, c’est Sky Sport.

11.36 – Pour les entreprises, elles donnent 20 millions d’euros – 20 millions d’euros. Ceci, comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, l’échec de la collecte pour les clubs de Serie A ce mois-ci à huis clos, compte tenu également des coupes européennes. Le chiffre comprend les billets mais aussi les frais d’abonnement. Nous n’en sommes qu’à la première phase et il n’est pas dit qu’à la fin tous les fans demanderont un remboursement, mais le chiffre pourrait aussi augmenter si l’urgence ne se termine pas. Les dommages économiques produits par les portes fermées seront atténués par l’économie de coûts de service: 3 ou 4 millions à déduire des 20.

10h35 – Patient 1 de Valence: “De San Siro à l’isolement, mon histoire” – Il est rentré chez lui après son voyage d’affaires à Milan, où il avait suivi le match aller des huitièmes de finale entre Atalanta et Valence avec de nombreux autres collègues, le journaliste valencien Kike Mateu en fait, il a rapidement été surpris par la nouvelle que personne, de nos jours, ne voudrait jamais être donné: positif pour COVID-19. Un coup de fouet qui ne lui a jamais fait perdre son sourire, sa bonne humeur, sa confiance … Parce que, avec dix jours déjà passés en isolement, le vrai problème pour Kike Mateu n’était pas contagieux, mais affectif, en raison de la distance requise par sa famille et ses proches. Quant à la maladie? “Rien de plus qu’un simple rhume.”

“Je vais bien, ne vous inquiétez pas pour moi”, commence-t-il sur TuttoMercatoWeb.com directement depuis sa chambre d’hôpital après la énième journée passée dans la plus grande solitude. “Je n’ai jamais eu autant de symptômes et maintenant je viens d’avoir une petite toux sèche. Et de penser que je suis arrivé à l’hôpital le mercredi 26 février … Voyant que le rhume avec lequel j’étais rentré de Milan après Atalanta-Valence n’a pas en même temps que l’essor contemporain des cas en Lombardie, j’ai décidé de faire le test du Coronavirus scrupuleusement. Je voulais être sûr à 100% que je n’étais pas infecté pour ceux qui étaient proches de moi, je n’ai jamais pensé que je serais positif pour tampon ». CLIQUEZ ICI POUR L’ENTREVUE COMPLÈTE!

00.01 – Alarme de coronavirus. A venir également en Ligue 1: Strasbourg-PSG reporté – Dernières nouvelles de France: le match de Ligue 1 entre Strasbourg et le Paris Saint-Germain dans quelques heures, le coup de sifflet de départ à 17h30, a été reporté. La préfecture du Bas-Rhin a reporté l’appel d’offres à une date ultérieure pour l’urgence du coronavirus.

SAMEDI 7 MARS

22.44 – La Lega Calcio rejette la proposition de Spadafora: non à A en clair – La Ligue de Serie A s’est exprimée négativement sur la proposition du ministre des Politiques de la Jeunesse et des Sports, Vincenzo Spadafora. Repubblica.it explique que la Ligue est contre la proposition. Sky avait proposé de donner les matchs, en particulier le match Juve-Inter très joué, ainsi que la télévision payante, même sur la télévision gratuite8. Mais ça s’était arrêté là. Maintenant, les portes fermées, c’est de retour à la danse.

20.44 – Spadafora demande une télévision gratuite pour la Serie A: la lettre complète envoyée à Lega et FIGC – Le ministre des Politiques de la Jeunesse et des Sports, Vincenzo Spadafora, a envoyé hier après-midi au président de la FIGC, Gabriele Gravina, et pour information au président de la Lega Calcio Seria A, Paolo Dal Pino, une lettre demandant d’évaluer les conditions de retransmettre en clair les compétitions de Serie A au moins de la prochaine journée de championnat. La FIGC a apporté son soutien à l’initiative, la réponse de la Ligue de Serie A est attendue (CLIQUEZ ICI POUR LIRE LA LETTRE COMPLÈTE!)

18.09 – Pianese, note du club Coronavirus: “Achever l’assainissement de toutes les structures” – Avec une note qui est apparue sur ses chaînes officielles Pianese, la société de Serie C touchée par certains cas de coronavirus parmi ses membres et employés, a fait le point sur la situation au sein du club: “Le Pianese américain communique que les travaux de remédiation de tous les locaux du stade “Municipal” de Piancastagnaio (bureaux, vestiaires, gymnase, entrepôt, toilettes, etc.), réalisés le 4 mars 2020, a été achevé dans les 48 heures de fermeture prévues par la réglementation en vigueur. Dès demain, Le 7 mars 2020, les espaces seront à nouveau ouverts au personnel et aux sportifs, sans préjudice des dispositions du décret du Premier ministre du 4 mars 2020 “.

16.57 – Dates et heures des récupérations de 27 ^ et 28 ^ jours – Après l’attribution des dates et heures pour les neuf récupérations de Serie A, toujours en attente de trouver une date à l’Inter-Sampdoria, les calendriers prennent également forme pour les jours suivants, inévitablement révolutionnés à la fois comme horaires et au niveau de la couverture télévisuelle . Ci-dessous, les 27e et 28e journées de Serie A:

27 ^ JOUR

Vendredi 13 mars

18:30 Hellas Verona-Naples (Sky)

20h45 Bologne-Juventus (Sky)

Samedi 14 mars

15:00 SPAL-Cagliari (Sky)

18:00 Gênes-Parme (Sky)

20h45 Turin-Udinese (DAZN)

Dimanche 15 mars

12h30 Lecce-Milan (DAZN)

15:00 Atalanta-Lazio (Sky)

15:00 Fiorentina-Brescia (DAZN)

18:00 Inter-Sassuolo (Sky)

20h45 Roma-Sampdoria (Sky)

JOUR 28

Vendredi 20 mars

20h45 Lazio-Fiorentina (Sky)

Samedi 21 mars

15:00 Brescia-Gênes (Sky)

18:00 Sampdoria-Bologne (Sky)

20h45 Juventus-Lecce (DAZN)

Dimanche 22 mars

12h30 Sassuolo-Hellas Verona (DAZN)

15:00 Udinese-Atalanta (DAZN)

15:00 Napoli-SPAL (Sky)

15:00 Cagliari-Torino (Sky)

18:00 Milan-Roma (Sky)

20h45 Parma-Inter (Sky)

14h45 – Coupe Viareggio reportée – La Coupe Viareggio est officiellement reportée. Ci-dessous le communiqué de presse publié sur le site Internet de l’événement toscan: “Prenant note du décret du président du Conseil des ministres de la République italienne du 4 mars 2020, le Centro Giovani Calciatori annonce officiellement que la 72e Coupe Viareggio (prévue du 16 au 30 mars) est reporté à une date ultérieure. Il sera toujours joué d’ici la fin de l’année en cours. “

11 h 59 – Balata: «Décision partagée par tous» – Le président de la Lega B, Mauro Balata, s’est entretenu avec Tuttosport de la décision de poursuivre le championnat à huis clos: «Nous avons agi conjointement avec cohérence, clarté et responsabilité en ce qui concerne les lignes tracées par le football et les institutions politiques et, deuxièmement, nous voulait donner un signal de redémarrage, mais aussi de régularité maximale au président de la ligue de Ligue B “.

11.05 – Conseil Lega du 12 mars – Que se passerait-il si un joueur A était parmi les infectés? Une question qui serpente entre les clubs et les joueurs eux-mêmes, car une telle chose bloquerait inévitablement le championnat. Les clubs, lors du prochain conseil Lega du 12 mars, discuteront d’un plan d’action pour cette éventualité.

10h40 – Barcelone-Naples avec portes ouvertes – Le prochain match de Ligue des Champions des Napolitains se jouera avec le public. Le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, l’assure: “Il n’y a aucun danger que vous puissiez jouer à huis clos. Nous avons décidé de fermer les stades uniquement pour les matches impliquant l’arrivée de personnes des zones à risque mais ce n’est pas le cas. c’est le cas “.

VENDREDI 6 MARS

20.47 – Le football féminin se rend également à huis clos – Compte tenu des dispositions prises et des nouvelles informations reçues par le gouvernement pour faire face à l’urgence du coronavirus et pour protéger la santé publique, la division du football féminin a officialisé une disposition spécifique selon laquelle tous les matches se joueront à huis clos, jusqu’à nouvel ordre. Serie A TIMVISION, Serie B, Primavera Championship et TIMVISION Italian Cup.

19.36 – Inter-Getafe à huis clos, c’est officiel – Inter-Getafe se jouera à huis clos: après le décret du gouvernement italien, il n’y avait aucun doute, mais la confirmation officielle de l’UEFA est également arrivée.

19.00 – Réunion de la Ligue convoquée: qui se tiendra à Milan jeudi prochain – Dans une semaine exacte, les clubs de Serie A se réuniront à nouveau, cette fois à Milan, avec de nombreux sujets à l’ordre du jour, tout d’abord l’urgence Covid-19. La Lega Serie A a communiqué cela avec une déclaration signée par le président Paolo Dal Pino.

18.04 – Même les champions à huis clos – La Juventus-Lyon devrait jouer régulièrement à Turin à huis clos. L’UEFA a l’intention de s’en tenir aux directives indiquées par le gouvernement italien; à l’heure actuelle, la possibilité que le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions soit contesté loin du stade Allianz, en Italie ou à l’étranger, est exclue.

17.10 – Il y a aussi l’annonce de la Ligue de Serie A – Par ses canaux officiels, le Ligue Serie A a annoncé des dates et heures pour la reprise du sixième jour du deuxième tour, bien que l’Inter-Sampdoria soit toujours en attente, en raison de l’absence “d’espace” dans le calendrier Nerazzurri. Vous trouverez ci-dessous le calendrier des trois récupérations réellement planifiées:

Mercredi 18 mars 2020

18:30 Atalanta-Sassuolo (Sky)

18:30 Hellas Verona-Cagliari (DAZN)

18:30 Turin-Parme (Sky)

Avec un communiqué de presse, la Lega Serie A a également établi des jours et des heures pour la récupération du vingt-sixième jour de Serie A, avec une programmation télévisée:

Dimanche 8 mars 2020

12h30 Parma-SPAL DAZN

15:00 Milan-Gênes DAZN

15:00 Sampdoria-Hellas Verona ciel

18:00 Udinese-Fiorentina ciel

20h45 Juventus-Inter ciel

Lundi 9 mars 2020

18:30 Sassuolo-Brescia: Sky

16.07 – Communiqué de presse de B sur les portes closes – La Lega B, conformément à l’approbation du gouvernement concernant l’urgence sanitaire découlant de Covid-19, annonce que les matchs de la série BKT et du championnat Primavera 2 se dérouleront à huis clos jusqu’au 3 avril.

12h52 – Officiel, Valence-Atalanta à huis clos – Au vu de la récente décision de la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana (ministère de la Santé de Valence) et de la déclaration de la Fédération espagnole, l’UEFA confirme que le match Valence-Atalanta, valable comme retour du huitième de finale de la Ligue des champions de l’UEFA , peut être joué comme prévu (en termes de date, d’heure de début et de lieu), mais doit se dérouler à huis clos, c’est-à-dire qu’aucun détenteur de billet (acheté à la fois au club recevant, au club extérieur et via UEFA) sera autorisé à assister au match.

12h34 – Agnelli: “Priorité de santé publique aux effets économiques” – Le président de la Juventus, Andrea Agnelli, présent à Londres lors du FT Business of Football Summit, a parlé de l’urgence du coronavirus dans le monde du sport: “L’essentiel est la santé publique et notre position était claire dès le départ Nous devions être sûrs que c’était la communauté scientifique qui disait ce que nous pouvions faire ou non. Le rôle des autorités – a-t-il ajouté – était de prendre une décision correcte, c’est ce qui s’est passé. Ensuite, ce sont les positions sportives qui travaillent sur ce que les autorités ont imposé, compte tenu de notre impact également sur le plan social “.

12.07 – Inter-Getafe à huis clos et très fortes limitations pour les journalistes – Inter-Getafe sera à huis clos. Le club espagnol vient de dire aux journalistes qui suivent l’équipe que le match de San Siro valable pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa se déroulera à huis clos. Et que seuls les journalistes de télévision en possession des droits de retransmission du match pourront suivre le match.

11h50 – Série C à huis clos – La Lega Pro, après avoir pris connaissance du décret du Premier ministre du 4 mars 2020 lancé par le gouvernement, ordonne la tenue des prochains matchs “à huis clos”, notamment ceux jusqu’au 19 mars.

11.42 – Zhang revient pour parler – à Londres pour assister au FT Business of Football Summit, où le président de la Juventus Agnelli sera également présent, Steven Zhang de retour pour parler de son attaque contre Paolo Dal Pino ces derniers jours. Sans adoucir les tons. Voici ses paroles tirées du Financial Times: “Beaucoup pensent que c’étaient des mots forts, mais je pense qu’ils étaient légers, pas assez forts”.

10.51 – Coupe d’Italie remplacée par un tournoi d’été? – La Coupe d’Italie, après les derniers reports de Napoli-Inter et Juventus-Milan, reste un casse-tête. Une possibilité pourrait être de disputer les demi-finales le 20 mai au lieu de la finale puis de reprendre la course pour l’attribution de la coupe à l’été, le premier modèle de Super Cup. Alternativement, une autre idée pourrait conduire à une sorte de tournoi d’été entre les quatre équipes restantes, conduisant à l’attribution d’une Coupe qui risque actuellement de disparaître du registre pour la saison 2019-2020.

MERCREDI 5 MARS

22.21 – La FIGC confirme les portes closes – La FIGC a publié un communiqué de presse transposant les directives du décret adopté par le Conseil des ministres: “Toutes les compétitions sportives de football organisées par la Ligue nationale professionnelle de Serie A se tiendront à huis clos pendant toute la durée de validité des dispositions imposées par le DPCM 4.03. 2020 et, en tout cas, jusqu’à ce que les dispositions étatiques changent. Cette résolution sera soumise à la ratification du Conseil fédéral lors de la première réunion utile “.

21.44 – Juve-OL, Inter-Getafe et Rome-Séville à huis clos – Ces derniers jours, l’UEFA a expliqué qu’elle suivrait les instructions de ses gouvernements respectifs en ce qui concerne les compétitions à huis clos pour les compétitions continentales. Dès lors que le décret-loi est arrivé ce soir, qui interdit la présence du public jusqu’au 3 avril pour les événements sportifs, les matches de Champions et de Ligue Europa entre la Juventus et Lyon, l’Inter et Getafe, Rome et Séville seront donc fermés.

20.00 – Lancement du décret du président du Conseil des ministres – Le gouvernement vient de voter le décret du Premier ministre concernant l’urgence du coronavirus.

17.33 – Marotta demande une nouvelle réunion dès que possible – “Nous voyageons à vue dans l’attente de nouvelles mesures gouvernementales, mais il est maintenant important de se réunir immédiatement lors de la réunion et d’élaborer une stratégie commune pour donner de la régularité à l’échantillon et garantir la continuité de la gestion de nos entreprises”. Au téléphone avec ANSA, Beppe Marotta, PDG de l’Inter et conseiller fédéral représentant la Ligue, relance. “Dommage pour aujourd’hui – ajoute-t-il -, le numéro légal manque, mais il faut convoquer à nouveau une assemblée, formelle ou informelle, pour définir une stratégie précise de sauvegarde du phénomène sportif et des clubs individuels”.

12.22 – Officiel: Napoli-Inter reporté – Après les avancées filtrées par le gouvernement, l’officiel arrive: le préfet de Naples a en effet décidé de reporter Napoli-Inter, la demi-finale de la Coupe d’Italie initialement prévue pour demain.

10.14 – Début du conseil – Le conseil Lega précédant l’assemblée a commencé.

MERCREDI 4 MARS

23.01 – TMW – La Juve-Milan reportée, le préfet de Turin: “Décision convenue avec les ministères” – Claudio Palomba, préfet de Turin, s’est entretenu avec des journalistes après avoir décidé de reporter le match valable pour le retour de la demi-finale de la Coppa Italia entre la Juventus et Milan prévue pour demain soir: “Cette décision est née un peu des résultats qui se sont dégagés de la Nous avons été un comité jusqu’à récemment, et nous avons vu qu’il n’est pas toujours possible d’aller identifier des personnes indépendamment de leur lieu de résidence et donc les fans et les personnes peuvent également provenir de régions très contagieuses. le ministère de la Santé, de l’Intérieur et des Sports a reconnu la nécessité d’une intervention urgente que le préfet peut faire conformément à la loi. Il a été envisagé, compte tenu de la situation de report du match “.

21.42 – OFFICIEL: Coupe d’Italie Juventus-Milan reportée – La décision vient du préfet de Turin – (ANSA) – ROME, 03 MARS – Le préfet de Turin a ordonné le report de la Juventus-Milan, la demi-finale de retour de la Coupe d’Italie, prévue demain soir à Turin. ANSA apprend cela. (ANSA).

20.56 – Le comité scientifique du gouvernement: l’hypothèse de l’arrêt des événements sportifs derrière les portes pendant 30 jours – (ANSA) – ROME, 3 MARS – Évitez les événements pendant 30 jours, y compris les sports, qui impliquent des foules et ne respectent pas la distance de sécurité d’au moins un mètre. C’est une des propositions du Comité Scientifique Technique voulue par le Premier Ministre Giuseppe Conte, qui pourrait intégrer le décret du Premier Ministre du 1er mars et qui serait adoptée dans tout le pays (ANSA).

19 h 50 – L’assemblée de la Ligue de demain en danger? 18 clubs sur 20 déjà en faveur du nouveau calendrier – L’assemblée de la Lega, prévue pour demain, reste convoquée, mais l’idée de ne pas aller à Rome pour y participer semble prévaloir parmi les dirigeants des clubs de Serie A, la proposition de modification du calendrier ayant déjà reçu une réponse favorable d’au moins 18 clubs sur 20. L’Inter Milan est ouvertement opposé et s’attend à comprendre la position de Naples.

19.19 – Le communiqué de presse de Séville: “Pas à huis clos contre les Roms en Ligue Europa” – Séville a envoyé à Twitter un message concernant la possibilité que le match contre les Roms en Ligue Europa se déroule à huis clos, comme l’ont rapporté certains médias espagnols: “Dans les communications publiées par le Conseil supérieur des sports et la Liga, aucune mesure n’est mentionnée exceptionnel pour les huitièmes de finale contre la Roma. Pour le moment, nos matchs ne sont pas affectés par le coronavirus “.

18.52 – Inter, Marotta écrit à la Ligue: “Tu joues d’abord avec la Sampdoria puis avec la Juventus” – Giuseppe Marotta, PDG de l’Inter Milan, a écrit une lettre à la Ligue de football. Le manager a écrit une lettre à la Ligue demandant que celui avec la Sampdoria, initialement prévu pour le 23 février, puis celui avec la Juventus, non joué le 1er mars et non l’inverse comme proposé par Lega A. Marotta, soit joué. , écrit que la proposition du Conseil pour la modification du calendrier n’est “même pas évaluable car elle n’est pas complète”, car elle ne prévoit pas de date pour la reprise du match avec la Sampdoria, rapporte l’ANSA.

18.05 – LaSexta: pas seulement Valence-Atalanta, risque derrière des portes closes pour Getafe-Inter et Barça-Napoli – Le défi des huitièmes de finale de la Ligue des champions la semaine prochaine entre Valence et Atalanta sera joué à huis clos, du moins selon LaSexta: un sort qui pourrait être le même que Getafe-Inter si la situation concernant le coronavirus ne s’améliore pas et pour Barcelone – Naples, sur recommandation du ministre ibérique de la Santé, Salvador Illa, qui l’a annoncé lors d’une conférence de presse. Même sort pour le match Séville-Roma, le huitième de la Ligue Europa prévu le 12 mars.

17.50 – Alarme de coronavirus. Rmc Sport – “La Juventus-Lyon pourrait jouer dans le sud de l’Italie” – L’urgence du Coronavirus pourrait changer le lieu de retour en huitième de finale de Ligue des Champions entre la Juventus et Lyon. C’est l’indiscrétion sensationnelle rapportée par le RMC Sport français, selon laquelle l’UEFA – lors d’une réunion extraordinaire qui se déroule à Amsterdam – envisage de faire jouer le match des Bianconeri contre l’équipe de Garcia dans le sud de l’Italie. L’autre alternative sur la table est de continuer à relever le défi au stade Allianz, mais à huis clos.

15.05 – Malagò: “La Serie A revient de Mars” – S’exprimant sur Repubblica, le président du CONI Giovanni Malagò il parle des trop nombreuses controverses qui ont affecté le football après les choix du week-end dernier concernant l’urgence du Coronavirus: “Il est temps pour quelqu’un de revenir de Mars. J’ai désespérément souligné ce qui se passe en Italie et dans de nombreuses régions de la planète: la santé avant tout, aussi le football. Décaler un changement dans les périodes de fermeture me semble être le seul moyen de garantir 100% de régularité au championnat. La semaine prochaine, la Juventus n’aura pas la Ligue des Champions et l’Inter aura trois jours pour retrouver les énergies avant la Ligue Europa. La querelle? Elle n’honore pas l’Italie “

13.41 – Querelle Inter-Lega, c’est le chaos – Le parquet de la Fédération de football, dirigé par Giuseppe Chinè, a ouvert une enquête sur la violente attaque du président de l’Inter, Steven Zhang, contre le numéro 1 de la Ligue de football, Paolo Dal Pino (“Honte, clown”). ANSA apprend cela. Pendant ce temps, on ne sait pas ce qui se passera après l’accord FIGC-Lega Serie A conclu hier: l’Inter n’est pas d’accord avec le calendrier convenu.

9.56 – Il y a un accord pour le nouveau calendrier – Le conseil de la ligue d’hier a conduit à une entente sur le calendrier du championnat, malgré les doutes concernant l’Inter, qui pourrait s’abstenir ou voter contre. En particulier, le derby italien se jouera le 9 mars: tout le programme de la 26e journée se jouera le week-end prochain, avec le reste du programme qui se déroulera ensuite.

MARDI 3 MARS

23.33 – Fury Zhang: “Du pin clown, honte!” – Durissimo attacco del presidente dell’Inter Steven Zhang al presidente della Lega Paolo Dal Pino e al suo operato. Questo il messaggio del presidente nerazzurro nelle proprie Instagram Stories: “Giocando col calendario e sempre mettendo la salute pubblica in secondo piano. Probabilmente sei il più grande e oscuro clown che io abbia mai visto. 24 ore? 48 ore? 72 ore? Poi cos’altro? Quale sarà il prossimo passo? E ora parli di sportività e sana competizione? Come possiamo tutelare i nostri giocatori o allenatori e chiedergli di giocare per te 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 no stop? Sì, sto parlando con te. Nostro presidente Paolo Dal Pino. Vergognati”.

21.26 – Recuperi Serie A, c’è l’intesa tra Lega e FIGC – Secondo Gazzetta.it avverrà nel weekend il recupero delle partite di campionato rinviate nella scorsa settimana, con Juventus-Inter collocata alle 20.45 di lunedì 9 marzo le altre giornate di Serie A che scivoleranno di conseguenza, con l’inserimento del penultimo turno tra il 12 e il 14 maggio in modo da rispettare la chiusura del 24 maggio. È l’intesa raggiunta al termine del consiglio straordinario di Lega, convocato dopo le polemiche di queste ore. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEI RECUPERI!

20.35 – Per L’Equipe, Juve-Lione può giocarsi a porte chiuse – In mattinata il presidente del Lione aveva aperto alla possibilità di giocare a porte chiuse la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus e secondo quanto riportato da L’Equipe, questa è una ipotesi ancora piuttosto concreta.

18.26 – Consiglio di Lega in corso – Il calendario del girone di ritorno di Serie A, con particolare attenzione al posizionamento delle 11 gare fino ad ora rinviate, è l’argomento principale del consiglio di Lega straordinario in corso, in diretta telefonica: al centro del dibattito le modifiche del calendario di Serie A con i recuperi delle gare rinviate per il Coronavirus. Seconda riunione in due giorni dopo quella di ieri, che si è però conclusa con un nulla di fatto: lo rivela la redazione di Sky.

17.05 – Allarme Coronavirus. Non si terrà la International Champions Cup estiva in Asia – La BBC riporta che l’International Champions Cup prevista in Asia per l’estate del 2020 sarà cancellata. Lo ha annunciato uno dei promoter della ICC.

16.33 – Allarme Coronavirus. Solo due minuti per l’emergenza in due ore di meeting UEFA – Il numero uno del calcio europeo, Alexsander Ceferin, ha speso “solo due minuti di tempo” nello speech con l’esecutivo della UEFA ad Amsterdam, per discutere dell’emergenza del Coronavirus. La gara d’apertura dell’Europeo si giocherà in Italia il 12 giugno, con gli azzurri contro la Turchia, ma la UEFA fa sapere che non prenderà decisioni avventate ma rispetterà le indicazioni dei governi. Due minuti soli di discussione, però, all’interno di due ore di meeting, dominate dalla decisione di portare la finale di Europa League del 2022 a Budapest, riporta il Mail.

16.02 – Allarme Coronavirus. La Federazione inglese: “Con l’Italia si giocherà” – Greg Clarke, presidente della Federcalcio inglese e vicepresidente della Fifa, ha detto di aspettarsi che le amichevoli internazionali dell’Inghilterra contro l’Italia e la Danimarca si giochino regolarmente a Wembley. “Stiamo programmando sulla base del fatto che si giocheranno”, ha detto Clarke, a Sky Sports News.

14.55 – Juventus-Milan a porte aperte o chiuse? – Ore di attesa per i tifosi di Juventus e Milan in vista della gara di Coppa Italia in programma per mercoledì. Resta infatti molto concreta la possibilità che la semifinale di ritorno di possa giocare a porte chiuse. La decisione definitiva verrà presa in serata, dopo un’altra riunione della Regione Piemonte: se il decreto verrà prorogato la sfida verrà disputata a porte chiuse.

13.57 – Caso finale Coppa Italia, la Raggi pronta a trattare – Tiene banco anche la questione legata alla finale di Coppa Italia. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, dopo aver saputo dello “scippo”, dovuto all’eventuale slittamento (il 20 maggio l’Olimpico deve essere a disposizione della UEFA), il sindaco di Roma, Virginia Raggi, sarebbe pronta a contattare i vertici delle istituzioni sportive per cercare una trattativa che consenta alla Capitale di tenere l’organizzazione dell’evento.

13.12 – La Lega Serie A rischia il commissariamento – Momento delicato per la Lega Serie A del presidente Dal Pino, al centro delle polemiche per le note vicende relative al rinvio di sei partite nell’ultima giornata del massimo campionato. Secondo quanto riferito da La Repubblica, in caso di mancato accordo sulle date dei recuperi, il CONI potrebbe optare per il commissariamento della Lega.

12.02 – Serie C, rinviata 30^ giornata per gironi A e B – Attraverso una nota ufficiale, La Lega Pro, preso atto del DPCM del 1 marzo 2020 e delle comunicazioni delle autorità competenti, ha disposto il rinvio delle gare della 30^ giornata (7-8 marzo) dei gironi A e B, e anche la gara di andata di Coppa Italia Serie C in programma l’11 marzo. Già decise le gare dei recuperi, anche in virtù dei due precedenti turni di campionati rinviati dalla Lega stessa sempre per quel che concerne i primi due raggruppamenti della categoria.

11.27 – Mercoledì assemblea di Lega – Convocata in via straordinaria al CONI a Roma, l’assemblea di Lega Serie A deciderà come procedere al recupero delle tante gare rinviate negli ultimi turni. In particolare, tante le ipotesi per le sei partite della 26^ giornata: probabile si decida di giocarle nel prossimo weekend. A quel punto potrebbe slittare l’intero calendario, o viceversa la 27^ giornata potrebbe finire al 13 maggio. Con l’incognita di Atalanta-Lazio, potenzialmente valida per la scudetto.

00:24 – Juventus-Inter rinviata, per i bianconeri niente dichiarazioni – Come riportato da Sportmediaset, oltre all’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta l’emittente aveva contattato anche la Juventus per esprimere la sua opinione sui rinvii in Serie A arrivati ieri. Il club bianconero avrebbe però deciso di non parlare, ritenendo di aver già espresso le proprie opinioni in merito nel corso dell’intervista rilasciata la scorsa settimana dal presidente Andrea Agnelli.

LUNEDI’ 2 MARZO

23:04 – Euro 2020, martedì assemblea Uefa – Non solo la Serie A, l’emergenza Coronavirus preoccupa anche la Uefa a pochi mesi da Euro 2020. Martedì ad Amsterdam, prima del sorteggio dei gironi della Nations League 2020-2021, è in programma un’assemblea urgente con tutte le 55 federazioni affiliate per fare il punto della situazione e valutare le mosse in vista del torneo estivo ma anche per alcune amichevoli come quella tra Inghilterra e Italia a Wembley, oltre alle partite di spareggio per gli ultimi quattro posti disponibili per l’Europeo.

22:07 – L’Inter ribadisce: no alle porte chiuse contro il Sassuolo – Intervenuto ai microfoni di Telelombardia, l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta ha ribadito la volontà del club nerazzurro di non giocare a porte chiuse la sfida contro il Sassuolo, visto il rinvio della sfida contro la Juventus che si sarebbe dovuta giocare stasera sempre senza pubblico. Qui le dichiarazioni integrali.

21:40 – Conte: “Partite a porte chiuse fino all’8 marzo 2020” – Attraverso i propri canali ufficiali, il Governo nella figura del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha comunicato le nuove disposizioni relative alle manifestazioni sportive, che coinvolgono dunque anche il campionato di Serie A. Sono sospesi gli eventi sportivi a meno che non si svolgano a porte chiuse, fino all’8 marzo 2020. Vietate anche le trasferte da parte dei tifosi residenti nelle regioni a rischio (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e le province di Pesaro e Urbino e Savona).

21:12 – È ufficiale, rinviata anche Sampdoria-Verona – La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26esima giornata del campionato di Serie A TIM, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020.

21:08 – Rinvii in Serie A, parla Spadafora – Nel corso di Domenica In, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha detto la sua sui rinvii in Serie A: “La Lega Serie A è autonoma, sistemi il calendario come vuole, magari spostando le gare di Coppa Italia. Se c’è qualche squadra che ritiene di essere stata penalizzata, lo dica in Lega e la Lega smonti e rimonti le sue decisioni. Il problema è loro”.

20:39 – Juventus-Inter, ipotesi 9 marzo? – Si lavora incessantemente per trovare una collocazione a Juventus-Inter e alle altre partite rinviate questo week-end per il Coronavirus. Come riportato da Sportmediaset, si sta facendo largo in queste ore una nuova ipotesi che potrebbe mettere d’accordo tutti. Juventus-Milan e Napoli-Inter di Coppa Italia si giocherebbero regolarmente mercoledì 4 e giovedì 5 (con le limitazioni di pubblico già previste), sabato 7 e 8 marzo si disputerebbero le partite rinviate questo weekend (con Juve-Inter fissata come posticipo lunedì 9 in serata), mentre la ventisettesima giornata slitterebbe al 13 maggio.

20:16 – Rinvii Serie A, parla anche Malagò – Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato ai microfoni di ‘Pressing’, in onda su Rete 4: “Gare rinviate? C’è la possibilità di utilizzare la finestra della prossima settimana. In questo caso Serie A solo procrastinata di qualche giorno”. Qui le dichiarazioni integrali.

19:27 – Serie A, convocata assemblea straordinaria per mercoledì – Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha convocato un’assemblea straordinaria per mercoledì 4 marzo 2020 alle ore 12:00 presso il Salone d’Onore del Coni a Roma. Diversi gli argomenti all’ordine del giorno, su tutti la deliberazione relativa ai recuperi delle partite di Serie A arrivati a causa dell’epidemia di Coronavirus.

18:55 – Rinvii in Serie A, parla Marotta – Intervistato da Rai Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta è tornato sui rinvii in Serie A, proiettandosi anche verso Inter-Sassuolo: “La priorità oggi è tutelare la salute dei cittadini. Parlando da dirigente sportivo, dico però che in queste ultime scelte è stato usato un criterio logico che ci mette in difficoltà dal punto di vista del calendario. Sono preoccupato dalla possibile proroga del decreto ministeriale fino all’8 marzo per le Regioni interessate. Mi chiedo come si possa gestire già il prossimo turno di campionato. Serve un criterio univoco, sta a noi uomini di sport rendere il calendario competitivo di Serie A senza mutarne il rinvio”. Clicca qui per le dichiarazioni complete.

15.40 – Lega Sere A, il 4 marzo assemblea urgente – Dopo il Consiglio straordinario di Lega che si è riunto oggi, è arrivata la nota ufficiale della Lega: “Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi in conference call, ha deciso di convocare un’assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite”

14.58 – Il Consiglio di Lega termina con un nulla di fatto – Al termine del Consiglio straordinario di Lega, con i club presenti in conference call, è stato deciso che verrà convocata un’assemblea straordinaria nei prossimi giorni alla presenza di tutti i 20 presidenti di Serie A.

11.05 – Dal Pino replica a Marotta – Dopo l’attacco di Marotta è arrivata la dura replica del presidente di A Dal Pino: “Venerdì l’a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Marotta rappresenta le esigenze dell’Inter, io tutelo gli interessi generali di tutta la Serie A, che purtroppo sconta quotidiani conflitti di interessi legati a ciascuna squadra. Io devo promuovere il campionato italiano e la sua immagine nel mondo, trasmettere gare a stadi vuoti sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per il Paese. La decisione è mia per statuto, ma i club coinvolti sono stati sentiti telefonicamente, per cui sappiamo bene le posizioni di ognuno, difficilmente conciliabili. Noi agiamo con senso di responsabilità per tutelare i tifosi e il diritto di tutti ad assistere alle partite, compresa l’esigenza dei broadcaster di trasmettere immagini di stadi pieni e festosi. L’invito che faccio a tutti è di ragionare come Serie A, non individualmente”.

9.14 – La rabbia di Marotta – L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha esternato il proprio rammarico alla Gazzetta dello Sport per il rinvio del match con la Juve: “La Lega aveva deciso per le porte chiuse giovedì, poi venerdì il ministro Spadafora aveva sconsigliato questa strada. A quel punto l’errore è stato del presidente di Lega, Dal Pino, che ha deciso senza interpellare nessuno. Piuttosto, avrebbe dovuto convocare un consiglio di Lega straordinario. E invece non è stato fatto, stamattina (ieri, ndr) abbiamo ricevuto una comunicazione e stop. Non va bene, la cosa è molto grave. Quel che accadrà da adesso in poi mi preoccupa, per il mondo del calcio” Clicca qui per leggere le parole di Marotta

00:15 – Juventus-Inter rinviata, nerazzurri furiosi. Domani conference call – È un momento delicato per il calcio italiano alla luce delle cinque partite rinviate in Serie A per l’emergenza Coronavirus. A far discutere, ovviamente, è soprattutto il rinvio di Juventus-Inter, sfida Scudetto che ora si giocherà il 13 maggio, con tutte le difficoltà del caso soprattutto per la formazione nerazzurra. Come riportato da Corriere.it, il club meneghino sarebbe infuriato per la decisione della Lega, così come Fiorentina e Genoa. D’ora in poi si naviga a vista: se l’Inter dovesse arrivare in finale sia in Coppa Italia che in Europa League non avrebbe infatti una data per recuperare la sfida contro la Sampdoria, rinviata lo scorso week-end sempre per gli stessi motivi, con il campionato che a quel punto risulterebbe falsato. Sono a rischio porte chiuse, inoltre, ben cinque gare del prossimo turno (Atalanta-Lazio, Spal-Cagliari, Inter-Sassuolo, Verona-Napoli e Bologna-Juve). Intanto l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha chiesto e ottenuto per domani un consiglio di Lega informale in conference call.

DOMENICA 1 MARZO

22:02 – Polemiche sui rinvii, parla Spadafora – Dopo le polemiche relative ai rinvii in Serie A, arrivano le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Non trovo accettabile, in un momento come questo, giudicare le scelte secondo una visione di parte. Come la politica, così lo sport, dai dirigenti ai tifosi, dovrebbe essere in grado di andare oltre il proprio diretto interesse. Tutti noi, in queste ore, dobbiamo scegliere le priorità e devono poter prevalere le ragioni della prudenza e della tutela della salute pubblica.

17.50 – A rischio rinvio anche Samp-Hellas – Non è ancora detto che la sfida tra Sampdoria e Hellas Verona, in programma lunedì sera al “Ferraris”, venga regolarmente disputata. Ad alimentare i rumors è stato infatti il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

15.43 – Milan-Genoa rinviata. Il pensiero di Pioli – Così il tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il rinvio della gara contro il Grifone: “Una situazione un po’ difficile, all’inizio l’hanno estremizzata, adesso cercano di riportare tutto alla normalità, speriamo si risolva il prima possibile. Vedere Milano con così poca gente è una situazione che fa male, la salute viene prima di tutto ma prima torniamo alla normalità ed è meglio per tutti. Non mi riferisco solo allo sport”.

14.30 – Marotta commenta il rinvio del derby d’Italia – Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha così commentato la decisione della Lega di rinviare il derby d’Italia: “Come cittadino, dico che siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo avere grande rispetto della tutela della salute. Da dirigente sportivo, dico che ci siamo trovati dinanzi a questa repentina decisione della Lega Calcio. Sono preoccupato perché dovesse essere firmata la proroga del blocco fino al’8 maggio nelle regioni a rischio, mi chiedo come verrà gestito il calendario. Siamo in una situazione di difficile gestione, il criterio adottato per questa giornata dovrà essere adottato anche la prossima domenica”.

12.11 – UFFICIALE: rinviate le 5 gare a porte chiuse! Spostata la finale di Coppa Italia –

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse:

JUVENTUS – INTER

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

UDINESE – FIORENTINA

La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020.

09.31 – Cinque gare a porte chiuse? Non è ancora scontato – Non è ancora sicuro al 100% che le 5 gare a porte chiuse previste per questo turno verranno disputate e non rinviate. Il Governo, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, oggi si confronterà con la commissione scientifica e le Regioni e da questo dialogo dipenderanno le scelte della Lega di A, che è l’autorità titolata per prendere la decisione finale.

SABATO 29 FEBBRAIO

19.48 – Ronaldo: “Strano Juve-Inter a porte chiuse, ma salute è importante” – “Sarà strano giocare senza pubblico un match così importante come Juve-Inter. Non è bello, ma la salute resta la cosa più importante. Dobbiamo rispettare la decisione di giocare a porte chiuse”. Così Cristiano Ronaldo in esclusiva a Sky Sport.

18.10 – Allarme Coronavirus. Pianese, contagiati tre calciatori e un collaboratore: la nota del club – Con una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, la Pianese aggiorna sulla situazione dei propri tesserati contagiati dal Coronavirus: (Clicca qui leggere la news completa)

17.10 – Allarme Coronavirus. Finito il vertice tra Spadafora e le componenti del calcio – È durata poco più di un’ora la riunione tra il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e i rappresentanti del mondo del calcio per discutere della situazione legata all’emergenza coronavirus. Nel tardo pomeriggio Spadafora incontrerà anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

14.56 – Dalla UEFA trapela tranquillità – “Non vi è nessuna angoscia da parte dell’Uefa per la questione del coronavirus”. Questo quanto dichiarato all’ANSA da Giorgio Marchetti, segretario generale aggiunto della confederazione calcistica europea, a margine del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, svoltosi a Nyon nel primo pomeriggio.

14.48 – Riunione in FIGC – Prima una riunione in Federcalcio tra tutte le componenti per fare il punto della situazione legata all’emergenza coronavirus e stabilire una linea comune, poi nel pomeriggio l’incontro col ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per approfondire la questione e chiedere indicazioni sul futuro.Alla riunione di questa mattina nella sede della Figc di via Allegri hanno preso parte il presidente federale Gravina, l’ad della Lega di Serie A De Siervo, i numeri uno della Lega di Serie B Balata, della Serie C Ghirelli, e della Dilettanti Sibilia. Al tavolo anche il presidente degli arbitri Nicchi e quello dell’Assocalciatori Tommasi. Collegato in video conferenza invece il presidente degli allenatori, Ulivieri. Lo riferisce l’ANSA.

10.38 – Il Valencia annulla gli eventi pubblici – Dopo il viaggio in Italia per la sfida contro l’Atalanta, e la notizia che un giornalista al seguito del Valencia ha contratto il COVID-19 da Coronavirus, il club iberico prende contromisure, annullando tutti gli eventi pubblici (conferenze stampa e simili) in occasione delle partite.

9.47 – Pianese in quarantena – L’intera squadra della Pianese è in quarantena presso i propri domicili. Lo ha reso noto nella serata di ieri il club toscano con un comunicato. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

21.54 – Cinque gare a porte chiuse – – Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha ufficializzato che le sfide Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter si giocheranno negli orari previsti del prossimo weekend ma a porte chiuse, nel rispetto delle disposizioni messe in atto per l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

21.30 – Il prefetto di Torino conferma: “Juve-Inter rimane a porte chiuse” – “Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del Governo, Juve-Inter sarà giocata a porte chiuse come prevede quel decreto”. Così ha parlato Claudio Palomba, prefetto di Torino, al termine di un incontro con prefetti, presidenti delle province e della regione, e dei capoluoghi. Per il rinvio di Juventus-Inter nulla da fare dunque, con data e orario che rimangono invariate, per il dispiacere dei tifosi bianconerazzurri: domenica 1 marzo, ore 20.45.

11.27 – Allarme Coronavirus: un contagiato tra i tesserati della Pianese – Sarebbe un tesserato della Pianese il calciatore emerso come positivo al test per il Coronavirus nelle scorse ore. Il giocatore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe contratto l’influenza durante un transito nelle “zone rosse” nei giorni scorsi dopo il quale sono apparsi i primi sintomi. Tenuto a riposo in occasione dell’ultimo match di campionato disputato dal club toscano il calciatore sarebbe attualmente già sfebbrato. Nel frattempo gli altri tesserati e dipendenti della società attendono di poter fare il medesimo test per scongiurare ogni tipo di contagio.

10.33 – Allarme Coronavirus. Juventus-Inter, si studia il rinvio di 24 ore – Juventus-Inter di domenica sera potrebbe essere spostata di 24 per consentire l’accesso al pubblico. Quella del rinvio è un’idea sulla quale ieri la FIGC, Lega Serie A e i due club hanno ragionato molto. In tarda serata l’ago della bilancia pendeva ancora dalla parte del lasciare tutto invariato ovvero con il derby d’Italia domenica a porte a chiuse, ma la situazione può ancora cambiare. La Juventus – legge – vorrebbe scendere in campo con il suo pubblico sugli spalti sia per non rinunciare agli incassi, sia per non dare un’immagine devastante del nostro calcio e del nostro Paese in questo momento.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

18.56 – L’Udinese chiede il rinvio della sfida contro la Fiorentina – Il presidente Franco Soldati, parlando a FirenzeViola.it, ha ribadito la posizione dell’Udinese circa il posticipo della sfida tra Fiorentina e bianconeri del prossimo weekend: “Noi personalmente siamo dell’idea di rimandare la partita a data da definirsi e quindi di non scendere in campo sabato”.

18.26 – UFFICIALE: in Serie B quattro le gare senza pubblico – Ora c’è anche l’annuncio ufficiale della Lega Serie B: saranno quattro le gare che vedranno l’assenza di spettatori sugli spalti. Tre di queste si giocheranno in Veneto e sono Cittadella-Cremonese, Venezia-Cosenza e ChievoVerona-Livorno, più l’anticipo del venerdì fra Virtus Entella e Crotone.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

20.50 – Sarri duro sull’allarme coronavirus: “In Italia più casi perché più controlli. E’ problema europeo” – Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lione. L’apertura è dedicata al tema Coronavirus. “Da questo punto di vista, il virus è un problema europeo e non italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 prove di tamponi, ci sono dei positivi. In Francia ne avete fatti 300 e ce ne sono meno. Se ne aveste fatti quanti noi, ne avreste quanti noi. I tifosi hanno il diritto di essere qui”.

15.53 – Aggiornamento Lione-Juve: chiesto stop alla trasferta – Ultim’ora dalla Francia: i sindaci di Meyzieu e Décines, le due circoscrizioni che comprendono il Groupama Stadium, hanno chiesto alle autorità di impedire l’arrivo a Lione dei tremila tifosi della Juventus per l’epidemia del coronavirus. I due sindaci stimano che la prospettiva di uno spostamento di massa da zone limitrofe a quelle rossa porta dei dubbi e preoccupazioni legittime.

11.23 – Parla Gravina – Ospite di Tiki Taka il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato altre dichiarazioni in merito all’emergenza legata al Coronavirus: Il calcio non deve essere d’intralcio alle autorità di governo e alle attività che stanno andando avanti. Abbiamo cercato di assecondare quanto previsto dalle ordinanze conciliando il divieto delle svolgimento di alcune manifestazioni con la possibilità di svolgerle a porte chiuse. L’idea era quella di sfruttare le strutture sportive rinviando il minor numero di eventi senza però alcun tipo di rischio per la salute”.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

20.02 – Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse – Dal sito ufficiale del Ludogorets Razgrad si apprende che la sfida tra Inter e bulgari, in programma giovedì a San Siro alle 21, verrà disputata a porte chiuse a Milano. Ad inizio giornata il club meneghino ha inviato una lettera al club di Razgrad annunciando che le autorità sanitarie hanno dato l’ok allo svolgimento della gara senza tifosi. La UEFA ha anche annunciato che la situazione del Nord Italia è costantemente monitorata.

15.50 – Gravina: “Chiesto di giocare a porte chiuse la Serie A” – Nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio Federale, il numero 1uno della FIGC Gabriele Gravina ha rivelato le richieste del mondo del calcio al Governo: “Abbiamo chiesto di poter disputare le gare a porte chiuse in Serie A, cosa che dovrebbe avvenire già a partire dalla prossima giornata. Chiusura degli impianti sportivi? Il rischio non è il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni. In tal senso stiamo aspettando una risposta dal Governo”.

14.31 – Agnelli: “Con l’Inter a porte chiuse? La priorità è la salute pubblica” – Nel suo intervento a Radio 24 il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato anche della possibilità che la gara contro l’Inter di domenica possa giocarsi a porte chiuse: “In questo momento la priorità per il paese è la tutela della salute pubblica. È evidente che ci sia un dialogo con i vari portatori di interesse, ma qualsiasi determinazione dev’essere nella tutela della salute pubblica. Il dibattito può essere aperto, interruzione del sistema sportivo è difficile, il calendario è intasato. Iniziare il campionato tardi e non giocare nella sosta natalizia significa che se si sgarra una partita diventa complicato recuperare”.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

22.21 – Le parole del Premier Conte – Il Premier Giuseppe Conte ha parlato ai microfoni di Non è L’Arena di eventuali rinvii del campionato: “In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l’evoluzione del contagio del virus e valuteremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno”.

11.45 – Ufficiale il rinvio di Torino-Parma – Adesso è ufficiale. La gara fra Torino e Parma, in programma questo pomeriggio alle 15.00, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’allarme Coronavirus.

09.50 – Il comunicato della lega serie A – A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM e del Campionato Primavera 1 TIM:

SERIE A TIM

ATALANTA – SASSUOLO

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SAMPDORIA

PRIMAVERA 1 TIM

ATALANTA – LAZIO

CHIEVOVERONA – FIORENTINA

0.28 – Inter-Samp rinviata: il comunicato del club nerazzurro – L’Inter ha diramato il comunicato sulla sospensione del match contro la Samp: “Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi”