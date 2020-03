LIVE TMW – Alerte Coronavirus – Officiel: la Juventus-Milan reportée. Le gouvernement: “Le sport a cessé pendant 30 jours”

l’alarme coronavirus continue de garder le banc en Italie, avec des nouvelles des contagions qui augmentent également dans notre région et impliquant également nos ligues de football, à commencer par celle de Serie A. Suivez les dernières mises à jour sur TuttoMercatoWeb.com.

21.42 – OFFICIEL: Coupe d’Italie Juventus-Milan reportée – La décision vient du préfet de Turin – (ANSA) – ROME, 03 MARS – Le préfet de Turin a ordonné le report de la Juventus-Milan, la demi-finale de retour de la Coupe d’Italie, prévue demain soir à Turin. ANSA apprend cela. (ANSA).

20.56 – Le comité scientifique du gouvernement: l’hypothèse de l’arrêt des événements sportifs derrière les portes pendant 30 jours – (ANSA) – ROME, 3 MARS – Évitez les événements pendant 30 jours, y compris les sports, qui impliquent des foules et ne respectent pas la distance de sécurité d’au moins un mètre. C’est une des propositions du Comité Scientifique Technique voulue par le Premier Ministre Giuseppe Conte, qui pourrait intégrer le décret du Premier Ministre du 1er mars et qui serait adoptée dans tout le pays (ANSA).

20h30 – TMW – Sensational Juventus-Milan: vers le report du match de la Coupe d’Italie – Les portes de l’Allianz Stadium pour le match valable pour la demi-finale de retour de la Coupe d’Italie entre la Juventus et Milan, prévue demain à Turin, ne s’ouvriront pas. Nous nous dirigeons en effet vers cette décision (dont la date reste à déterminer), contrairement à ce qui a émergé en début d’après-midi (lorsque le stade était censé ouvrir, bien qu’à quelques exceptions près concernant les supporters des zones à risque). La décision a été prise après une réunion dans la préfecture de Turin entre les représentants du club de la Juventus et les autorités institutionnelles.

19 h 50 – L’assemblée de la Ligue de demain en danger? 18 clubs sur 20 déjà en faveur du nouveau calendrier – L’assemblée de la Lega, prévue pour demain, reste convoquée, mais l’idée de ne pas aller à Rome pour y participer semble prévaloir parmi les dirigeants des clubs de Serie A, la proposition de modification du calendrier ayant déjà reçu une réponse favorable d’au moins 18 clubs sur 20. L’Inter Milan est ouvertement opposé et s’attend à comprendre la position de Naples. Parmi les 18 clubs favorables, selon les rapports de SportMediaset, presque tous ont écrit à la Ligue et expliqué que, ayant déjà officiellement donné via Pec leur adhésion à la proposition de modification du calendrier communiquée hier par le Conseil, ils ne jugent pas nécessaire de participer à l’assemblée convoquée par demain au Hall d’honneur du CONI.

19.19 – Le communiqué de presse de Séville: “Pas à huis clos contre les Roms en Ligue Europa” – Séville a envoyé à Twitter un message concernant la possibilité que le match contre les Roms en Ligue Europa se déroule à huis clos, comme l’ont rapporté certains médias espagnols: “Dans les communications publiées par le Conseil supérieur des sports et de la Liga, aucune mesure n’est mentionnée exceptionnel pour les huitièmes de finale contre la Roma. Pour le moment, nos matchs ne sont pas affectés par le coronavirus “.

19.00 – Italie, Mancini: “Coronavirus? Vous avez besoin de tranquillité” – Après le tirage au sort à Amsterdam, Roberto Mancini a parlé à Rai commentant le groupe dans lequel les bleus étaient inclus dans la Ligue des Nations: “Les équipes étaient toutes assez fortes. C’est un bon groupe, mais les évaluations doivent être faites après le championnat d’Europe. Je suis satisfait , comme je l’aurais été de toute façon. La crise des coronavirus? Moment délicat, il faut sûrement faire attention. J’espère que tout pourra être résolu avec plus de tranquillité, ce qui aiderait. Les controverses sur le calendrier de Serie A avec Dal Pino au centre? Je suis désolé, je n’entre pas dans le discours, cela peut arriver pour la nervosité générale. Je pense que tout peut revenir. Cependant, maintenant notre concentration est tout entière pour l’Euro 2020, alors nous penserons à la Ligue des Nations, peut-être à faire jouer des jeunes intéressants. “

18.52 – Inter, Marotta écrit à la Ligue: “Tu joues d’abord avec la Sampdoria puis avec la Juventus” – Giuseppe Marotta, PDG de l’Inter Milan, a écrit une lettre à la Ligue de football. Le manager a écrit une lettre à la Ligue demandant que celui avec la Sampdoria, initialement prévu pour le 23 février, puis celui avec la Juventus, non joué le 1er mars et non l’inverse comme proposé par Lega A. Marotta, soit joué. , écrit que la proposition du Conseil pour la modification du calendrier n’est “même pas évaluable car elle n’est pas complète”, car elle ne prévoit pas de date pour la reprise du match avec la Sampdoria, rapporte l’ANSA.

18.45- Calendrier du Chaos, Sarri: “Je lave le cerveau du personnel. Nous acceptons tout comme un fait” – Comment gérer le changement constant de calendrier entre le championnat, la Coupe d’Italie, les reports et les glissements? Maurizio Sarri, directeur de la Juventus, répond. “Je lave le cerveau du personnel, je demande constamment des choses et le lendemain des choses différentes. Mais ce qui se passe autour de nous doit être accepté comme un fait accompli. Si nous sommes ici pour nous poser deux mille questions, retirons l’attention des matches. Demain c “Milan, c’est Milan, il y a Milan. J’espère que jeudi ils nous diront que c’est lundi et que nous irons de l’avant, sinon nous dépenserons de l’énergie pour des choses que nous ne pouvons pas influencer”.

18.40 – Repubblica, Juventus-Milan vers le différend à huis clos – Après que le chef de la communication de la Juventus a confirmé qu’une réunion est en cours dans la préfecture de Turin entre le préfet, le questeur, le maire et les représentants des bianconeri, la rumeur d’une fermeture du stade Allianz en vue du défi de la coupe d’Italie contre Milan, il est devenu résolument insistant. Le gouvernement, dans ces heures, envisage sérieusement la possibilité de tout fermer pour la protection de la santé publique. Pour le signaler, c’est La Repubblica.it.

18.05 – LaSexta: pas seulement Valence-Atalanta, risque derrière des portes closes pour Getafe-Inter et Barça-Napoli – Le défi des huitièmes de finale de la Ligue des champions la semaine prochaine entre Valence et Atalanta sera joué à huis clos, du moins selon LaSexta: un sort qui pourrait être le même que Getafe-Inter si la situation concernant le coronavirus ne s’améliore pas et pour Barcelone – Naples, sur recommandation du ministre ibérique de la Santé, Salvador Illa, qui l’a annoncé lors d’une conférence de presse. Même sort pour le match Séville-Roma, le huitième de la Ligue Europa prévu le 12 mars.

18.00 – TMW – Valence-Atalanta à huis clos, la communication de l’UEFA manque – Valence-Atalanta se déroulera très probablement à huis clos, comme décidé par le Conseil Supérieur de la Santé espagnol. Pour le moment, cependant, il n’y a toujours pas de communication de l’UEFA avec les clubs concernés, bien qu’il soit difficile de penser qu’il pourrait y avoir des bouleversements majeurs. Au début, il y avait aussi la possibilité d’un report sur la table. Sur le banc, il y a aussi des portes fermées pour les autres matches entre l’espagnol et l’italien: Barcelone-Naples, Séville-Rome et Getafe-Inter, ce dernier ayant déjà pratiquement les caractéristiques officielles, comme le match de Mestalla.

17.50 – Alarme de coronavirus. Rmc Sport – “La Juventus-Lyon pourrait jouer dans le sud de l’Italie” – L’urgence du Coronavirus pourrait changer le lieu de retour en huitième de finale de Ligue des Champions entre la Juventus et Lyon. C’est l’indiscrétion sensationnelle rapportée par le RMC Sport français, selon laquelle l’UEFA – lors d’une réunion extraordinaire qui se déroule à Amsterdam – envisage de faire jouer le match des Bianconeri contre l’équipe de Garcia dans le sud de l’Italie. L’autre alternative sur la table est de continuer à relever le défi au stade Allianz, mais à huis clos.

17.14 – Alarme de coronavirus. Serie B, 28 ^ round: Cittadella-Pordenone et Venezia-Crotone portes fermées – De nouveaux changements sur le calendrier du championnat de Serie B le neuvième jour de retour. Les deux matches prévus le samedi 7 mars se joueront à huis clos suite à l’urgence du Coronavirus. (CLIQUEZ ICI POUR TROUVER PLUS DE NOUVELLES!)

15.56 – Burioni attaque le choix des portes ouvertes pour la Juve-Milan –Faire jouer la Juventus-Milan à portes ouvertes ” est de la pure folie ”. C’est ce que pense le virologue Roberto Burioni, qui critique sur Twitter la décision de faire jouer le match retour des demi-finales de la Coupe d’Italie avec les supporters présents au stade. ” J’espère que ce n’est pas vrai. Parce que si c’est vrai c’est de la pure folie. L’État ne doit pas le permettre pour la sécurité des citoyens ”, a déclaré Burioni dans un tweet. (ANSA).

15.26 – Reggiana suspend l’activité pour suspicion de contagion – Reggiana a annoncé “que la suspension de l’activité sportive de la première équipe est suspendue par précaution jusqu’au jeudi 5 mars en raison du contact d’un membre avec une personne soupçonnée de symptômes de Covid-19. Le club attend les résultats de la évaluation pour établir, plus tard, les modalités et les délais de reprise de la formation “.

15.05 – Malagò: “La Serie A revient de Mars” – S’exprimant sur Repubblica, le président du CONI Giovanni Malagò il parle des trop nombreuses controverses qui ont affecté le football après les choix du week-end dernier concernant l’urgence du Coronavirus: “Il est temps pour quelqu’un de revenir de Mars. J’ai désespérément souligné ce qui se passe en Italie et dans de nombreuses régions de la planète: la santé avant tout, aussi le football. Décaler un changement dans les périodes de fermeture me semble être le seul moyen de garantir 100% de régularité au championnat. La semaine prochaine, la Juventus n’aura pas la Ligue des Champions et l’Inter aura trois jours pour retrouver les énergies avant la Ligue Europa. La querelle? Elle n’honore pas l’Italie. Le virus crée d’énormes problèmes pour tous les sports, il est temps pour le football de comprendre qu’il n’y a pas d’athlètes de Serie A et d’athlètes Série B. Être plus populaire et gagner plus ne donne pas aux joueurs plus de droits que ceux qui se sont beaucoup entraînés pour obtenir une passe olympique. C’est une question de respect. ”

14.47 – La Pianese stérilise les structures – Nouvelle sortie de Pianese, le club de Serie C frappé ces derniers jours par quatre cas de coronavirus dans l’équipe de la première équipe. L’entreprise a annoncé “qu’à partir de demain, le 4 mars 2020, tous les locaux du stade” Municipal “de Piancastagnaio (vestiaires, services de santé, bureaux, etc.) seront soumis à un processus de stérilisation par une entreprise spécialisée et sélectionné.

14.02 – Tokyo pense à reporter les JO – Le gouvernement japonais, par la bouche du ministre des Jeux olympiques, Seiko Hashimoto, a ouvert la possibilité de reporter la manifestation. Une hypothèse qui ne trouve pas de banque au CIO, dont le président Tomas Bach a précisé: “Elles auront lieu régulièrement”.

13.41 – Querelle Inter-Lega, c’est le chaos – Le parquet de la Fédération de football, dirigé par Giuseppe Chinè, a ouvert une enquête sur la violente attaque du président de l’Inter, Steven Zhang, contre le numéro 1 de la Ligue de football, Paolo Dal Pino (“Honte, clown”). ANSA apprend cela. Pendant ce temps, on ne sait pas ce qui se passera après l’accord FIGC-Lega Serie A conclu hier: l’Inter n’est pas d’accord avec le calendrier convenu.

12.58 – Région Pres. Piémont: “Juve-Milan? Besoin de réfléchir” – Le président de la région du Piémont, Alberto Cirio, a parlé de l’ouverture du stade Allianz pour le match de demain entre la Juventus et Milan: “C’est une réflexion que le Conseil des ministres doit faire lors de l’émission de son décret le dimanche l L’événement était programmé et rien ne dit qu’il sera interdit ou qu’il se déroulera avec prudence: d’un point de vue juridique, le gouvernement a autorisé la manifestation mais une réflexion s’impose. Si c’était mon choix? J’aurais fait parler les médecins “.

12.37 – Passer la réunion de la Ligue? – Selon la Gazzetta dello Sport, l’attaque très violente du président de l’Inter Steven Zhang hier soir contre le président de la Ligue Paolo Dal Pino risque de faire exploser l’accord qui est sorti du conseil de la Ligue et donc aussi la formalisation de celle-ci envisagée lors de la l’Assemblée de demain à Rome.

12.13 – Premier League prête à huis clos – La Premier League est prête à terminer la saison à huis clos si l’urgence du Coronavirus continue de se propager à travers la Manche. Le Telegraph le rapporte: lors d’une rencontre qui a eu lieu hier entre la Premier League, la FA et l’EFL, il a en effet été décidé de préférer cette décision à celle de reporter tout match intéressé.

11.58 – Vice-prés. Udinese: “Nous nous dirigeons vers le report du calendrier. Des portes closes pénalisantes” – Stefano Campoccia, vice-président de l’Udinese a également commenté la situation: “La feuille de route pour la reprise des matches nous oriente vers un changement de calendrier, avec le 26e jour de retour qui se tiendrait le week-end prochain, les courses reportées de la 25 ^ le week-end du 18 mars. Et progressivement les autres. Il y a une grande convergence entre les clubs, maintenant pour mettre un point ferme sur la question il faut attendre l’assemblée de la Ligue le 4 mars.

Cependant, on parle de jeux à portes ouvertes, du moins pour le moment. Nous avons fermement défendu les raisons de notre public et le principe que chacun a la possibilité de jouer en comptant sur la contribution du public “.

10.20 – Le calendrier – En attendant les communications officielles, voici le calendrier convenu par la FIGC et la Lega Serie A. La 26ème journée se déroulera sur le terrain comme suit:

– Samedi 7 mars Sampdoria-Vérone (20h45)

– Dimanche 8 mars Udinese-Fiorentina (20h45)

– Lundi 9 mars Milan-Gênes, Parme-Spal et Sassuolo-Brescia (18h30) et Juventus-Inter (20h45)

9.56 – Il y a un accord pour le nouveau calendrier – Le conseil de la ligue d’hier a conduit à une entente sur le calendrier du championnat, malgré les doutes concernant l’Inter, qui pourrait s’abstenir ou voter contre. En particulier, le derby de l’Italie se jouera le 9 mars: tout le programme de la 26e journée se jouera le week-end prochain, avec le reste du programme qui se poursuivra ensuite en glissant.

MARDI 3 MARS

23.33 – Fury Zhang: “Du pin clown, honte!” – Attaque violente du président de l’Inter Steven Zhang au président de la Ligue Paolo Dal Pino et à son travail. Voici le message du président Nerazzurri dans ses histoires Instagram: “Jouer avec le calendrier et toujours mettre la santé publique en arrière-plan. Vous êtes probablement le clown le plus gros et le plus sombre que j’aie jamais vu. 24 heures? 48 heures? 72 heures? Alors alors autre? Quelle sera la prochaine étape? Et maintenant vous parlez de sportivité et de compétition saine? Comment pouvons-nous protéger nos joueurs ou nos entraîneurs et leur demander de jouer pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans arrêt? Oui, je vous parle Notre président Paolo Dal Pino. Honte à vous. Il est temps de vous lever et de prendre vos responsabilités. C’est ce que nous ferons en 2020! Tout le monde dans le monde, que vous soyez fans d’Inter, de la Juventus ou pas du tout. Veuillez être en sécurité. C’est la chose la plus importante pour vous, vos familles et notre société. “

21.26 – Récupérations de Serie A, il y a l’accord entre la Ligue et la FIGC – Selon Gazzetta.it, la reprise des matches de championnat reportés la semaine dernière aura lieu ce week-end, la Juventus-Inter étant placée à 20h45 le lundi 9 mars les autres jours de Serie A qui glisseront en conséquence, avec l’inclusion de l’avant-dernier tour entre 12 et le 14 mai afin de respecter la fermeture du 24 mai. C’est l’accord intervenu à l’issue du conseil extraordinaire de la Ligue, convoqué après les controverses de ces heures. CLIQUEZ ICI POUR LE CALENDRIER DE RÉCUPÉRATION!

21.00 – La Juve-Milan se joue à portes ouvertes – Le président de la région du Piémont a fait savoir que la question Juve-Milan ne relevait pas de sa compétence, le préfet a au contraire confirmé les décisions du décret ministériel et à moins de surprises venant du conseil de la Lega Serie A, Juventus-Milan Mercredi soir, le match se jouera à portes ouvertes, dans les limites prévues. Entrée donc interdite aux résidents de Lombardie, Vénétie, Émilie-Romagne et des provinces de Savone et Pesaro-Urbino.

20h35 – Pour L’Equipe, la Juve-Lyon peut jouer à huis clos – Dans la matinée, le président lyonnais avait ouvert la possibilité de disputer le match retour de la Ligue des Champions 16 de finale contre la Juventus à huis clos et selon ce que rapporte L’Equipe, c’est encore une hypothèse assez concrète. L’UEFA, selon l’édition en ligne du journal français, évalue l’opportunité de fermer les installations pour le match retour de l’équipe de Sarri et pour celui entre le PSG et le Borussia Dortmund. De toute évidence, la raison est toujours l’urgence du coronavirus.

18.50 – Juventus, Sembrant ne sera pas à la Coupe d’Algarve – Le défenseur de la Juventus Women et de la Suède féminine Linda Sembrant ne participera pas à la prochaine Coupe de l’Algarve. La footballeuse, comme elle le dit sur son profil Instagram, a en effet été arrêtée à l’aéroport de Monaco lors des contrôles du Coronavirus, devant ainsi renoncer à rejoindre ses compagnons au Portugal. “J’avais hâte de rejoindre mon équipe nationale, mais à cause du Coronavirus en Italie, j’ai été arrêté alors que j’atteignais mes compagnons. Après 11 heures à l’aéroport de Munich, je suis rentré chez moi. – lit dans son billet – Ce sera mieux l’année prochaine. Ps. Je ne suis pas malade. “

18.26 – Conseil de la Ligue en cours – Le calendrier du deuxième tour de la Serie A, avec une attention particulière au positionnement des 11 matches reportés jusqu’à présent, est le sujet principal du conseil extraordinaire de la Ligue en cours, en direct par téléphone: au centre du débat, les changements dans le calendrier de la Serie A avec les récupérations des races reportées pour le Coronavirus. Deuxième réunion en deux jours après la réunion d’hier, qui s’est cependant terminée sans résultat: révèle la rédaction de Sky.

17.52 – Klopp: “Les fans de Liverpool ne sont pas stupides” – Après les huitièmes de finale de Premier League qui ont interrompu la séquence impressionnante de résultats consécutifs utiles de Liverpool pour les Reds, vient l’engagement de la FA Cup contre Chelsea. Jurgen Klopp la veille, il a également parlé de l’urgence du Coronavirus: “Je ne pense pas que les fans de Liverpool croient tout le discours sur le Coronavirus. Quelqu’un m’a même demandé s’il serait logique de bloquer le championnat. Alors, dites-moi qui ira jouer la Ligue des Champions et tout le reste. Ce serait une bonne histoire pour vous, certains journaux nous écriraient depuis longtemps pour vendre des exemplaires. J’ai entendu des choses absurdes, est-ce que quelqu’un y croit vraiment? Les fans de Liverpool ne sont pas assez stupides pour le croire “

17.25 – Ferrero: “Arrêtez d’avoir des enfants et des beaux-enfants” – “Dans le monde, ils prennent l’exemple des soins de santé italiens, mais dans le football, nous n’avons pas pu empêcher le chaos. Donc, mercredi à Rome, dans la salle de sport, ou tous les lions ou tous …”. C’est le commentaire rendu à l’ANSA par Massimo Ferrero, président de la Sampdoria, après le report de ce match avec Hellas Verona et en vue de l’assemblée extraordinaire à Rome. Ferrero souligne combien il est important de trouver une solution équitable, valable pour tous les clubs de Serie A, pas seulement pour ceux qui se battent pour le Scudetto: “Assez d’enfants et de beaux-enfants”.

17.05 – Alarme de coronavirus. La Coupe internationale des champions d’été n’aura pas lieu en Asie – La BBC rapporte que la Coupe des champions internationaux prévue en Asie pour l’été 2020 sera annulée. Cela a été dit par l’un des promoteurs de l’ICC, Relevant Sports, à la BBC. “La sécurité et la santé des supporters, des clubs et des joueurs est la priorité. L’Asie reste un élément clé de notre croissance et nous organiserons prochainement de nouveaux événements, nous en sommes sûrs.” Des courses sont prévues aux États-Unis.

16 h 50 – Report des matches de la Juventus, de l’Atalanta et de l’Inter Youth League – Le coronavirus continue de déformer les calendriers des championnats nationaux et des compétitions européennes. Après les nombreux reports en Serie A, les premières décisions de l’UEFA arrivent également. En effet, la plus grande instance de football européenne a décidé de reporter trois matches de Ligue des jeunes, dont la Juve-Real Madrid. CLIQUEZ ICI POUR EN SAVOIR PLUS!

16.33 – Alarme de coronavirus. Seulement deux minutes pour l’urgence en deux heures de réunion de l’UEFA – Le numéro un du football européen, Alexsander Ceferin, n’a passé “que deux minutes” à parler avec l’exécutif de l’UEFA à Amsterdam pour discuter de l’urgence du Coronavirus. Le match d’ouverture du Championnat d’Europe se jouera en Italie le 12 juin, avec les Azzurri contre la Turquie, mais l’UEFA fait savoir qu’elle ne prendra pas de décisions irréfléchies mais respectera les indications des gouvernements. Cependant, à peine deux minutes de discussion, dans les deux heures suivant les réunions, dominées par la décision d’organiser la finale de la Ligue Europa 2022 à Budapest, rapporte le Mail.

16.02 – Alarme de coronavirus. La Fédération anglaise: “Nous jouerons avec l’Italie” – Greg Clarke, président de l’Association anglaise de football et vice-président de la FIFA, a déclaré qu’il s’attendait à ce que les matches amicaux internationaux de l’Angleterre contre l’Italie et le Danemark se jouent régulièrement à Wembley. “Nous prévoyons sur la base qu’ils joueront”, a déclaré Clarke à Sky Sports News. “Si le gouvernement décide de changer de politique, nous allons évidemment adhérer à cette politique – a-t-il ajouté -. La clarté est la meilleure chose bientôt, mais les faits changent si rapidement qu’il n’est pas possible d’établir exactement comment la situation sera dans un mois. Je comprends la problème”

15.10 – Infantino: “Matchs amicaux internationaux? Je ne peux rien exclure” – L’alarme Coronavirus pourrait avoir un impact sur les engagements européens à venir des équipes nationales de football. Gianni Infantino, président de la FIFA en a parlé: “Je ne peux rien exclure. Nous ne devons pas paniquer et personnellement je ne suis pas inquiet, mais nous devons examiner attentivement la situation, en évitant des réactions excessives. J’espère que nous n’irons pas dans le sens d’une annulation de la concours, il serait difficile de prononcer une interdiction générale car la situation est différente dans chaque pays “.

14h55 – Juventus-Milan avec portes ouvertes ou fermées? – Des heures d’attente pour les supporters de la Juventus et de Milan avant le match de la Coppa Italia prévu mercredi. En fait, la possibilité demeure que la demi-finale de retour puisse se jouer à huis clos. La décision finale sera prise dans la soirée, après une autre réunion de la Région Piémont: si le décret est prolongé, le défi sera joué à huis clos.

13 h 57 – Affaire finale de la Coupe d’Italie, Raggi prêt à traiter – Le problème lié à la finale de la Coupe d’Italie tient également le banc. Selon Il Messaggero, après avoir entendu parler de “l’arraché”, en raison d’un report (l’Olimpico doit être à la disposition de l’UEFA le 20 mai), le maire de Rome, Virginia Raggi, serait prêt à contacter le sommet des institutions sportives pour rechercher une négociation qui permettrait à la capitale de conserver l’organisation de l’événement.

13.12 – La Ligue de Serie A risque d’être mise en service – Moment délicat pour la Serie A du président Dal Pino, au centre de la polémique pour les événements bien connus liés au report de six matchs le dernier jour du championnat maximum. Selon les informations de La Repubblica, en cas de désaccord sur les dates des recouvrements, le CONI pourrait opter pour le commissaire de la Ligue.

12.02 – Serie C, 30e journée reportée pour les groupes A et B – Par note officielle, La Lega Pro, après avoir pris connaissance du décret du Premier ministre du 1er mars 2020 et des communications des autorités compétentes, a ordonné le report des matches du 30e jour (7-8 mars) des groupes A et B, ainsi que le match Match aller de la Coupe d’Italie de Serie C prévu le 11 mars. Il a déjà décidé des courses de récupération, également en raison des deux tours de championnats précédents reportés par la Ligue elle-même en ce qui concerne les deux premiers groupes de la catégorie.

11.27 – mercredi réunion de la Ligue – Extraordinaire convoquée au CONI de Rome, l’assemblée Lega Serie A décidera de la marche à suivre pour récupérer les nombreux matches reportés lors des derniers tours. En particulier, de nombreuses hypothèses pour les six matchs de la 26e journée: il est probable que vous décidiez de les jouer le week-end prochain. À ce stade, le calendrier entier pourrait glisser, ou vice versa, le 27e jour pourrait se terminer le 13 mai. Avec l’inconnu de l’Atalanta-Lazio, potentiellement valable pour le championnat.

9.27 – Marotta: “Nous voulons une décision univoque mercredi” – Invité à la radio aussi, je fais du sport sur les fréquences Radio1, l’espace publicitaire d’Inter sport, Giuseppe Marotta, revenons sur la situation: “En tant que citoyen, je suis préoccupé par la situation difficile dans laquelle le pays est confronté aux risques que nous courons tous. Ensuite, en tant que directeur des sports et du football, je dis que nous devons faire face à l’urgence. Mon intervention n’était certainement pas controversé, mais proactif, pour rétablir l’équité et essayer de tout ramener à un championnat qui représente un héritage sportif du pays. Après avoir pris une décision, nous, comme l’Inter, avons stimulé la convocation extraordinaire du Conseil, qui a eu lieu hier, en au cours de laquelle nous avons demandé à convoquer une réunion extraordinaire pour arriver à une décision sans équivoque, en respectant la régularité. En ce moment, nous sommes avec des équipes qui n’ont pas joué depuis deux dimanches. Et cela conduit à un déséquilibre compétitif qui peut causer des dégâts ” .

00:46 – Report en Serie A, tweet de Tommasi – A travers ses réseaux sociaux, le président de l’Association italienne des footballeurs Damiano Tommasi il a déclaré ses reports en Serie A au cours des dernières heures: “Reportages, portes fermées, portes ouvertes, favoritisme, championnat falsifié … En Serie A, il y a une querelle sur le siège alors que l’avion perd de l’altitude. L’urgence ne permet pas la superficialité, l’Italie doit être plus unie que jamais. “

00:24 – Juventus-Inter reporté, aucune déclaration pour les Bianconeri – Comme l’a rapporté Sportmediaset, outre le PDG d’Inter Giuseppe Marotta, le diffuseur avait également contacté la Juventus pour exprimer son avis sur les reports en Serie A arrivés hier. Le club de la Juventus aurait toutefois décidé de ne pas parler, estimant qu’il avait déjà exprimé son point de vue sur la question lors de l’interview publiée la semaine dernière par le président Andrea Agnelli.

LUNDI 2 MARS

23:56 – Inter, nouvelles déclarations de Marotta – Lors de ‘Pressing’, diffusé sur Rete 4, le directeur général d’Inter Giuseppe Marotta a analysé le moment délicat vécu par le football italien compte tenu des nombreux reports dus au Coronavirus: «L’amertume de la manière dont arrivé à la décision est passée. Mais c’était une amertume non seulement des managers ou supporters de l’Inter, mais de toutes les équipes impliquées, qui sont dix. Normal, il y avait un peu d’inquiétude et d’amertume. “Cliquez ici pour les déclarations complètes.

23:04 – Euro 2020, mardi réunion de l’UEFA – Non seulement en Serie A, l’urgence du Coronavirus inquiète également l’UEFA quelques mois avant l’Euro 2020. Une réunion urgente avec les 55 fédérations affiliées est prévue mardi avant le tirage au sort des groupes de la Ligue des Nations 2020-2021. faire le point sur la situation et évaluer les avancées du tournoi d’été mais aussi pour certains matchs amicaux comme celui entre l’Angleterre et l’Italie à Wembley, en plus des matchs de playoffs pour les quatre dernières places disponibles pour le Championnat d’Europe.

22:07 – Inter réitère: non à huis clos contre Sassuolo – S’adressant aux microphones de Telelombardia, le PDG de l’Inter, Giuseppe Marotta, a réitéré l’intention du club Nerazzurri de ne pas jouer le match contre Sassuolo à huis clos, étant donné le report du match contre la Juventus qui aurait dû être joué ce soir sans public. . Voici les déclarations complètes.

21h40 – Décompte: “Derrière des portes closes jusqu’au 8 mars 2020” – Par le biais de ses canaux officiels, le gouvernement de la figure du Premier ministre Giuseppe Conte a communiqué les nouvelles dispositions relatives aux événements sportifs, qui impliquent donc également le championnat de Serie A. Les événements sportifs sont suspendus sauf s’ils se déroulent à huis clos , jusqu’au 8 mars 2020. Les transferts des supporters résidant dans les régions à risque (Lombardie, Vénétie, Émilie-Romagne et provinces de Pesaro et Urbino et Savone) sont également interdits.

21h12 – C’est officiel, la Sampdoria-Vérone est également reportée – La Ligue nationale professionnelle de Serie A, conformément aux dispositions de la communication officielle no. 193 du 29 février 2020, a annoncé que le match Sampdoria-Hellas Verona, valable pour la 26e journée du championnat TIM de Serie A, initialement prévu le lundi 2 mars 2020, a été reporté au mercredi 13 mai 2020.

21:08 – Retour en Serie A, Spadafora parle – Lors de Domenica In, le ministre des Sports Vincenzo Spadafora a déclaré ses reports en Serie A: «La Ligue de Serie A est autonome, arrange le calendrier à sa guise, peut-être bouge-t-on les matches de Coupe d’Italie. S’il y a une équipe que vous pensez avoir été pénalisée, dites à Lega et la Lega démantèlera et rassemblera ses décisions. Le problème est le leur. “

20:39 – Juventus-Inter, hypothèse le 9 mars? – Nous travaillons sans relâche pour trouver une place pour la Juventus-Inter et les autres matches reportés ce week-end pour Coronavirus. Comme l’a rapporté Sportmediaset, une nouvelle hypothèse qui pourrait mettre tout le monde d’accord est en train de se faire dans ces heures. La Juventus-Milan et Napoli-Inter de la Coupe d’Italie se joueraient régulièrement les mercredi 4 et jeudi 5 (avec des limitations d’audience déjà prévues), les samedi 7 et 8 mars les matchs reportés ce week-end seront joués (avec la Juventus-Inter fixée comme report le lundi 9 dans la soirée), tandis que le vingt-septième jour glisserait au 13 mai.

20:16 – Report de Serie A, Malagò parle également – Le président du CONI, Giovanni Malagò, a pris la parole sur les microphones de «Pressing», diffusés sur Rete 4: «Des offres reportées? Il y a la possibilité d’utiliser la fenêtre la semaine prochaine. Dans ce cas, la Serie A n’a été reportée que de quelques jours “. Voici les déclarations complètes.

19:27 – Serie A, réunion extraordinaire convoquée mercredi – Avec un communiqué de presse officiel, la Ligue de Serie A a convoqué une réunion extraordinaire le mercredi 4 mars 2020 à 12h00 au Coni Hall of Honor de Rome. Plusieurs points à l’ordre du jour, notamment la résolution relative à la récupération des matches de Serie A consécutifs à l’épidémie de coronavirus.

18:55 – Report en Serie A, Marotta parle – Interviewé par Rai Sport, le PDG d’Inter Giuseppe Marotta est revenu sur les reports de Serie A, également tourné vers Inter-Sassuolo: “La priorité aujourd’hui est de protéger la santé des citoyens. Parlando da dirigente sportivo, dico però che in queste ultime scelte è stato usato un criterio logico che ci mette in difficoltà dal punto di vista del calendario. Sono preoccupato dalla possibile proroga del decreto ministeriale fino all’8 marzo per le Regioni interessate. Mi chiedo come si possa gestire già il prossimo turno di campionato. Serve un criterio univoco, sta a noi uomini di sport rendere il calendario competitivo di Serie A senza mutarne il rinvio”. Clicca qui per le dichiarazioni complete.

17.55 – Il Brescia diffida la Lega – Il Brescia, che in questo turno avrebbe dovuto affrontare il Sassuolo a porte chiuse al “Mapei Stadium”, ha inviato una lettera di diffida alla Lega di Serie A chiedendo che i recuperi siano fissati in date più prossime rispetto al 13 maggio. Nel testo, come riporta il sito dell’ANSA, le Rondinelle si riservano “ogni più opportuna azione risarcitoria nei confronti dei soggetti, individuali e collettivi autori della scelte con la presente censurate”.

15.40 – Lega Sere A, il 4 marzo assemblea urgente – Dopo il Consiglio straordinario di Lega che si è riunto oggi, è arrivata la nota ufficiale della Lega: “Il Consiglio di Lega, riunitosi oggi in conference call, ha deciso di convocare un’assemblea urgente il prossimo 4 marzo per esaminare le conseguenze dei provvedimenti governativi relativi al coronavirus sul calendario delle partite”

14.58 – Il Consiglio di Lega termina con un nulla di fatto – Al termine del Consiglio straordinario di Lega, con i club presenti in conference call, è stato deciso che verrà convocata un’assemblea straordinaria nei prossimi giorni alla presenza di tutti i 20 presidenti di Serie A.

13.40 – La proposta del Napoli – Nicola Lombardo, capo della comunicazione della SSC Napoli, si è espresso sulla questione rinvii, in vista della Coppa Italia, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci troviamo di fronte ad un’emergenza mondiale e bisogna rispettare le decisioni perché il calcio è un’industria che va tutelata. Chiediamo che le due semifinali di Coppa si giochino a maggio e Juve-Inter mercoledì prossimo. A noi sembra questa la soluzione più giusta, si cerca di falsare meno la competizione. Ne trarrebbero giovamento la Coppa Italia e lo stesso campionato. Chiediamo che venga fatto andare avanti il campionato, sarebbe più giusto per la tutela dello stesso e delle singole squadre se si giocasse Juve-Inter questo mercoledì e la Coppa Italia a maggio”.

11.05 – Dal Pino replica a Marotta – Dopo l’attacco di Marotta è arrivata la dura replica del presidente di A Dal Pino: “Venerdì l’a.d. De Siervo e io abbiamo proposto all’Inter di spostare la gara contro la Juventus al lunedì sera per disputarla a porte aperte. L’Inter si è rifiutata categoricamente di scendere in campo, si assuma le sue responsabilità e non parli di sportività e campionato falsato. Marotta rappresenta le esigenze dell’Inter, io tutelo gli interessi generali di tutta la Serie A, che purtroppo sconta quotidiani conflitti di interessi legati a ciascuna squadra. Io devo promuovere il campionato italiano e la sua immagine nel mondo, trasmettere gare a stadi vuoti sarebbe stato un pessimo biglietto da visita per il Paese. La decisione è mia per statuto, ma i club coinvolti sono stati sentiti telefonicamente, per cui sappiamo bene le posizioni di ognuno, difficilmente conciliabili. Noi agiamo con senso di responsabilità per tutelare i tifosi e il diritto di tutti ad assistere alle partite, compresa l’esigenza dei broadcaster di trasmettere immagini di stadi pieni e festosi. L’invito che faccio a tutti è di ragionare come Serie A, non individualmente”.

9.46 – Napoli-Inter, De Laurentiis vuole le porte aperte – Nessuno pensi di far giocare Napoli-Inter a porte chiuse. Sentendo puzza di bruciato, Aurelio De Laurentiis ha già messo le mani avanti, allertando Lega, FIGC e CONI, perché proprio non vuole altri stravolgimenti, specie se legati ad una partita tanto importante per il suo Napoli come la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il patron, già contrario al rinvio delle 5 partite che dovevano giocarsi a porte chiuse, vuole che la partita venga giocata come da programma. Il presidente azzurro vorrebbe che il match si disputasse con le stesse disposizione in atto per la semifinale tra Juventus e Milan, ossia quelle di giocare a porte aperte, con il divieto di accesso allo stadio soltanto per i tifosi lombardi, quindi dell’Inter per quanto riguarda il Napoli e del Milan per quanto riguarda la Juve. E, nel caso in cui la Prefettura o la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovessero decidere che anche a Napoli debbano essere applicate misure sanitarie d’emergenza, ADL sarebbe pronto a chiedere lo spostamento del match.

9.14 – La rabbia di Marotta – L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha esternato il proprio rammarico alla Gazzetta dello Sport per il rinvio del match con la Juve: “La Lega aveva deciso per le porte chiuse giovedì, poi venerdì il ministro Spadafora aveva sconsigliato questa strada. A quel punto l’errore è stato del presidente di Lega, Dal Pino, che ha deciso senza interpellare nessuno. Piuttosto, avrebbe dovuto convocare un consiglio di Lega straordinario. E invece non è stato fatto, stamattina (ieri, ndr) abbiamo ricevuto una comunicazione e stop. Non va bene, la cosa è molto grave. Quel che accadrà da adesso in poi mi preoccupa, per il mondo del calcio” Clicca qui per leggere le parole di Marotta

00:15 – Juventus-Inter rinviata, nerazzurri furiosi. Domani conference call – È un momento delicato per il calcio italiano alla luce delle cinque partite rinviate in Serie A per l’emergenza Coronavirus. A far discutere, ovviamente, è soprattutto il rinvio di Juventus-Inter, sfida Scudetto che ora si giocherà il 13 maggio, con tutte le difficoltà del caso soprattutto per la formazione nerazzurra. Come riportato da Corriere.it, il club meneghino sarebbe infuriato per la decisione della Lega, così come Fiorentina e Genoa. D’ora in poi si naviga a vista: se l’Inter dovesse arrivare in finale sia in Coppa Italia che in Europa League non avrebbe infatti una data per recuperare la sfida contro la Sampdoria, rinviata lo scorso week-end sempre per gli stessi motivi, con il campionato che a quel punto risulterebbe falsato. Sono a rischio porte chiuse, inoltre, ben cinque gare del prossimo turno (Atalanta-Lazio, Spal-Cagliari, Inter-Sassuolo, Verona-Napoli e Bologna-Juve). Intanto l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta ha chiesto e ottenuto per domani un consiglio di Lega informale in conference call.

DOMENICA 1 MARZO

23:47 – Rinvii in Serie A, parla Gattuso – Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport ha detto la sua sui rinvii di alcune partite in Serie A a causa del Coronavirus: “Penso che non sia corretto al di là di quello che sta succedendo in tutto il mondo. Rispetto per le persone che sono morte e si sono ammalate, ma se si deve giocare si gioca tutti e se si rinvia si rinviano tutte le gare. Giocare tra uno o due mesi cambia parecchio, se il Torino giocava con il Parma aveva cinque diffidati che oggi hanno giocato. Giocare una gara oggi o tra un mese ha una valenza diversa. Bisogna fare le cose con criterio, io la penso così”.

22:02 – Polemiche sui rinvii, parla Spadafora – Dopo le polemiche relative ai rinvii in Serie A, arrivano le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: “Non trovo accettabile, in un momento come questo, giudicare le scelte secondo una visione di parte. Come la politica, così lo sport, dai dirigenti ai tifosi, dovrebbe essere in grado di andare oltre il proprio diretto interesse. Tutti noi, in queste ore, dobbiamo scegliere le priorità e devono poter prevalere le ragioni della prudenza e della tutela della salute pubblica

17.50 – A rischio rinvio anche Samp-Hellas – Non è ancora detto che la sfida tra Sampdoria e Hellas Verona, in programma lunedì sera al “Ferraris”, venga regolarmente disputata. Ad alimentare i rumors è stato infatti il Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

15.43 – Milan-Genoa rinviata. Il pensiero di Pioli – Da MilanTv arriva il pensiero del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il rinvio della gara contro il Grifone: “Una situazione un po’ difficile, all’inizio l’hanno estremizzata, adesso cercano di riportare tutto alla normalità, speriamo si risolva il prima possibile. Vedere Milano con così poca gente è una situazione che fa male, la salute viene prima di tutto ma prima torniamo alla normalità ed è meglio per tutti. Non mi riferisco solo allo sport”.

14.30 – Marotta commenta il rinvio del derby d’Italia – Giuseppe Marotta, ad dell’Inter, ha così commentato la decisione della Lega di rinviare il derby d’Italia: “Come cittadino, dico che siamo in una situazione di emergenza e dobbiamo avere grande rispetto della tutela della salute. Da dirigente sportivo, dico che ci siamo trovati dinanzi a questa repentina decisione della Lega Calcio. Sono preoccupato perché dovesse essere firmata la proroga del blocco fino al’8 maggio nelle regioni a rischio, mi chiedo come verrà gestito il calendario. Siamo in una situazione di difficile gestione, il criterio adottato per questa giornata dovrà essere adottato anche la prossima domenica”.

12.11 – UFFICIALE: rinviate le 5 gare a porte chiuse! Spostata la finale di Coppa Italia –

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che sono rinviate le seguenti gare della 7^ giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM, inizialmente previste a porte chiuse:

JUVENTUS – INTER

MILAN – GENOA

PARMA – SPAL

SASSUOLO – BRESCIA

UDINESE – FIORENTINA

La data di recupero delle predette gare è fissata per il giorno mercoledì 13 maggio 2020. La Finale di Coppa Italia sarà conseguentemente programmata per il giorno mercoledì 20 maggio 2020.

09.31 – Cinque gare a porte chiuse? Non è ancora scontato – Non è ancora sicuro al 100% che le 5 gare a porte chiuse previste per questo turno verranno disputate e non rinviate. Il Governo, riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, oggi si confronterà con la commissione scientifica e le Regioni e da questo dialogo dipenderanno le scelte della Lega di A, che è l’autorità titolata per prendere la decisione finale.

SABATO 29 FEBBRAIO

22.39 – Il Premier Conte: “L’Italia non si ferma” – “L’Italia non si ferma, volgiamo lo sguardo al domani, sempre più determinati a far correre l’economia. Questo vale per tutta l’Italia. Dobbiamo moltiplicare le nostre energie. Insieme ce la faremo”. Così il Premier Giuseppe Conte sul suo profilo Facebook.

19.48 – Ronaldo: “Strano Juve-Inter a porte chiuse, ma salute è importante” – “Sarà strano giocare senza pubblico un match così importante come Juve-Inter. Non è bello, ma la salute resta la cosa più importante. Dobbiamo rispettare la decisione di giocare a porte chiuse”. Così Cristiano Ronaldo in esclusiva a Sky Sport.

18.10 – Allarme Coronavirus. Pianese, contagiati tre calciatori e un collaboratore: la nota del club – Con una nota pubblicata sulla propria pagina Facebook, la Pianese aggiorna sulla situazione dei propri tesserati contagiati dal Coronavirus: (Clicca qui leggere la news completa)

17.57 – Pres. Lecce: “Coronavirus? Non abbiamo il potere di inibire l’ingresso a nessuno” – Ospite delle colonne del Corriere del Mezzogiorno Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’emergenza Coronavirus in relazione al match contro l’Atalanta: “Martedì abbiamo iniziato la prevendita dei biglietti per il match, ma inizialmente soltanto per i tifosi locali. Non ricevendo alcuna risposta alla nostra lettera, in cui chiedevamo di valutare attentamente l’apertura dello stadio anche ai tifosi ospiti abbiamo fissato come ultimatum le 17 di mercoledì, dopodiché siamo stati costretti a vendere i biglietti a tutti. Si presume comunque che saranno pochi i bergamaschi, che affronteranno questa trasferta: per il settore ospiti, il primo giorno abbiamo venduto 16 biglietti. Se dovessero arrivare restrizioni, però, siamo disposti a rimborsarli”.

17.10 – Allarme Coronavirus. Finito il vertice tra Spadafora e le componenti del calcio – È durata poco più di un’ora la riunione tra il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e i rappresentanti del mondo del calcio per discutere della situazione legata all’emergenza coronavirus. Nel tardo pomeriggio Spadafora incontrerà anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

15.54 – Alle 18 incontro Spadafora-Malagò – Dopo l’incontro tra il ministro Spadafora e il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, alle 18 vi sarà un nuovo vertice. Protagonista lo stesso Spadafora, che vedrà il presidente del CONI, Giovanni Malagò: si cercherà di capire se estendere o meno la disputa delle partite a porte chiuse.

14.56 – Dalla UEFA trapela tranquillità – “Non vi è nessuna angoscia da parte dell’Uefa per la questione del coronavirus”. Questo quanto dichiarato all’ANSA da Giorgio Marchetti, segretario generale aggiunto della confederazione calcistica europea, a margine del sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, svoltosi a Nyon nel primo pomeriggio.

14.48 – Riunione in FIGC – Prima una riunione in Federcalcio tra tutte le componenti per fare il punto della situazione legata all’emergenza coronavirus e stabilire una linea comune, poi nel pomeriggio l’incontro col ministro dello Sport Vincenzo Spadafora per approfondire la questione e chiedere indicazioni sul futuro.Alla riunione di questa mattina nella sede della Figc di via Allegri hanno preso parte il presidente federale Gravina, l’ad della Lega di Serie A De Siervo, i numeri uno della Lega di Serie B Balata, della Serie C Ghirelli, e della Dilettanti Sibilia. Al tavolo anche il presidente degli arbitri Nicchi e quello dell’Assocalciatori Tommasi. Collegato in video conferenza invece il presidente degli allenatori, Ulivieri. Lo riferisce l’ANSA.

10.38 – Il Valencia annulla gli eventi pubblici – Dopo il viaggio in Italia per la sfida contro l’Atalanta, e la notizia che un giornalista al seguito del Valencia ha contratto il COVID-19 da Coronavirus, il club iberico prende contromisure, annullando tutti gli eventi pubblici (conferenze stampa e simili) in occasione delle partite.

9.47 – Pianese in quarantena – L’intera squadra della Pianese è in quarantena presso i propri domicili. Lo ha reso noto nella serata di ieri il club toscano con un comunicato. Al momento, escluso il calciatore contagiato che è ricoverato presso un presidio ospedaliero, tutti i calciatori, tecnici e dirigenti sono in quarantena presso i rispettivi domicili e non manifestano alcun sintomo tipico del Covid-19.

VENERDÌ 28 FEBBRAIO

21.54 – Cinque gare a porte chiuse – – Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha ufficializzato che le sfide Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Juventus-Inter si giocheranno negli orari previsti del prossimo weekend ma a porte chiuse, nel rispetto delle disposizioni messe in atto per l’emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus.

21.30 – Il prefetto di Torino conferma: “Juve-Inter rimane a porte chiuse” – “Se non intervengono nuovi provvedimenti che superino il decreto del Governo, Juve-Inter sarà giocata a porte chiuse come prevede quel decreto”. Così ha parlato Claudio Palomba, prefetto di Torino, al termine di un incontro con prefetti, presidenti delle province e della regione, e dei capoluoghi. Per il rinvio di Juventus-Inter nulla da fare dunque, con data e orario che rimangono invariate, per il dispiacere dei tifosi bianconerazzurri: domenica 1 marzo, ore 20.45.

20.40 – Marotta: “Giocare a porte chiuse una situazione forzata”– Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Inter-Ludogorets, l’a.d. nerazzurro Giuseppe Marotta si è così espresso sull’atmosfera che si respira questa sera a San Siro, off-limits per i tifosi a causa dell’emergenza Coronavirus: “È un’atmosfera surreale, il pubblico è una componente fondamentale in una partita di calcio. Ma c’è un decreto legge del Presidente del Consiglio che è molto chiaro, vale fino a domenica, giocare a porte chiuse è una situazione forzata. Unendomi a ciò che ha detto in precedenza Agnelli la tutela dei cittadini va salvaguardata, quindi accettiamo a malincuore la decisione”.

16.49 – Parla l’agente di Udoh (Pianese) – È King Udoh il giocatore della Pianese che ha contratto il Coronavirus. A rivelarlo ai microfoni di Tuttoc.com è il suo agente Daniel Piconcelli che ha però voluto chiarire fin da subito che il ragazzo è già guarito chiedendo di abbassare i toni e l’allarmismo per queste situazioni: “Da più parti è uscito il suo nome legato al Coronavirus e confermo: ho scoperto il tutto solo di pomeriggio essendo a Zanzibar. Il ragazzo è clinicamente guarito, non ha più febbre. Sul Coronavirus c’è dell’allarmismo incredibile che non va bene, credo che si stia esagerando. Siamo in stretto contatto con King e la sua famiglia: è tranquillo e sereno”.

13.12 – Allarme Coronavirus, il Valencia vuole impedire la trasferta ai tifosi dell’Atalanta – Le autorità spagnole potrebbero impedire ai tifosi dell’Atalanta di seguire la propria squadra nella trasferta del prossimo 10 marzo al Mestalla, per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia. Ne scrive Tuttosport, secondo cui il governo regionale non si è al momento sbilanciato su questa possibilità, pur monitorando gli eventi che coinvolgano persone provenienti da zone a rischio Coronavirus. Tuttavia, la dirigenza della società iberica spingerebbe per impedire ai tifosi orobici di andare allo stadio. Nel caso, anche per propria iniziativa, senza decisioni da parte del governo regionale valenciano, anche a rischio di andare incontro a una sanzione.

12.03 – Pres. Regione Lombardia: “Juve-Inter a porte aperte? Faremo un check sabato e decideremo” – Il big match tra Juventus ed Inter in programma domenica 1 marzo potrebbe andare verso le porte aperte. A confermarlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto alla radio Rtl 102.5 commentando la possibilità di aprire lo stadio di Torino: “Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter. Monitoriamo la situazione. Sono molto tranquillo. Sull’esito positivo del tutto non ho dubbi” ha detto il governatore lombardo.

11.27 – Allarme Coronavirus – Sarebbe un tesserato della Pianese il calciatore emerso come positivo al test per il Coronavirus nelle scorse ore. Il giocatore, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe contratto l’influenza durante un transito nelle “zone rosse” nei giorni scorsi dopo il quale sono apparsi i primi sintomi. Tenuto a riposo in occasione dell’ultimo match di campionato disputato dal club toscano il calciatore sarebbe attualmente già sfebbrato. Nel frattempo gli altri tesserati e dipendenti della società attendono di poter fare il medesimo test per scongiurare ogni tipo di contagio.

10.33 – Allarme Coronavirus. Juventus-Inter, si studia il rinvio di 24 ore – Juventus-Inter di domenica sera potrebbe essere spostata di 24 per consentire l’accesso al pubblico. Quella del rinvio è un’idea sulla quale ieri la FIGC, Lega Serie A e i due club hanno ragionato molto. In tarda serata l’ago della bilancia pendeva ancora dalla parte del lasciare tutto invariato ovvero con il derby d’Italia domenica a porte a chiuse, ma la situazione può ancora cambiare. La Juventus – legge – vorrebbe scendere in campo con il suo pubblico sugli spalti sia per non rinunciare agli incassi, sia per non dare un’immagine devastante del nostro calcio e del nostro Paese in questo momento.

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO

18.56 – L’Udinese chiede il rinvio della sfida contro la Fiorentina – Il presidente Franco Soldati, parlando a FirenzeViola.it, ha ribadito la posizione dell’Udinese circa il posticipo della sfida tra Fiorentina e bianconeri del prossimo weekend: “Noi personalmente siamo dell’idea di rimandare la partita a data da definirsi e quindi di non scendere in campo sabato”. La Fiorentina rimane in continuo contatto con l’Udinese, ma appare comunque intenzionata a limitarsi a rispettare le volontà e le decisioni ministeriali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

18.26 – UFFICIALE: in Serie B quattro le gare senza pubblico – Ora c’è anche l’annuncio ufficiale della Lega Serie B: saranno quattro le gare che vedranno l’assenza di spettatori sugli spalti. Tre di queste si giocheranno in Veneto e sono Cittadella-Cremonese, Venezia-Cosenza e ChievoVerona-Livorno, più l’anticipo del venerdì fra Virtus Entella e Crotone.

15.20 – La Russa: “Se siamo gli appestati d’Europa, qualche errore è stato fatto…” – L’Onorevole Ignazio La Russa è intervenuto oggi durante la trasmissione “Maracanà”, sulle frequenze di TMW Radio. Uno degli argomenti del giorno è ovviamente il Coronavirus: “Ci sono delle incongruenze enormi se penso che i tifosi della Juventus possono tranquillamente andare a Lione a vedersi la partita e noi non potremo stare allo stadio per vedere Juve-Inter. Chi ha ragione, i francesi o gli italiani?. Se siamo diventati gli appestati d’Europa, qualche errore grossolano l’Italia lo ha fatto. Mi auguro solo che questa sopravvalutazione dipenda dal tentativo che se creiamo un allarme alto, poi è giustificato tutto, a partire dai governissimi o l’impossibilità di andare a votare. Spero non sia così ma qualche dubbio ce l’ho”.

09.30 – Lione-Juventus, L’Equipe: “Brividi europei. 3mila juventini nonostante il Coronavirus” – “Brividi europei” titola L’Equipe oggi in edicola alla vigilia di Lione-Juventus. L’OL, al top in Ligue 1, ritrova il fascino della Champions League e sfida la Juve di Cristiano Ronaldo che sarà sostenuto al Groupama Stadium da 3mila tifosi torinesi nonostante la propagazione del coronavirus nel Nord Italia”.

MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO

20.50 – Sarri duro sull’allarme coronavirus: “In Italia più casi perché più controlli. E’ problema europeo” – Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lione. L’apertura è dedicata al tema Coronavirus. “Da questo punto di vista, il virus è un problema europeo e non italiano. In Italia abbiamo fatto 3500 prove di tamponi, ci sono dei positivi. In Francia ne avete fatti 300 e ce ne sono meno. Se ne aveste fatti quanti noi, ne avreste quanti noi. I tifosi hanno il diritto di essere qui”.

19.02 – Lione, il presidente Aulas: “I tifosi della Juventus potranno venire allo stadio” – Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato a BFM TV della partita di domani contro la Juventus, commentando così anche la richiesta da parte di alcuni cittadini francesi di “vietare” la trasferta ai circa 3mila tifosi juventini previsti in città per la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: “E’ inutile in un momento di convivialità come questo, creare ulteriori ansie legate al Coronavirus – ha dichiarato il numero uno del club transalpino – Se gli scienziati ci forniscono risposte chiare, atteniamoci a queste prese di posizione. Tutti i tifosi del Lione e della Juventus, potranno raggiungere lo stadio senza difficoltà”.

15.53 – Aggiornamento Lione-Juve: chiesto stop alla trasferta – Ultim’ora dalla Francia: i sindaci di Meyzieu e Décines, le due circoscrizioni che comprendono il Groupama Stadium, hanno chiesto alle autorità di impedire l’arrivo a Lione dei tremila tifosi della Juventus per l’epidemia del coronavirus. I due sindaci stimano che la prospettiva di uno spostamento di massa da zone limitrofe a quelle rossa porta dei dubbi e preoccupazioni legittime.

11.23 – Parla Gravina – Ospite di Tiki Taka il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha rilasciato altre dichiarazioni in merito all’emergenza legata al Coronavirus: Il calcio non deve essere d’intralcio alle autorità di governo e alle attività che stanno andando avanti. Abbiamo cercato di assecondare quanto previsto dalle ordinanze conciliando il divieto delle svolgimento di alcune manifestazioni con la possibilità di svolgerle a porte chiuse. L’idea era quella di sfruttare le strutture sportive rinviando il minor numero di eventi senza però alcun tipo di rischio per la salute”.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

20.02 – Inter-Ludogorets si giocherà a porte chiuse – Dal sito ufficiale del Ludogorets Razgrad si apprende che la sfida tra Inter e bulgari, in programma giovedì a San Siro alle 21, verrà disputata a porte chiuse a Milano. Ad inizio giornata il club meneghino ha inviato una lettera al club di Razgrad annunciando che le autorità sanitarie hanno dato l’ok allo svolgimento della gara senza tifosi. La UEFA ha anche annunciato che la situazione del Nord Italia è costantemente monitorata.

15.50 – Gravina: “Chiesto di giocare a porte chiuse la Serie A” – Nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio Federale, il numero 1uno della FIGC Gabriele Gravina ha rivelato le richieste del mondo del calcio al Governo: “Abbiamo chiesto di poter disputare le gare a porte chiuse in Serie A, cosa che dovrebbe avvenire già a partire dalla prossima giornata. Chiusura degli impianti sportivi? Il rischio non è il rinvio di una partita, ma tutto il blocco del sistema che porta i ragazzi ad allenarsi tutti i giorni. In tal senso stiamo aspettando una risposta dal Governo”.

14.31 – Agnelli: “Con l’Inter a porte chiuse? La priorità è la salute pubblica” – Nel suo intervento a Radio 24 il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato anche della possibilità che la gara contro l’Inter di domenica possa giocarsi a porte chiuse: “In questo momento la priorità per il paese è la tutela della salute pubblica. È evidente che ci sia un dialogo con i vari portatori di interesse, ma qualsiasi determinazione dev’essere nella tutela della salute pubblica. Il dibattito può essere aperto, interruzione del sistema sportivo è difficile, il calendario è intasato. Iniziare il campionato tardi e non giocare nella sosta natalizia significa che se si sgarra una partita diventa complicato recuperare”.

10.55 – Parla il premier Conte – La Serie A è pronta a fermarsi per un’altra giornata, stavolta interamente, a causa dell’emergenza Coronavirus. “Non credo che in una sola settimana potremo rallentare il contagio tanto da permetterci di riprendere le manifestazioni sportive. Per il prossimo turno valuteremo un rinvio di tutti i match”, sono state infatti le parole del premier Giuseppe Conte ieri sera al programma Non è l’Arena. “Monitoreremo costantemente la situazione del contagio del virus, grazie al lavoro di tecnici ed esperti, e poi valuteremo”, ha aggiunto. Intanto, in ogni caso, la sfida in programma sabato fra Udinese e Fiorentina è già da considerarsi rinviata.

LUNEDÌ 24 FEBBRAIO

22.21 – Le parole del Premier Conte – Il Premier Giuseppe Conte ha parlato ai microfoni di Non è L’Arena di eventuali rinvii del campionato: “In questo momento non saprei dire se la prossima settimana continueremo con le stesse misure. Le nostre valutazioni le assumiamo sulla base della valutazione dei tecnici e degli esperti. Vedremo e monitoreremo l’evoluzione del contagio del virus e valuteremo. Se avremo un forte effetto contenimento ci rassicurerà, ma non credo che potremo allentare nel giro di qualche giorno”.

11.45 – Ufficiale il rinvio di Torino-Parma – Adesso è ufficiale. La gara fra Torino e Parma, in programma questo pomeriggio alle 15.00, è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’allarme Coronavirus.

09.50 – Il comunicato della lega serie A – A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri in merito alle manifestazioni sportive in programma oggi domenica 23 febbraio 2020 nelle Regioni Lombardia e Veneto, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A dispone il rinvio a data da destinarsi delle seguenti gare del Campionato di Serie A TIM e del Campionato Primavera 1 TIM:

SERIE A TIM

ATALANTA – SASSUOLO

HELLAS VERONA – CAGLIARI

INTER – SAMPDORIA

0.28 – Inter-Samp rinviata: il comunicato del club nerazzurro – L’Inter ha diramato il comunicato sulla sospensione del match contro la Samp: “Si comunica che la partita di Serie A Inter-Sampdoria, prevista per domenica 23 febbraio alle ore 20.45 e valida per la 25^ giornata, viene rinviata a data da destinarsi”.

0.14 UFFICIALE: rinviate anche Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari – Non solo Inter-Sampdoria verrà rinviata a causa dall’allarme Coronavirus. Il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha annunciato attraverso il proprio canale Facebook la sospensione anche delle gare fra Atalanta e Sassuolo e fra Verona e Cagliari.

DOMENICA 23 FEBBRAIO